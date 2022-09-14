2022-09-14 13:03:45 300 yıllık ağaçtan elde ediliyor! Fiyatı altınla yarışıyor
Siirt'te 300 yıllık ağaçtan elde edilen bıttım önemli oranda ürün veriyor.
Siirt'te 300 yıllık ağaçtan elde edilen bıttım önemli oranda ürün veriyor.
Siirt'in Tillo ilçesine bağlı Fersaf, Sinep, Halenze ve İkizbağlar köylerinde yaşları 150 ile 400 yıllık olan bıttım ağaçları, ilk günkü gibi ürün vermeye devam ediyor.
Siirt'in Tillo ilçesine bağlı Fersaf, Sinep, Halenze ve İkizbağlar köylerinde yaşları 150 ile 400 yıllık olan bıttım ağaçları, ilk günkü gibi ürün vermeye devam ediyor.
ünbat, “Bugün Tillo bölgesinde asırlık bıttım ve fıstık ağaçlarımızı gezdik. Maalesef bu sene bıttımda ürün yok denecek kadardır. Ama bu asırlık ağaçlarımızı muhakkak sahiplenerek gelecekte Siirt tarımına, ekonomisine katkılarını görüyoruz. Hem de bu ağaçları yaşatmamız gerekiyor.
Bu sene bıttımın az olması büyük ihtimalle fiyatlara da yansıyacaktır. Bu ağaçları canı gönülden sahiplenip, bakımlarını Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Ziraat Odası ve valiliğin de katkılarıyla yapmamız gerektiğine inanıyorum” dedi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23