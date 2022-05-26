3600 ek gösterge emeklilik maaşı ne kadar? Ek gösterge ikramiyede ne kadar artış olacak?

Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge çalışmasının bu ayın sonunda bitmiş olacağını söyledi. Hürriyet yazarı Noyan Doğan 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor, 3600 ek gösterge ile kim ne kadar emekli maaşı, emekli ikramiyesi alacak? sorularına köşesinde şu şekilde cevap verdi: