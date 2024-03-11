4 İHA peş peşe düşürüldü! Herkes şaşkın

Starovoyt, saldırının ardından bir evde çıkan yangında bir kadının öldüğünü de belirtirken, mesajında, “Bugün Ukrayna tarafından Gluşovkiy bölgesindeki Kulbaki köyü bombalandı. Bir top mermisinin doğrudan isabet etmesi sonucunda bir konut alev aldı, bir yerel sakin yaşamını yitirdi” diye belirtti. (Sputnik)