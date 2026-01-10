30 yıllık Türk inşaat devi iflasın eşiğine geldi! Duyanlar kulaklarına inanamadı

1995 yılından bu yana faaliyetini sürdüren Oktaş İnşaat'ın bu hamlesi, inşaat sektöründeki artan maliyetler ve finansmana erişim zorluklarının bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Şirket, geçici mühlet süresi boyunca faaliyetlerini sürdürürken aynı zamanda mali yapısını iyileştirmeye yönelik konkordato projesini hayata geçirmeyi planlıyor. 1995 yılından beri faaliyet yürüten Oktaş İnşaat'ın bu hamlesi, inşaat sektöründeki artan maliyetler ve finansmana erişim zorluklarının bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Şirket, geçici mühlet süresi boyunca faaliyetlerini sürdürürken aynı zamanda mali yapısını iyileştirmeye yönelik konkordato projesini hayata geçirmeye çalışacak.