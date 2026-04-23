'4. şampiyonluğumuz ağır gelebilir bu ülkeye ama' diyen Günay turu kaybettirdi ve sahada hüngür hüngür ağladı!

Osimhen, gece yarısı Instagram hesabı üzerinden sarı-kırmızılı kalp emojileriyle paylaştığı mesajında, "Günay Güvenç'in yanındayız. Tek bir an bir oyuncuyu tanımlamaz, hatalar futbolun bir parçasıdır. Bu durum, onun takıma kattığı emeği, adanmışlığı ve tutkuyu asla gölgeleyemez. Futbol inişleri ve çıkışları olan bir oyundur; asıl önemli olan nasıl tepki verdiğimiz ve bu anlarda birbirimize nasıl destek olduğumuzdur. Taraftarlarımıza destekleri için teşekkür ederiz." ifadeleriyle Günay'a destek oldu.