  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
11
3600 ek gösterge emeklilik maaşı ne kadar? Ek gösterge ikramiyede ne kadar artış olacak?

2022-05-26 16:17:19
3600 ek gösterge emeklilik maaşı ne kadar? Ek gösterge ikramiyede ne kadar artış olacak?

Öğretmen, hemşire, din görevlisi, polis ve kamu kurumlarında çalışan kamu görevlerinin merakla beklediği 3600 ek gösterge konusunda çalışmaların sonuna gelindi. Emekli olmuş ve ikramiyesini almış memurlar yeni düzenleme yapıldığında ikramiye farkı almayacak ama emekli maaşları artacak. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge emeklilik maaşı ne kadar? 3600 ek gösterge emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Kim 3600 ek gösterge var?

#1
Foto - Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge çalışmasının bu ayın sonunda bitmiş olacağını söyledi. Hürriyet yazarı Noyan Doğan 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor, 3600 ek gösterge ile kim ne kadar emekli maaşı, emekli ikramiyesi alacak? sorularına köşesinde şu şekilde cevap verdi:

Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge çalışmasının bu ayın sonunda bitmiş olacağını söyledi. Hürriyet yazarı Noyan Doğan 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor, 3600 ek gösterge ile kim ne kadar emekli maaşı, emekli ikramiyesi alacak? sorularına köşesinde şu şekilde cevap verdi:

#2
Foto - 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? Öğretmen, hemşire, din görevlisi, polis ve yönetici konumunda olan memurları ve bu pozisyondan emekli olanları kapsayacak. Tüm kamu görevlileri 3600 ek gösterge artışından yararlanacak mı? Şöyle yararlanacak. Düzenlemeyle memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek ve bazı meslek gruplarındaki kademeler değişecek.

3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? Öğretmen, hemşire, din görevlisi, polis ve yönetici konumunda olan memurları ve bu pozisyondan emekli olanları kapsayacak. Tüm kamu görevlileri 3600 ek gösterge artışından yararlanacak mı? Şöyle yararlanacak. Düzenlemeyle memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek ve bazı meslek gruplarındaki kademeler değişecek.

#3
Foto - Daha açık bir anlatımla, belirli kesimlerin ek göstergesi 3600’e çıkartıldığında avukatlar, il müdürleri, şube müdürleri gibi bazı gruplar bundan olumsuz etkilenecek, haksızlık yaşanacak. Bu nedenle ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Bu da yeni ek göstergeler yaratacak. Örneğin, kimi memurların ek göstergeleri 4000, kiminin 4800’e, kiminin 6000’e kadar çıkacak.

Daha açık bir anlatımla, belirli kesimlerin ek göstergesi 3600’e çıkartıldığında avukatlar, il müdürleri, şube müdürleri gibi bazı gruplar bundan olumsuz etkilenecek, haksızlık yaşanacak. Bu nedenle ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Bu da yeni ek göstergeler yaratacak. Örneğin, kimi memurların ek göstergeleri 4000, kiminin 4800’e, kiminin 6000’e kadar çıkacak.

#4
Foto - 3600 ek gösterge işçilere de vuracak mı? Hayır, sadece memurları kapsıyor, SSK’lı ya da Bağ-Kurları kapsamıyor.

3600 ek gösterge işçilere de vuracak mı? Hayır, sadece memurları kapsıyor, SSK’lı ya da Bağ-Kurları kapsamıyor.

#5
Foto - 3600 ek gösterge artışı ile maaşlar ne kadar artacak? Ek gösterge artışı hem çalışırken ki maaşları etkileyecek hem de emekli maaşlarını etkileyecek ancak asıl etkisi emekli maaşlarına olacak. Ek gösterge düzenlemesi sonrası çalışan memurların maaşları 100-200 lira arasında artacak. Emeklilerin maaşlarında ise yüzde 20 oranında artış olacak. Örneğin, 5.200 lira emekli maaşı alan bir öğretmenin maaşı ek gösterge artışı sonrası 6.240 liraya çıkacak.

