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Yaşam
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30 bin nüfusa yetecek su kaynağı bulundu

2023-08-05 11:43:37
30 bin nüfusa yetecek su kaynağı bulundu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, yeni bir su kaynağı bulundu.

#1
Foto - 30 bin nüfusa yetecek su kaynağı bulundu

Zonguldak’ın Alaplı Çay boyunda tespit edilen yeni su kaynağında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Nuri Tekin, “Yaklaşık 30 bin nüfusun ihtiyacını karşılayacak bir kaynak. Yapılan analizlerde de suyun kalitesi çok yüksek. İnşallah bu kaynağı ilk etapta tüm mahallelerimize ulaştıracağız. Hayırlı olsun” dedi.

#2
Foto - 30 bin nüfusa yetecek su kaynağı bulundu

Zonguldak’ın Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, özel bir firma iş birliğiyle Alaplı Çay boyunda tespit edilen yeni su kaynağında incelemelerde bulundu. Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin bulunduğu incelemelerde bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin son bilgileri aldı.

#3
Foto - 30 bin nüfusa yetecek su kaynağı bulundu

Tespit edilen yeni kaynakla beraber toplamda tüm mahallenin uzun yıllar boyunca içme suyu ihtiyacının karşılanacağını belirten Tekin, “Belediye su işleri, özel sondaj firmasının destekleriyle Çay boyunda yeni bir su kaynağı tespit etti.

#4
Foto - 30 bin nüfusa yetecek su kaynağı bulundu

Daha önce elektrikleri kesildiğinde suları da kesilen ilçemizi su pompalarımıza aldığımız jeneratörler sayesinde elektriklerimiz kesilse de susuz bırakmadık. Bugün de yerin 56 metre derinliğinde açtığımız yeni su sondaj kuyusu ile dakikada 72 ton su verebilen yeni bir kaynak bulduk. Yeniden ölçüm yapılacak. İnşallah değerlerin bu şekilde devam etmesiyle beraber öncelikle tüm Alaplı’ya su vermiş olacağız. Yaklaşık 30 bin nüfusa hitap eden bir kaynak. İnşallah elde ettiğimiz yeni kaynakla tüm Alaplı’ya içme suyu ihtiyacını uzun yıllar boyunca karşılamış olacağız” ifadelerini kullandı.

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