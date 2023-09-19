2023-09-19 14:21:24 25 kişiye mezar oldu! Hatalı proje iddiası
25 kişinin hayatını kaybettiği İslahiye ilçesindeki Gözde Apartmanı'na ilişkin iddianame kabul edildi. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bulunan Gözde Apartmanı da yıkıldı. Yıkılan apartmanda 25 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda vatandaş da yaralandı. Olay sonrası İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda aralarında yapı müteahhidi, proje müellifi, teknik uygulama sorumlusu ve zemin etüt raporunu hazırlayan jeoloji mühendisi gibi görevlerde bulunan sanıklar hakkında hazırlanan iddianame İslahiye Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.