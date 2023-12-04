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4 Türk mühendisten Rusları nakavt edecek proje! Resmen şoke ettiler! Siz ne yaptınız böyle çocuklar

2023-12-04 16:15:02
4 Türk mühendisten Rusları nakavt edecek proje! Resmen şoke ettiler! Siz ne yaptınız böyle çocuklar

Dört Türk mühendis aynı hedef için bir araya geldi! Rusları nakavt edecek proje geliştirdiler! Bu alanda Türkiye'yi temsil eden tek ekip! Ekip projesinden bahsetti! 13 beygir, 130 kilo ağırlığında... Mersus Robotik adını taşıyan bir grup girişimci genç mühendis, kendi imkanlarıyla sanayiden topladıkları parçaları kullanarak bir savaş robotu geliştirdi. Umut Uz, Muhammet Ömer Erdoğan, Furkan Yılmaz ve Ahmet Ethem Danış tarafından kurulan ekip, Türkiye'yi temsil etmek üzere Rusya'da düzenlenen "Bitva Robotov" yarışmasının yarı finaline katılmaya hazırlanıyor.

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Foto - 4 Türk mühendisten Rusları nakavt edecek proje! Resmen şoke ettiler! Siz ne yaptınız böyle çocuklar

Uzun yıllardır bir arada olan bu genç mühendisler, üniversite yıllarında kendilerini geliştirmek amacıyla "Mersus Robotik" ekibini kurdu. Sanayiden topladıkları mekanik parçaları kullanarak savaş robotuna dönüştüren ekip, zamanla bu alanda uzmanlaştı. Türkiye'de ve yurtdışında birçok yarışmada birincilik elde etti. Bu başarıların ardından, Mersus Robotik şimdi, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen uluslararası ağır sıklet robot savaşları yarışması olan "Bitva Robotov"un yarı finaline katılmaya hak kazandılar. Mersus Robotik ekibinden Umut Uz, yaptığı açıklamada robot savaşlarının mekanik, elektronik ve radyo kontrol tabanlı sistemlerin bir araya geldiği bir müsabaka olduğunu belirtti. Uz, robot savaşlarının aynı bir boks müsabakasına benzediğini ve tasarlanan robotlar, sahip oldukları silah mekanizmalarıyla birbirlerine üstünlük sağlayarak diskalifiye etmeye çalıştıklarını söyledi. Mersus Robotik ekibi, profesyonel iş hayatlarından bağımsız olarak robot savaşları tutkularını her geçen gün daha da artırdıklarını söyleyen Uz "Türkiye'de çeşitli yarışmalara katılarak birincilikler elde ettik. Daha sonra ülkemizi uluslararası platformlarda temsil etmeye başladık. İlk kez 2017'de Rusya'da robot savaşları alanında gerçekleşen bir yarışmadan teklif aldık." şeklinde konuştu.

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Foto - 4 Türk mühendisten Rusları nakavt edecek proje! Resmen şoke ettiler! Siz ne yaptınız böyle çocuklar

Mersus Robotik ekibi, sanayiden topladıkları mekanik parçaları kullanarak kendi imkanlarıyla savaş robotu geliştirdi. Uz, bu süreci şu şekilde açıkladı: "Ülkemizin sanayi sistemi oldukça gelişmiş. Biz de bu sanayi altyapısını kullanarak en uygun yerleri tespit ederek, 2 ay gibi kısa bir sürede savaş robotu yaptık. Robotun her parçasını bütçemize uygun yerlerden temin ettik. İlk yarışmaya Tuzla Belediyesinin destekleriyle katıldık. Evimizin yanı sıra gençlik merkezlerindeki atölyelerini kullandık. 110 kilogramlık ağır sıklet yarışmada ülkemizi temsil ettik, ilk turu başarılı şekilde tamamladık. Şimdi yarı finalde yarışacağız. Mesaimiz bittikten sonra gece gündüz demeden, neresi uygun olursa buluşup robotu geliştirmeye çalışıyoruz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir önceki yarışmada Rusya Teknoloji Bakanı aracılığıyla yarışmaya katılımımızdan dolayı çok mutlu olduğunu iletti." Umut Uz, ekibin hayallerinin Türkiye'yi robot savaşları alanında geliştirmek ve yurt dışında olduğu gibi geniş kitlelere ulaşabilmek olduğunu söyledi.

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