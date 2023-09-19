25 kişiye mezar oldu! Hatalı proje iddiası

Binanın oturma ve sıvılaşma analizi yapılmadan zemin etüt raporu düzenlendiği de iddianamede belirtilerek, "Binanın statik projesini hazırlayan Ali Ş.'nin statik projenin içeriğinin yetersiz/uyumsuzluğu, temel donatı alanı yetersizliği, temel zemin emniyet gerilmesi yetersizliği, kolon boyutları yetersizliği, kolon donatı alanı yetersizliği, kiriş boyutları yetersizliği, kiriş donatı alanı yetersizliği, donatı detaylandırması yetersizliği sebepleri ile eksik ve hatalı projeye sebebiyet verdiği anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi. İddianamede, yapı müteahhidi sanık Seyfettin K.'nin ve teknik uygulama sorumlusu sanık Ali Ş.'nin inşaatın yetersizliklerle tamamlanmasına neden oldukları ve 2 sanığın proje ile uygulama arasındaki farklılıklara rağmen inşaatı bitirerek teslimini sağladıkları vurgulandı. İddianamede, bu konu ile ilgili ise, "Şüphelilerin neticeyi öngörmelerine rağmen yukarıda bahsi geçen eylemlerine devam edip binanın inşa faaliyetlerini tamamladıkları ve kusurları oranında söz konusu binanın yıkılmasına ve bu suretle ölümlere sebebiyet vererek üzerlerine atılı suçları işledikleri anlaşılmıştır" denilerek sanıklar hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi.