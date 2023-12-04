4 Türk mühendisten Rusları nakavt edecek proje! Resmen şoke ettiler! Siz ne yaptınız böyle çocuklar

Uzun yıllardır bir arada olan bu genç mühendisler, üniversite yıllarında kendilerini geliştirmek amacıyla "Mersus Robotik" ekibini kurdu. Sanayiden topladıkları mekanik parçaları kullanarak savaş robotuna dönüştüren ekip, zamanla bu alanda uzmanlaştı. Türkiye'de ve yurtdışında birçok yarışmada birincilik elde etti. Bu başarıların ardından, Mersus Robotik şimdi, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen uluslararası ağır sıklet robot savaşları yarışması olan "Bitva Robotov"un yarı finaline katılmaya hak kazandılar. Mersus Robotik ekibinden Umut Uz, yaptığı açıklamada robot savaşlarının mekanik, elektronik ve radyo kontrol tabanlı sistemlerin bir araya geldiği bir müsabaka olduğunu belirtti. Uz, robot savaşlarının aynı bir boks müsabakasına benzediğini ve tasarlanan robotlar, sahip oldukları silah mekanizmalarıyla birbirlerine üstünlük sağlayarak diskalifiye etmeye çalıştıklarını söyledi. Mersus Robotik ekibi, profesyonel iş hayatlarından bağımsız olarak robot savaşları tutkularını her geçen gün daha da artırdıklarını söyleyen Uz "Türkiye'de çeşitli yarışmalara katılarak birincilikler elde ettik. Daha sonra ülkemizi uluslararası platformlarda temsil etmeye başladık. İlk kez 2017'de Rusya'da robot savaşları alanında gerçekleşen bir yarışmadan teklif aldık." şeklinde konuştu.