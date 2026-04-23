'4. şampiyonluğumuz ağır gelebilir bu ülkeye ama' diyen Günay turu kaybettirdi ve sahada hüngür hüngür ağladı!
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği’ne 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda ederken, geceye Victor Osimhen’in takım arkadaşı Günay Güvenç’e verdiği destek damga vurdu. Sakatlığı sonrası sahalara bu maçla dönen Nijeryalı yıldız, alınan yenilginin ardından tribünlerin tepkisini çeken kaleci Günay Güvenç için sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayımladı.