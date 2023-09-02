  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Herkes altın dolar euro derken dünyaca ünlü milyarder parasını oraya yatırmaya başladı: Bundan alın

Sinan Akçıl'ın TOGG çıkışı çok konuşulacak: Gelince satacağım

Ebeveynler dikkat! İşte okul başarısının sırrı

Türkiye'den kritik altın hamlesi! Sektörün yetkili ismi 'Ne yazık ki' diyerek kötü bir itirafta bulundu

Taylandlılar Türkiye’de! Bu kasabayı görmek için Samsun’a geldiler

Çok yakında petrolün yerini alacak! Türkiye yaptı, dünya devleri her an peşimize düşebilir

Uzman isim tek tek açıkladı! Bu bitki taş düşürmede birebir

Afşin hızla normale dönüyor! İşte kalıcı konutların teslim tarihi

İzmit Körfezi'ndeki dip çamuru temizliği biyoçeşitliliği artıracak...

30 yılın en kurak dönemi geçti! Sarı gelinler susuz kaldı
Tarım
9
30 yılın en kurak dönemi geçti! Sarı gelinler susuz kaldı

2023-09-02 15:29:58
30 yılın en kurak dönemi geçti! Sarı gelinler susuz kaldı

Türkiye’nin ayçiçeği üretimini yarısından fazlasını karşılayan Trakya’da kuraklık kâbusu yaşanıyor.

#1
Foto - 30 yılın en kurak dönemi geçti! Sarı gelinler susuz kaldı

Türkiye'deki ayçiçeği üretiminin önemli merkezlerinden olan Trakya’da yağlık ayçiçeği hasadı başladı. Trakya halk arasında "Gündöndü" olarak da anılan ayçiçeğinin hasadı için biçerdöverler kafaları kuruyan ayçiçeği tarlalarında iş başı yaptı. Son 30 yılın en kurak yılını yaşayan Trakyalı çiftçisi verim kaybından dolayı mahsulü tarlada bırakıyor. Hava sıcaklığı etkisini sürdürmesine rağmen üreticiler hasat yapmayı sürdürüyor.

#2
Foto - 30 yılın en kurak dönemi geçti! Sarı gelinler susuz kaldı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da yaşanan son yılların en büyük kuraklığı sebebiyle yeterince su alamayan tarlalarda ise açılan büyük yarıklar ise biçerdövercilerin işini zorlaştırırken, bölgedeki çiftçileri ise hayrete düşürüyor. Bu yıl aşırı kuraklık nedeniyle ayçiçeklerin tane gelişim döneminde yağmayan yağmurlardan dolayı bazı bölgelerde verimin yüzde 50’ye kadar düştüğü görüldü. Bazı tarlalarda ayçiçeklerinin bücür kaldığı görülürken, bazı tarlalarda ise biçerdöverler kuraklık sebebiyle tarlalara dahi girmediği öğrenildi.

#3
Foto - 30 yılın en kurak dönemi geçti! Sarı gelinler susuz kaldı

Aylarca hasadını yapmak için büyük emekler harcayan üreticiler, tarlalarının başında bekleyerek yaşanan verim kaybından dolayı üzgün olduklarını ifade ettiler. Türkiye'de ayçiçeği üretiminin yaklaşık yüzde 65'ini karşılayan Trakya'da hasta edilen ayçiçeklerinde çiftçiler, yüzde 30 ila 50 arasında verim kaybı olduğunu belirtti. Çiftçi, daha önceki yıllarda hiç bu kadar kurak geçen bir hasat sezonu yaşamadıklarını söyledi.

#4
Foto - 30 yılın en kurak dönemi geçti! Sarı gelinler susuz kaldı

Yaşının 30 olduğunu ve böyle büyük bir kuraklıkla ile ilk kez karşılaştığı ifade eden Serhat Yavaş, ayçiçeği tarlalarında kuraklık sebebiyle büyük verim kaybının yaşandığını belirterek, “Verimlerde çok düşüş var. Bu sene verimler rekoltenin çok altında seyrediyor. Yağmura burada hiç yağmadı. Biçtiğimiz tarlalarda çok büyük bir verim kaybı var. Bundan dolayı çiftçilerimiz büyük sıkıntılar yaşıyor.

#5
Foto - 30 yılın en kurak dönemi geçti! Sarı gelinler susuz kaldı

Tarlalarda mahsul çıkmıyor ve bundan dolayı bazı üreticiler ayçiçeklerini biçmiyor. Ayçiçeklerin tane besleme döneminde hiç yağmur yağmadı. Bundan dolayı ayçiçeklerin oluşumu gelişmediği için verim kaybı oldu. Kuraklık nedeniyle yağ oranları da baya düşük. Kuraklık sebebiyle yerlerde büyük çatlaklıklar var. Kuraklık tarlalarda büyük yarıklar açtı. Yarıklar o kadar büyük ki ayaklarımız bile giriyor. Çok aşırı bir kuraklık yaşanıyor” dedi.

#6
Foto - 30 yılın en kurak dönemi geçti! Sarı gelinler susuz kaldı

Kuraklığın etkisiyle verimlerin düştüğünü vurgulayan Edirneli üretici Muzaffer Yançıman, “Geçen senelerde dönüm başına 300 kilogram verim alırken, bu sene ise 150 kilogram verim alıyoruz. Ayçiçekler, 42 derece sıcaklıklara dayanamadı ve bu sene verimler çok düştü. Tarlalar yağış alamayınca dayanamadı. Yağmur olmadığından ve toprak su istediğinden dolayı mahsuller suya doymadı. Yağışlar yetersiz olduğundan dolayı toprak çatladı. Mahsul tam su isterken yağmur yağmadı" şeklinde konuştu.

#7
Foto - 30 yılın en kurak dönemi geçti! Sarı gelinler susuz kaldı

Toprağın suya muhtaç kaldığını söyleyen Birol Akmanlar ise “Toprak şuan su istiyor, çatlamış ve yağmura hasret kaldı. Bu tarla ne kadar verim verebilir. Ayçiçeğinin canı zaten su. Aşırı sıcaklar nedeniyle topraklar çatladı” ifadelerini kullandı.

#8
Foto - 30 yılın en kurak dönemi geçti! Sarı gelinler susuz kaldı

Cem Küçük canlı yayında çılgına döndü: Bu ne ya? Artık gereken yapılsın
Gündem

Cem Küçük canlı yayında çılgına döndü: Bu ne ya? Artık gereken yapılsın

Başıboş sokak köpekleri artık dayanılmaz bir hal alırken gazeteci Cem Küçük'ten yetkililere flaş bir çağrı geldi.
Kazakistan'dan referandum kararı
Dünya

Kazakistan'dan referandum kararı

Kazakistan nükleer santral için referanduma gidiyor.
AB yanlısı Cumhurbaşkanı hakkında azil süreci başlattılar
Dünya

AB yanlısı Cumhurbaşkanı hakkında azil süreci başlattılar

Gürcistan'da hükümet, Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'yi, ülkenin dış politikasında hükümetle koordineli çalışmadığı için anayasayı ihlal e..
Deyrizor'da İran destekli gruplara hava saldırısı
Dünya

Deyrizor'da İran destekli gruplara hava saldırısı

ABD savaş uçakları, Arap aşiretlerle terör örgütü PKK/YPG çatışmasına sahne olan Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde İran destekli grupla..
LGBT'li 'milli sporcu' Mukaddesatla böyle dalga geçti!
Gündem

LGBT'li 'milli sporcu' Mukaddesatla böyle dalga geçti!

LGBT'li Milli voleybolcu Ebrar Karakurt geçtiğimiz haftalarda kendisini 'Müslüman Türkler olarak sana tahammül ediyoruz' diyen 'Abdülhamit' ..
Türkiye'den müthiş proje! 14 saatlik yol, 3,5 saate düşecek
Gündem

Türkiye'den müthiş proje! 14 saatlik yol, 3,5 saate düşecek

Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi güzergahındaki çeşitli şantiyelerde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu pr..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23