2023-12-04 16:15:02 4 Türk mühendisten Rusları nakavt edecek proje! Resmen şoke ettiler! Siz ne yaptınız böyle çocuklar
Dört Türk mühendis aynı hedef için bir araya geldi! Rusları nakavt edecek proje geliştirdiler! Bu alanda Türkiye'yi temsil eden tek ekip! Ekip projesinden bahsetti! 13 beygir, 130 kilo ağırlığında... Mersus Robotik adını taşıyan bir grup girişimci genç mühendis, kendi imkanlarıyla sanayiden topladıkları parçaları kullanarak bir savaş robotu geliştirdi. Umut Uz, Muhammet Ömer Erdoğan, Furkan Yılmaz ve Ahmet Ethem Danış tarafından kurulan ekip, Türkiye'yi temsil etmek üzere Rusya'da düzenlenen "Bitva Robotov" yarışmasının yarı finaline katılmaya hazırlanıyor.