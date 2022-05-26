2022-05-26 16:17:19 3600 ek gösterge emeklilik maaşı ne kadar? Ek gösterge ikramiyede ne kadar artış olacak?
Öğretmen, hemşire, din görevlisi, polis ve kamu kurumlarında çalışan kamu görevlerinin merakla beklediği 3600 ek gösterge konusunda çalışmaların sonuna gelindi. Emekli olmuş ve ikramiyesini almış memurlar yeni düzenleme yapıldığında ikramiye farkı almayacak ama emekli maaşları artacak. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge emeklilik maaşı ne kadar? 3600 ek gösterge emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Kim 3600 ek gösterge var?