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Gıda
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3 bin rakımdan gelen lezzet

2023-09-27 08:59:23
3 bin rakımdan gelen lezzet

Yüksek rakımlı yaylalarda beslenen akkaraman koyunu ile kıl keçisinin sütünden üretilen coğrafi işaretli Erzincan tulum peyniri, 3-4 aylık olgunlaşma sürecinin ardından satışa sunulmaya başlandı.

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Foto - 3 bin rakımdan gelen lezzet

Yaz sezonunda kentteki zengin bitki örtüsüne sahip 3 bin rakımlı yaylalarda beslenen akkaraman ırkı koyun ve kıl keçisinden elde edilen süt, yöreye özgü Kemah tuzu ve doğal olarak yapılan şirden (peynir mayası) ile mayalanarak Erzincan tulum peyniri elde ediliyor. Coğrafi işaret alan yöreye özgü tulum peyniri, 3-4 aylık olgunlaşma sürecinin artından kahvaltı sofralarını süslemeye hazır hale geldi. Erzincan Tulum Peyniri asırlardan bu yana kahvaltı sofralarını süsleyen, kuşaklar boyunca vazgeçilemeyen bir lezzet. İlk ne zaman, nerede, nasıl üretildi, keçi ya da koyun derisinden yapılan tulumlara basmak nereden kimin aklına geldi bilinmez ama Fırat’ın sularıyla yıkanan, onlarca kavime yurt olan bu kadim topraklar, böylesine mükemmel bir lezzeti miras bırakmıştır Anadolu’nun çocuklarına. Erzincan ile özdeşleşmiş, ünü tüm ülkede bilinen ve tüketicilerden her daim tam not alan Erzincan Tulum Peyniri, üç kıtaya hükmeden Osmanlı Padişahlarından tutun da Anadolu’nun dört bir yanındaki her haneye uğramış, lavaş ve çayla birlikte mükemmel bir üçlü oluşturmuştur. Bu üçlüye kimi zaman Kemah’ın cevizi, kimi zaman Cimin’in üzümü ya da Erzincan’ın yerli domatesleri eşlik etmiştir sofralarda. Damaklarda kendine özel bir yer edinen Erzincan Tulum Peynirinin vazgeçilemeyen lezzetinde Erzincan’ın 3 bin metre yükseklikte yer alan yaylalarında yetişen bitkilerin de, bu bitkilerle beslenerek o aromayı sütüne ortak eden akkaraman koyununun da, mayalamada kullanılan Kemah tuzu ve şirdenin de, bu mükemmel lezzeti üreterek sofralarımıza taşıyan nasırlı ellerin de elbette hakkı var.

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Foto - 3 bin rakımdan gelen lezzet

Mayıs ayında bu yana Erzincan’ın yaylalarında üretilen tulum peynirleri bu aralarda tüketicilerin beğenisine sunulacak. Yaklaşık 4 aydır yaylalarda koyunlarını otlatarak Erzincan tulum peyniri üreten yüzlerce aile bugünlerde yayladan inmeye hazırlanırken, binlerce ton tulum peyniri de tesislerde paketlenmeye devam ediyor. Yüzölçümünü üçte biri mera ve yaylalardan oluşan Erzincan’da, binlerce kişiye istihdam sağlayan Erzincan Tulum Peyniri sektörü hakkında şu bilgiler verildi: “Yılda yaklaşık 5-6 bin ton üretilen ve kendine has bir lezzeti olan tulum peyniri, yöredeki firmalarca Erzincan'ın yanı sıra başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere ülkenin birçok kentinde de sofralara lezzet katıyor. Erzincan ülkede küçükbaş hayvancılık açısından önde gelen illerden biri konumunda. Coğrafi işareti bulunan ürünlerinden birisi olan tulum peyniri yaylalarda, otlaklarda, meralarda otlayan akkaraman koyunlarından elde ediliyor. Peynirin lezzeti, yüksek rakımlı meralarda otlayan koyunların sütünden elde edilmesinden kaynaklanıyor."

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