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4 İHA peş peşe düşürüldü! Herkes şaşkın

2024-03-11 09:32:37
4 İHA peş peşe düşürüldü! Herkes şaşkın

Dünyanın birçok noktasında çatışma ortamı alevlenirken bu kez 4 İHA'nın düşürüldüğü haberi gündeme oturdu.

#1
Foto - 4 İHA peş peşe düşürüldü! Herkes şaşkın

Son dakika olarak geçilen haber son 1 günde 4 insansız hava aracının düşürüldüğü bilgisi verildi.

#2
Foto - 4 İHA peş peşe düşürüldü! Herkes şaşkın

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait 4 adet uçak tipi insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini bildirdi.

#3
Foto - 4 İHA peş peşe düşürüldü! Herkes şaşkın

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün gece Rus hava savunma sistemlerinin Kiev rejiminin Belgorod’a yönelik İHA saldırı girişimlerini önlediği belirtilirken, “Ukrayna'ya ait 2 insansız hava aracı Belgorod Bölgesi toprakları üzerinde görev başındaki hava savunma güçleri tarafından imha edildi" denildi.

#4
Foto - 4 İHA peş peşe düşürüldü! Herkes şaşkın

Bakanlık daha sonra Rus hava savunma güçlerinin bu sabah erken saatlerde 2 insansız hava aracını daha düşürdüğünü duyurdu.

#5
Foto - 4 İHA peş peşe düşürüldü! Herkes şaşkın

Yeni açıklamada, “10 Mart Pazar sabahı saat 06:40 sularında, Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki nesnelere uçak tipi İHA'lar kullanarak terör saldırısı düzenleme girişimi engellenmiştir” ifadesine yer verilirken, İHA'ların bölge toprakları üzerinde imha edildiği de eklendi.

#6
Foto - 4 İHA peş peşe düşürüldü! Herkes şaşkın

Ukrayna ordusunun Rusya’nın Kursk bölgesine de İHA’lı saldırı düzenlediği aktarılırken, bölge Valisi Roman Starovoyt, Kursk Bölgesi'ndeki bir petrol deposunun bulunduğu bölgeye insansız bir hava aracı düştüğünü, deponun alev aldığını Telegram hesabından duyurdu.

#7
Foto - 4 İHA peş peşe düşürüldü! Herkes şaşkın

Starovoyt, saldırının ardından bir evde çıkan yangında bir kadının öldüğünü de belirtirken, mesajında, “Bugün Ukrayna tarafından Gluşovkiy bölgesindeki Kulbaki köyü bombalandı. Bir top mermisinin doğrudan isabet etmesi sonucunda bir konut alev aldı, bir yerel sakin yaşamını yitirdi” diye belirtti. (Sputnik)

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