30 bin nüfusa yetecek su kaynağı bulundu

Daha önce elektrikleri kesildiğinde suları da kesilen ilçemizi su pompalarımıza aldığımız jeneratörler sayesinde elektriklerimiz kesilse de susuz bırakmadık. Bugün de yerin 56 metre derinliğinde açtığımız yeni su sondaj kuyusu ile dakikada 72 ton su verebilen yeni bir kaynak bulduk. Yeniden ölçüm yapılacak. İnşallah değerlerin bu şekilde devam etmesiyle beraber öncelikle tüm Alaplı’ya su vermiş olacağız. Yaklaşık 30 bin nüfusa hitap eden bir kaynak. İnşallah elde ettiğimiz yeni kaynakla tüm Alaplı’ya içme suyu ihtiyacını uzun yıllar boyunca karşılamış olacağız” ifadelerini kullandı.