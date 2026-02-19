  • İSTANBUL
3 farklı ödeme koşuluyla faizsiz: Emlak Konut’tan ‘Hoş geldin evim Kampanyası’
Giriş Tarihi:

3 farklı ödeme koşuluyla faizsiz: Emlak Konut’tan ‘Hoş geldin evim Kampanyası’

Emlak Konut GYO, 2026 yılına özel hayata geçirdiği “Hoş Geldin Evim Kampanyası” ile ev sahibi olmak isteyenlere önemli avantajlar sunuyor. 19 Şubat–18 Mart 2026 tarihleri arasında geçerli olan faizsiz kampanya kapsamında üç farklı ödeme modeli yer alırken, peşin alımlarda yüzde 26’ya varan indirim, “Yeni Yuvam Modeli”nde ise yüzde 12 indirim imkânı sağlanıyor. Sınırlı süre ve sınırlı sayıdaki konutları kapsayan kampanyada, taksit ödemelerine 3. yılda başlama seçeneği de dikkat çekiyor.

#1
Foto - 3 farklı ödeme koşuluyla faizsiz: Emlak Konut’tan ‘Hoş geldin evim Kampanyası’

Emlak Konut GYO, ev sahibi olma hayalini kuranlar için 2026 yılına özel hayata geçirdiği “Hoş Geldin Evim Kampanyası”nı duyurdu. Üç farklı finansman modelinin sunulduğu kampanya kapsamında, Emlak Konut’un yatırım değeri yüksek ve birbirinden prestijli 24 projesinde yer alan konutlar ve ticari üniteler satışa sunuldu. Emlak Konut Genel Müdürlüğü ve satış ofisleri Ramazan ayı boyunca mesai saatlerinin yanı sıra iftardan sonra da açık olacak. Belirlenen takvim doğrultusunda yürütülecek satış süreciyle hem oturum hem de yatırım amaçlı konut almak isteyen vatandaşlara önemli avantajlar sağlanıyor. Sınırlı süre ve sınırlı sayıdaki konut ve ticari üniteler için geçerli olan kampanya, planlı ve erişilebilir bir finansman yapısıyla ev sahibi olma sürecini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

#2
Foto - 3 farklı ödeme koşuluyla faizsiz: Emlak Konut’tan ‘Hoş geldin evim Kampanyası’

KAMPANYA 19 ŞUBAT – 18 MART 2026 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ: 19 Şubat – 18 Mart 2026 tarihleri arasında geçerli olan kampanya kapsamında satış süreci belirlenen takvim doğrultusunda yürütülecek. Kampanyadan yararlanmak isteyenler için son başvuru tarihi 18 Mart 2026 olarak açıklandı. Kampanya, ödeme planlarında sağlanan esneklikle ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara avantajlı finansman modelleri sunuyor.

#3
Foto - 3 farklı ödeme koşuluyla faizsiz: Emlak Konut’tan ‘Hoş geldin evim Kampanyası’

KAMPANYADA 3 FARKLI ÖDEME MODELİ: “Hoş Geldin Evim Kampanyası” kapsamında üç ayrı ödeme seçeneği bulunuyor: Peşin Ödeme Modeli (Yüzde 26 İndirim): 2026 yılına özel olarak peşin alımlarda yüzde 26 indirim fırsatı sunuluyor. Peşin ödeme avantajına ek olarak 6 taksit imkânı da sağlanarak konut alım süreci daha erişilebilir hale getiriliyor. Yeni Yuvam Modeli (Yüzde 12 İndirim): Emlak Konut’un “Yeni Yuvam Modeli” kampanyaya dahil edildi. Böylece, “Yeni Yuvam Modeli” ile ilk kez yüzde 12 indirim fırsatı sağlanıyor. Taksit Erteleme Modeli: (Taksitlere 3. Yılda Başlama İmkânı): Bu satış modelinde ise; konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara, taksit ödemelerine 3. yılda başlama fırsatı sunuluyor.

#4
Foto - 3 farklı ödeme koşuluyla faizsiz: Emlak Konut’tan ‘Hoş geldin evim Kampanyası’

EMLAK KONUT’UN SATIŞA SUNULAN 24 PRESTİJLİ PROJESİ: “Hoş Geldin Evim Kampanyası”, Emlak Konut’un İstanbul, Antalya, Balıkesir ve Denizli’deki 24 prestijli projesinde uygulanıyor. Bu modelde; Batı Ataşehir Evleri, Odak İstanbul, Yeni Fikirtepe, Yenişehir Evleri Arnavutköy, Düşler Vadisi Riva, Emlak Konut Vadi Evleri, Balıkesir Emlak Konutları, Başakşehir Avrasya Konutları Cadde, Batı Yakası, Evora Denizli, Gölyaka İstanbul, Komşu Finans Evleri, Kuzey Adalar, Majör Gölyaka, Nezihpark Bahçekent, Park Yaşam Antalya, Park Yaşam Çınarköy, Senfoni Etiler, Tual Asya, Tual Gölyaka ve Vadi Panorama Evleri projeleri vatandaşlara sunuluyor. Ayrıca kampanya kapsamında Bizim Mahalle, Semt Bahçekent ve Maslak 1453 projelerinin ticari üniteleri de satışa çıkarıldı.

#5
Foto - 3 farklı ödeme koşuluyla faizsiz: Emlak Konut’tan ‘Hoş geldin evim Kampanyası’

SATIŞ OFİSLERİ İFTAR SONRASI DA HİZMET VERMEYE DEVAM EDECEK: “Hoş Geldin Evim Kampanyası”nda, Emlak Konut Genel Müdürlüğü ile satış ofisleri Ramazan ayı boyunca mesai saatleri içinde ve iftardan sonra da hizmet verecek. “Hoş Geldin Evim Kampanyası” hakkında detaylı bilgi almak isteyenler www.emlakkonut.com.tr adresini ziyaret edebilir, 444 36 55 numaralı çağrı merkezini arayabilir veya kampanyaya katılan projelerin satış ofislerine başvurabilir.

