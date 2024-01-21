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38 yıl boyunca erkek olduğunu ispatlamaya çalışmıştı! Hatanın düzeltildiğine bile sevinemedi: Başına şimdi de bu geldi! Vah Kumral abi vah
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38 yıl boyunca erkek olduğunu ispatlamaya çalışmıştı! Hatanın düzeltildiğine bile sevinemedi: Başına şimdi de bu geldi! Vah Kumral abi vah

2024-01-21 19:14:03
38 yıl boyunca erkek olduğunu ispatlamaya çalışmıştı! Hatanın düzeltildiğine bile sevinemedi: Başına şimdi de bu geldi! Vah Kumral abi vah

Giresun’da yaşayan 58 yaşındaki vatandaş, nüfus müdürünün hatası yüzünden 38 yıldır erkek olduğunu kanıtlamıştı… Yapılan hata yıllar sonra düzeltilse de 58 yaşındaki vatandaşın çilesi bitmek bilmedi… Giresun’un Bulancak ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Kumral Bodur, nüfus müdürünün hatasından dolayı kimliğe kadın olarak kaydedildi. Bu hatanın düzeltilmesi ise Bodur’un tam 38 yılını aldı. 38 yıl sonra erkek kimliğine kavuşan Bodur, kadın kimliğiyle ertelenen davaların erkek kimliğini aldıktan sonra sonuçlanmaya başlaması ile hayrete düştü… Yazar Aziz Nesin’in filmlere bile konu olan “Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz” isimli romanını aratmayan olaylar yaşayan Bodur, nüfus müdürünün hatasından dolayı nüfusa kadın olarak kaydedildi. Bu şekilde tam 38 yıl yaşayan Bodur bu süreçte erkek olduğunu kanıtlayamadığı için evlendi ancak resmi nikah kıyamadığı için sadece dini nikah kıyabildi. 4 çocuğunu kardeşinin nüfusuna kaydettirmek zorunda kalan Bodur, tüm bunların sonunda verdiği hukuk mücadelesini geçen yıl kazandı ancak şimdi de peş peşe gelen mahkeme celpleri ile başı dertte.

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Foto - 38 yıl boyunca erkek olduğunu ispatlamaya çalışmıştı! Hatanın düzeltildiğine bile sevinemedi: Başına şimdi de bu geldi! Vah Kumral abi vah

İsmi nedeniyle nüfus müdürünün kimliğinde hata yaptığını söyleyen Kumral Bodur, "Eskiden nüfus müdürleri köylere gider kayıt yapar, nüfusa geçirirmiş. İlkokula başlayacağım zamanlarda köye gelen nüfus görevlisine babam çocukların ismini ve yaşlarını söyleyerek kaydettirmiş. Bir hafta sonra da babama gel çarşıdan kimlikleri al denilmiş. Babam bir hafta sonra Bulancak'tan kimlikleri gidip alıp geliyor. Kardeşlerimin kimliklerini dağıtırken 6 tane erkek kardeşimin kimliği mavi benimki pembe çıkıyor. Okula gittiğimde kimliğimi gören öğretmenim bana 'Senin kimliğin kız olarak kayda geçmiş, babana söyle erkek kimliği ile değişsin' dedi. Babam da öğretmene 'Okul bitsin kendi değiştirir' dedi. Ondan sonra da benim hukuk mücadelem başlamış oldu. Bu süreçte 15 hakim 19 savcı değişti. Ama benim kimliğim bir türlü değişmedi. 38 yıl süren mücadele sonunda mücadeleyi kazandım ama bu kez de farklı bir mücadele içine düştüm" dedi. Kadın kimliğiyle 15 yılı aşkın zaman önce hakaret, tartışma, aile içi kavgalardan dolayı açılan kamu davalarının erkek kimliğini aldıktan sonra gelmeye başladığını söyleyen Bodur, "Yıllarca mahkemelerde erkek olduğumu ispat etmeye çalıştım, şimdi de erkek kimliği almanın bedelini ödemeye çalışacağım. Neredeyse her biri en az 15 yıllık davalar. Davacı ortada yok ama açılan davalar şimdi gelip beni buldu. Bu davalardan birisi ev sahibi ile kira anlaşmazlığından kaynaklı tartışma, diğeri eski eşim ile ikimizde kadın göründüğümüz için resmi nikah yapamadığımızdan kaynaklanan psikolojik bunalımlar sonucu çıkan aile içi tartışma, birisi ise kadın göründüğüm için askere gidememiş erkek olduktan sonra askerliğe gecikme cezası. Bütün davaların erkek kimliğine sahip olduktan sonra üst üste gelmesi nedeniyle 38 yıllık hatanın düzeltilmesine sevinemedim" ifadelerine yer verdi.

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Foto - 38 yıl boyunca erkek olduğunu ispatlamaya çalışmıştı! Hatanın düzeltildiğine bile sevinemedi: Başına şimdi de bu geldi! Vah Kumral abi vah

Kadın kimliğine sahip olduğu dönemlerde aldığı cezalardan dolayı cezaevine giremediğini söyleyen Bodur, "Gerek hakaretten, gerekse aile içi tartışmadan dolayı aldığım cezalar vardı ancak, o zaman cezaevine atamamışlardı. Girdikten birkaç saat sonra bir yanlışlık oldu sizi ne erkek, ne de kadın cezaevine atamayız diye çıkarmışlardı. Şimdi aradan geçmiş 15 yıl bize bu cezayı çektirmek istiyorlar. Madem cezam vardı zamanında çekseydim. Ben zaten 38 yıl boyunca bir bedel ödemişim. Yapılan bir hata sonucu kayıtlara kadın olarak yazıldım ve bu hatanın bir bedeli olarak ne bir sigortalı işe girip çalışabildim, ne okuyabildim. Hayatım mahkeme kapılarında hatanın düzeltilmesi için geçti. Evliliğim, resmi nikah yapamadığımız için yıkıldı, çocuklarım kardeşlerimin nüfusuna kaydedildi. Şimdi devlet bana kadın kimliğiyle 15 yıl önce işlenen hataların bedelini ödememi istiyor kadı ki bu süre içerisinde aflar çıktı ama ben yine kimlik hatası nedeniyle faydalanamadım. Ben bu bedeli ödeyeyim ama, benim 38 yıllık hayatımın bedelini kim ödeyecek ? Bunun da bir bedeli olmalı. Birisi çıksın bu konuda bana yardımcı olsun. Benim de hakkım aransın" dedi.

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