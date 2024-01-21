2024-01-21 19:14:03 38 yıl boyunca erkek olduğunu ispatlamaya çalışmıştı! Hatanın düzeltildiğine bile sevinemedi: Başına şimdi de bu geldi! Vah Kumral abi vah
Giresun’da yaşayan 58 yaşındaki vatandaş, nüfus müdürünün hatası yüzünden 38 yıldır erkek olduğunu kanıtlamıştı… Yapılan hata yıllar sonra düzeltilse de 58 yaşındaki vatandaşın çilesi bitmek bilmedi… Giresun’un Bulancak ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Kumral Bodur, nüfus müdürünün hatasından dolayı kimliğe kadın olarak kaydedildi. Bu hatanın düzeltilmesi ise Bodur’un tam 38 yılını aldı. 38 yıl sonra erkek kimliğine kavuşan Bodur, kadın kimliğiyle ertelenen davaların erkek kimliğini aldıktan sonra sonuçlanmaya başlaması ile hayrete düştü… Yazar Aziz Nesin’in filmlere bile konu olan “Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz” isimli romanını aratmayan olaylar yaşayan Bodur, nüfus müdürünün hatasından dolayı nüfusa kadın olarak kaydedildi. Bu şekilde tam 38 yıl yaşayan Bodur bu süreçte erkek olduğunu kanıtlayamadığı için evlendi ancak resmi nikah kıyamadığı için sadece dini nikah kıyabildi. 4 çocuğunu kardeşinin nüfusuna kaydettirmek zorunda kalan Bodur, tüm bunların sonunda verdiği hukuk mücadelesini geçen yıl kazandı ancak şimdi de peş peşe gelen mahkeme celpleri ile başı dertte.