3600 ek gösterge artışı ile maaşlar ne kadar artacak? Ek gösterge artışı hem çalışırken ki maaşları etkileyecek hem de emekli maaşlarını etkileyecek ancak asıl etkisi emekli maaşlarına olacak. Ek gösterge düzenlemesi sonrası çalışan memurların maaşları 100-200 lira arasında artacak. Emeklilerin maaşlarında ise yüzde 20 oranında artış olacak. Örneğin, 5.200 lira emekli maaşı alan bir öğretmenin maaşı ek gösterge artışı sonrası 6.240 liraya çıkacak.

#6
Foto - Aynı şekilde emekli maaşı 5.700 lira olan polis memuru ek gösterge düzenlemesi sonrası 6.840 lira olacak. Ek göstergede yapılacak düzenleme diğer kademeleri de etkileyeceğinden o kademelerdeki memur emeklilerinin maaşlarında da artış olacak. Ancak bu artış 3600 ek gösterge kadar maaşlara yansımayacak. Örneğin, 3600 ek gösterge ile emekli olmuş ve 6.250 lira alan bir il müdürünün düzenleme sonrası maaşı 7.188 lira çıkacak.

Aynı şekilde emekli maaşı 5.700 lira olan polis memuru ek gösterge düzenlemesi sonrası 6.840 lira olacak. Ek göstergede yapılacak düzenleme diğer kademeleri de etkileyeceğinden o kademelerdeki memur emeklilerinin maaşlarında da artış olacak. Ancak bu artış 3600 ek gösterge kadar maaşlara yansımayacak. Örneğin, 3600 ek gösterge ile emekli olmuş ve 6.250 lira alan bir il müdürünün düzenleme sonrası maaşı 7.188 lira çıkacak.

#7
Foto - 3600 ek gösterge emekli ikramiyelerini artıracak mı? 3600 ek gösterge düzenlemesinin önemli bir etkisi de emekli ikramiyelerinde olacak ve 20 bin ila 30 bin lira arasında artış getirecek. Çalışma yılına göre bu rakam 35 bin liraya kadar çıkabilecek. 25 yıllık bir hizmeti olan kamu görevlisinin ikramiyesinde 24-26 bin liraya yakın bir artış olacak.

3600 ek gösterge emekli ikramiyelerini artıracak mı? 3600 ek gösterge düzenlemesinin önemli bir etkisi de emekli ikramiyelerinde olacak ve 20 bin ila 30 bin lira arasında artış getirecek. Çalışma yılına göre bu rakam 35 bin liraya kadar çıkabilecek. 25 yıllık bir hizmeti olan kamu görevlisinin ikramiyesinde 24-26 bin liraya yakın bir artış olacak.

#8
Foto - 25 yıl çalışıp 220 bin lira ikramiye alacak bir kamu görevlisinin, 3600 ek gösterge sonrası ikramiyesi 244 bin liraya çıkacak. 2008 öncesi memuriyete başlayanlarda 3600 ek göstergenin etkisi ise maaştan çok emekli ikramiyesi ve emekli maaşında görülecek, ikramiyeyi ve maaşı artıracak. Düzenleme ile diğer memurların da ek göstergeleri değişeceğinden, göstergeleri değişen memurların ikramiyelerinde de benzer artışlar olacak.

25 yıl çalışıp 220 bin lira ikramiye alacak bir kamu görevlisinin, 3600 ek gösterge sonrası ikramiyesi 244 bin liraya çıkacak. 2008 öncesi memuriyete başlayanlarda 3600 ek göstergenin etkisi ise maaştan çok emekli ikramiyesi ve emekli maaşında görülecek, ikramiyeyi ve maaşı artıracak. Düzenleme ile diğer memurların da ek göstergeleri değişeceğinden, göstergeleri değişen memurların ikramiyelerinde de benzer artışlar olacak.

#9
Foto - EMEKLİ OLMUŞ MEMURLAR DÜZENLEME SONRASI İKRAMİYE FARKI ALACAK MI? Önceden emekli olmuş ve ikramiyesini almış memur, yeni düzenleme yapıldığında ikramiye farkı almayacak ama emekli maaşı artacak.

EMEKLİ OLMUŞ MEMURLAR DÜZENLEME SONRASI İKRAMİYE FARKI ALACAK MI? Önceden emekli olmuş ve ikramiyesini almış memur, yeni düzenleme yapıldığında ikramiye farkı almayacak ama emekli maaşı artacak.

#10
Foto - 3600 EK GÖSTERGE HANGİ NOKTADA, DÜZENLEME NE ZAMAN ÇIKACAK? Görüşmeler tamamlandı, düzenlemenin içeriği de netleşti. Önümüzdeki günlerde açıklanacak. Enflasyon açıklanıp da memur ve emeklilerinin temmuz zamları netleştikten sonra düzenleme Meclis’e gönderilecek.

3600 EK GÖSTERGE HANGİ NOKTADA, DÜZENLEME NE ZAMAN ÇIKACAK? Görüşmeler tamamlandı, düzenlemenin içeriği de netleşti. Önümüzdeki günlerde açıklanacak. Enflasyon açıklanıp da memur ve emeklilerinin temmuz zamları netleştikten sonra düzenleme Meclis’e gönderilecek.

Kılıçdaroğlu'nun gazına gelen Ali Nesin'den ilginç açıklama! Allah'a inanmıyor, 'haram'dan bahsediyor!
Gündem

Kılıçdaroğlu'nun gazına gelen Ali Nesin'den ilginç açıklama! Allah'a inanmıyor, 'haram'dan bahsediyor!

Profesör olmasına rağmen gerçekliklerden uzak kalan Ali Nesin, Kılıçdaroğlu'nun iftira videosunun gazına gelerek Ensar Vakfı ile TÜRGEV'i he..
Rusya'dan 'gıda krizi'ne şartlı çözüm! 'İngiltere savaş gemisi gönderdi' iddiası
Dünya

Rusya'dan 'gıda krizi'ne şartlı çözüm! 'İngiltere savaş gemisi gönderdi' iddiası

Rusya'nın ablukası nedeniyle Ukrayna’nın işlemeyen limanları, dünyada gıda krizine neden olurken Rusya, Ukrayna limanlarını açabileceğini aç..
Olay iddia: O terör örgütü lideri İstanbul'da yakalandı! Erdoğan duyuracak
Gündem

Olay iddia: O terör örgütü lideri İstanbul'da yakalandı! Erdoğan duyuracak

Terör örgütü DAEŞ'in son lideri olduğu öne sürülen Ebu Hasan el-Haşimi el Kureyşi'nin İstanbul'da yakalandığı iddia edildi.
Mesut Özil'in resti Ali Koç'u küplere bindirdi
Spor

Mesut Özil'in resti Ali Koç'u küplere bindirdi

Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Mesut Özil'in geleceği tartışılıyor. Başkan Ali Koç, Özil'in menajeri ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi. B..
Litvanya’dan görülmemiş kampanya: Türkiye'den SİHA alıp o ülkeye bağışlayacağız
Dünya

Litvanya’dan görülmemiş kampanya: Türkiye'den SİHA alıp o ülkeye bağışlayacağız

Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas, Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'ya destek olmak amacıyla SİHA kampanyası başlatıldığını açı..
Savcılar harekete geçmek için neyi bekliyor? Ümit Özdağ’dan akıl almaz tehdit
Gündem

Savcılar harekete geçmek için neyi bekliyor? Ümit Özdağ’dan akıl almaz tehdit

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili skandal ifadeler geldi. Özdağ, "Karşılaştığımız ilk yer..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay