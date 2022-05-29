393 hafızın icazet heyecanı! "Hem hafızlık, hem üniversite okudum"

Dünya ve Türkiye çapında derece yapmış Kurra Hafızların Kuran tilavetleriyle başlayalan törene; Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Başkanı Mahmut Türk, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman Şahin, Türk İslam Sanatları Daire Başkanı Fatih Çelik, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, İstanbul İl Müftü Yardımcıları; Mustafa Yavuz, Dr. Selahattin Yılmaz, Metin Akbaş, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Nail Anlar, Kocaeli İl Müftüsü Sinan Cihan ile Kocaeli İl Müftü Yardımıcısı Bahri Şamat, Kocaeli Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Şenol Tiryaki, T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Abdülkadir Boşal, Arnavutköy ilçe Müftüsü Arif Yeşiloğlu, Bayrampaşa ilçe Müftüsü Yılmaz Küçük, İLKSEÇ Vakfı Başkanı Ali Ulvi Uzunlar, Yeşil Camii Kuran Kursu yöneticileri ve mütevelli heyeti, Kaanlar Vakfı Başkanı Osman Enver Kaan, Kur'an kursu hocaları, din görevlileri, hafızlığına devam eden öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı.