38 yıl boyunca erkek olduğunu ispatlamaya çalışmıştı! Hatanın düzeltildiğine bile sevinemedi: Başına şimdi de bu geldi! Vah Kumral abi vah

Kadın kimliğine sahip olduğu dönemlerde aldığı cezalardan dolayı cezaevine giremediğini söyleyen Bodur, "Gerek hakaretten, gerekse aile içi tartışmadan dolayı aldığım cezalar vardı ancak, o zaman cezaevine atamamışlardı. Girdikten birkaç saat sonra bir yanlışlık oldu sizi ne erkek, ne de kadın cezaevine atamayız diye çıkarmışlardı. Şimdi aradan geçmiş 15 yıl bize bu cezayı çektirmek istiyorlar. Madem cezam vardı zamanında çekseydim. Ben zaten 38 yıl boyunca bir bedel ödemişim. Yapılan bir hata sonucu kayıtlara kadın olarak yazıldım ve bu hatanın bir bedeli olarak ne bir sigortalı işe girip çalışabildim, ne okuyabildim. Hayatım mahkeme kapılarında hatanın düzeltilmesi için geçti. Evliliğim, resmi nikah yapamadığımız için yıkıldı, çocuklarım kardeşlerimin nüfusuna kaydedildi. Şimdi devlet bana kadın kimliğiyle 15 yıl önce işlenen hataların bedelini ödememi istiyor kadı ki bu süre içerisinde aflar çıktı ama ben yine kimlik hatası nedeniyle faydalanamadım. Ben bu bedeli ödeyeyim ama, benim 38 yıllık hayatımın bedelini kim ödeyecek ? Bunun da bir bedeli olmalı. Birisi çıksın bu konuda bana yardımcı olsun. Benim de hakkım aransın" dedi.