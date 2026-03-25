Yapay zekâ açıkladı: Bu işleri yapanlar resmen para basıyor! İşte 2026’nın en çok kazandıran meslekleri Altında yükseliş başladı! 365 gün sadece patates yedi, sonucu görenler gözlerine inanamadı! Tam 50 kilo verdi ama asıl değişim başka Petrolde seri düşüş! Trump’a “Savaşı bitirme, devam et” diyen Arap ülkesi belli oldu: “Bu tarihi bir fırsat, İran’ı yerle bir edin” BYD bir türlü gelmezken Çinli devlerden Türkiye kararı! Hepsi 'bunu yapabilir miyiz' diye soruyor Mağara çatlaklarından çıkıyor! Uçan yılanlar bilim dünyasını şaşkına çevirdi Bayraktar TB3 ve PİRANA resmen tutuşturdu: Bunlar çok ciddi! Hükümetimiz, Türkiye’ye karşı hemen tedbir almalı
Yaşam
365 gün sadece patates yedi, sonucu görenler gözlerine inanamadı! Tam 50 kilo verdi ama asıl değişim başka

Avustralyalı sosyal medya fenomeni Andrew Taylor, gıda bağımlılığından kurtulmak için girdiği sıra dışı yolda tam bir yıl boyunca patatesten başka hiçbir şey yemeyerek dünyayı hayrete düşürdü. Deneyin sonunda 50 kilo vererek tanınmaz hale gelen Taylor, fiziksel değişimin ötesinde depresyon ve anksiyete gibi mental sorunlarından da tamamen kurtulduğunu açıkladı. Uzmanlar bu tip tek tip beslenmenin riskleri konusunda uyarsa da, Taylor'ın doktor kontrolünde gerçekleştirdiği bu radikal dönüşüm sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor.

Diyet denince akla genellikle açlık, yasak listeleri ve sürekli kısıtlamalar gelir. Çoğu kişi, kilo vermek için az yiyip belirli besinleri hayatından çıkarmak zorunda olduğunu bilir. Ancak bazı insanlar, alışılmışın çok ötesine geçerek sıra dışı yöntemlerle kendi sınırlarını test ediyor.

Bunlardan biri de Avustralyalı sosyal medya fenomeni Andrew Flinders Taylor. 2016 yılında hayatında radikal bir değişikliğe gitmeye karar veren Taylor, tam bir yıl boyunca yalnızca patates tüketti. "Spud Fit" adıyla tanınan ünlü fenomen, bu radikal adımı atmasının arkasında gıda bağımlılığıyla mücadelesi olduğunu açıkladı.

Yemekle kurduğu sağlıksız bağı kırmak isteyen Taylor, diyete başladığında 151.7 kilogramdı. Süreç boyunca başka hiçbir besine yönelmeyen Taylor, beslenmesini çoğunlukla haşlanmış patates üzerine kurarken, zaman zaman tatlı patates de tüketti. Başta oldukça sıra dışı ve riskli görülen bu yöntem, zamanla dikkat çekici sonuçlar verdi. Bir yılın sonunda tam 50 kilo vererek 98.5 kiloya düşen Taylor, sadece kilosunda değil, hayatının birçok alanında da büyük değişim yaşadığını söyledi.

Kilo kaybının yanı sıra, daha önce mücadele ettiği depresyon ve anksiyete belirtilerinde de ciddi bir azalma gözlendi. Taylor, yemekle olan ilişkisini yeniden kurduğunu ve bu sürecin mental açıdan da en az fiziksel değişim kadar etkili olduğunu belirtti.

Besin değerleri açısından da dikkat çeken açıklamalarda bulunan Taylor, patates ağırlıklı diyetle günlük demir ihtiyacının yüzde 600'ünü, C vitamini ihtiyacının ise yüzde 400'ünü karşıladığını ve yüksek miktarda lif aldığını söyledi.

Ancak uzmanlar, tek tip beslenmenin uzun vadede çinko, B12 ve omega-3 gibi hayati besinlerde eksiklik yaratabileceği konusunda uyarıyor. Taylor'ın süreci bilinçli şekilde yürüttüğü, düzenli kan testleri yaptırdığı ve gerektiğinde takviye kullandığı belirtiliyor. Bu nedenle uzmanlar, benzer bir yöntemi denemek isteyenlerin mutlaka doktor kontrolünde hareket etmesi gerektiğini vurguluyor.

5816 mağduru Ramazan Avuşmak tahliye edildi
Gündem

5816 mağduru Ramazan Avuşmak tahliye edildi

Öğretim üyesi olduğu lisede Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) üyesi görevlilerin kumpası sonucu 5816'ya muhalefetten hapse atılan öğretmen Ram..
Tarzan zorda! Nedim Şener tapu skandalında kıvırmaya çalışan Özel’i fena faka bastırdı!
Gündem

Tarzan zorda! Nedim Şener tapu skandalında kıvırmaya çalışan Özel’i fena faka bastırdı!

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in tapu kayıtlarına baktırdığı tapucular yakayı ele verince kıvranmaya başlayan CHP Lideri Özgür Özel’i Gazeteci Y..
Ramazan Hoca’ya laikçi kumpas! AK Partili vekillerden ses çıkmadı yargı gereğini yaptı
Gündem

Ramazan Hoca’ya laikçi kumpas! AK Partili vekillerden ses çıkmadı yargı gereğini yaptı

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) üyesi görevlilerin kumpası sonucu 5816'ya muhalefetten hapse atılan öğretmen Ramazan Avuşmak ile ilgili AK P..
Özgür Özel'in iftira balonu patladı! Kirli kumpas ve rüşvet teklifi ifşa oldu!
Gündem

Özgür Özel'in iftira balonu patladı! Kirli kumpas ve rüşvet teklifi ifşa oldu!

CHP’nin küfürbaz genel başkanı Özgür Özel’in, Adalet Bakanı Akın Gürlek yönelik tapu iftirasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Diy..
Erol Köse’nin hiç seveni yokmuş! Cenazesine kimse katılmadı
Gündem

Erol Köse’nin hiç seveni yokmuş! Cenazesine kimse katılmadı

Dün 16. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden yapımcı Erol Köse, Zincirlikuyu Camii’nde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze nam..
ABD Başkanı Trump'tan flaş İran açıklaması
Dünya

ABD Başkanı Trump'tan flaş İran açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılara ilişkin yaptığı açıklamasında 'İran'da muazzam bir başarı elde ..
