3 farklı ödeme koşuluyla faizsiz: Emlak Konut’tan ‘Hoş geldin evim Kampanyası’
Emlak Konut GYO, 2026 yılına özel hayata geçirdiği “Hoş Geldin Evim Kampanyası” ile ev sahibi olmak isteyenlere önemli avantajlar sunuyor. 19 Şubat–18 Mart 2026 tarihleri arasında geçerli olan faizsiz kampanya kapsamında üç farklı ödeme modeli yer alırken, peşin alımlarda yüzde 26’ya varan indirim, “Yeni Yuvam Modeli”nde ise yüzde 12 indirim imkânı sağlanıyor. Sınırlı süre ve sınırlı sayıdaki konutları kapsayan kampanyada, taksit ödemelerine 3. yılda başlama seçeneği de dikkat çekiyor.