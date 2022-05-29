393 hafızın icazet heyecanı! "Hem hafızlık, hem üniversite okudum"

“Hafızlığa devam ederken diğer yandan da üniversite okudum. Hafızlığımın manevi manada çok faydasını gördüm. Hafızlığın, günlük yaşantıma olan faydasının dışında hafızama da oldukça katkısı oldu. Bu alanda kendini geliştirmek isteyenlere mutlaka hafızlığı tavsiye ederim. Çünkü Efendimizin hadislerinde de bu işin ne kadar mühim olduğunun altı çiziliyor. Ezberin ötesinde Kuran’ı Kerim’i hayatımıza da tatbik edebildiğimizde o zaman insan, çok daha huzurlu bir kimseye dönüşüyor. Rabb’im hepimize bunu nasip etsin.”