365 gün sadece patates yedi, sonucu görenler gözlerine inanamadı! Tam 50 kilo verdi ama asıl değişim başka
Avustralyalı sosyal medya fenomeni Andrew Taylor, gıda bağımlılığından kurtulmak için girdiği sıra dışı yolda tam bir yıl boyunca patatesten başka hiçbir şey yemeyerek dünyayı hayrete düşürdü. Deneyin sonunda 50 kilo vererek tanınmaz hale gelen Taylor, fiziksel değişimin ötesinde depresyon ve anksiyete gibi mental sorunlarından da tamamen kurtulduğunu açıkladı. Uzmanlar bu tip tek tip beslenmenin riskleri konusunda uyarsa da, Taylor'ın doktor kontrolünde gerçekleştirdiği bu radikal dönüşüm sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor.