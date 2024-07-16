35 yıl sonra nükleer enerjiye geri dönüyorlar

Güneş ve rüzgar enerjisi kesintili üretim kaynakları olduğu için çoğu ülke hem enerji depolama tesisleri hem de karbon salınımı olmayan nükleer santrallere yöneliyor. İtalya ise yenilenebilir enerjide de ekstra zorluklar çekiyor. Ülkenin coğrafi yapısı geniş güneş paneli çiftlikleri için pek uygun değil. Uygun olan araziler ise tarım için kullanılıyor. Ayrıca İtalya, ağırlıklı olarak Çin’den ithal edilen panellere bağımlı kalmak da istemiyor.