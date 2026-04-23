  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Spor
10
Yeniakit Publisher
'4. şampiyonluğumuz ağır gelebilir bu ülkeye ama' diyen Günay turu kaybettirdi ve sahada hüngür hüngür ağladı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

'4. şampiyonluğumuz ağır gelebilir bu ülkeye ama' diyen Günay turu kaybettirdi ve sahada hüngür hüngür ağladı!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği’ne 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda ederken, geceye Victor Osimhen’in takım arkadaşı Günay Güvenç’e verdiği destek damga vurdu. Sakatlığı sonrası sahalara bu maçla dönen Nijeryalı yıldız, alınan yenilginin ardından tribünlerin tepkisini çeken kaleci Günay Güvenç için sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayımladı.

#1
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği’ne 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda ederken, geceye Victor Osimhen’in takım arkadaşı Günay Güvenç’e verdiği destek damga vurdu. Sakatlığı sonrası sahalara bu maçla dönen Nijeryalı yıldız, alınan yenilginin ardından tribünlerin tepkisini çeken kaleci Günay Güvenç için sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayımladı.

#2
Mücadelenin 83. dakikasında topu elinden sektirerek Adama Traore’nin farkı ikiye çıkaran golü atmasına sebebiyet veren Günay Güvenç, bu pozisyonun ardından maçın son düdüğüne kadar RAMS Park tribünleri tarafından ıslıkla protesto edildi.

#3
Karşılaşma sonrasında yaşadığı üzüntü nedeniyle gözyaşlarını tutamayan tecrübeli file bekçisine ilk destek, sakatlıktan yeni çıkan yıldız golcü Victor Osimhen’den geldi.

#4
Osimhen, gece yarısı Instagram hesabı üzerinden sarı-kırmızılı kalp emojileriyle paylaştığı mesajında, "Günay Güvenç'in yanındayız. Tek bir an bir oyuncuyu tanımlamaz, hatalar futbolun bir parçasıdır. Bu durum, onun takıma kattığı emeği, adanmışlığı ve tutkuyu asla gölgeleyemez. Futbol inişleri ve çıkışları olan bir oyundur; asıl önemli olan nasıl tepki verdiğimiz ve bu anlarda birbirimize nasıl destek olduğumuzdur. Taraftarlarımıza destekleri için teşekkür ederiz." ifadeleriyle Günay'a destek oldu.

#5
Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'a yenilen Galatasaray'da maç sonu konuşan Günay Güvenç yaptığı açıklamalarla futbol kamuoyundan büyük tepki çekmişti...

#6
Maçın ardından konuşan Günay Güvenç'in kabadayıvari konuşması futbol yorumcuları tarafından sert bir şekilde eleştirilmişti... İşte o açıklama...

#7
"Galatasaray, bugünü unutmaz. Herkes bir yere yazsın." diyen Günay Güvenç, "Bugün bize yaşatılanları sahada şampiyon olarak vereceğiz.

#8
Biz her şeyin farkındayız. Bugün VAR'a gidilen pozisyonun da farkındayız. Bize bugün küfürler edildi. Kötü davranıldı. Biz bunun karşılığını şampiyon olarak vereceğiz. Her şeyin zamanı var.

#9
Tehdit olarak algılanmasın. Biz her maç sahada cevap vereceğiz. Belki 4. Şampiyonluğumuz ağır gelebilir bu ülkeye ama biz çıkıp 4. kez üst üste şampiyon olacağız bunu bilsin herkes!" şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23