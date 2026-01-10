  • İSTANBUL
30 yıllık Türk inşaat devi iflasın eşiğine geldi! Duyanlar kulaklarına inanamadı
30 yıllık Türk inşaat devi iflasın eşiğine geldi! Duyanlar kulaklarına inanamadı

Türk inşaat şirketi Oktaş Okkaoğlu, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Mahkeme, şirket için geçici mühlet kararı verdi.

Türk inşaat devi Oktaş Okkaoğlu Taahhüt İnşaat Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., nakit akışında yaşanan sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Şirket, ekonomik nedenlerle bu kararı aldığını belirtti.

Sözcü’den Murat Beyaz’ın haberine göre; Uşak 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gerçekleştirilen başvuruyu inceleyen heyet, şirketin varlıklarını korumak ve borçlarını yapılandırabilmesine imkan tanımak amacıyla kritik bir karara gitti. Mahkeme, şirket hakkında 9 Mart 2026 tarihine kadar geçerli olmak üzere geçici mühlet kararı verdi. Bu noktada şirketin mali tabloları denetlenecek ve alacaklılarla olan ilişkiler yasal güvence altına alınacak.

Şirket, sürece ilişkin gelişmeleri Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden de resmi olarak duyurdu. Yatırımcıların ve kamuoyunun bilgilendirildiği açıklamada, mevcut piyasa koşullarının olumsuz etkilerine değinildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Şirketimiz, içinde bulunulan piyasa koşulları ve küresel ekonomik gelişmelerin faaliyetlerimiz üzerindeki etkileri nedeniyle, Uşak 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne konkordato talebiyle başvuruda bulunmuştur. Mahkeme tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, şirketimiz hakkında 09.03.2026 tarihine kadar geçerli olmak üzere geçici mühlet kararı verilmiştir."

1995 yılından bu yana faaliyetini sürdüren Oktaş İnşaat'ın bu hamlesi, inşaat sektöründeki artan maliyetler ve finansmana erişim zorluklarının bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Şirket, geçici mühlet süresi boyunca faaliyetlerini sürdürürken aynı zamanda mali yapısını iyileştirmeye yönelik konkordato projesini hayata geçirmeyi planlıyor. 1995 yılından beri faaliyet yürüten Oktaş İnşaat'ın bu hamlesi, inşaat sektöründeki artan maliyetler ve finansmana erişim zorluklarının bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Şirket, geçici mühlet süresi boyunca faaliyetlerini sürdürürken aynı zamanda mali yapısını iyileştirmeye yönelik konkordato projesini hayata geçirmeye çalışacak.

