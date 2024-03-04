23 hastane iflas etti! 80 tane daha iflas geliyor... Milyonlarca Türk'ü tedirgin eden haber

Hastaneler neden iflas ediyor? Bunun ana nedeni, gelir ve gider arasındaki uçurum. Buna sebep olan şey ise 2022'de Rusya - Ukrayna savaşı ve ardından enflasyonun artması. Hastaneler daha fazla harcama yapmak zorunda, ancak bu maliyet artışlarını daha yüksek fiyatlarla karşılayamıyor. Artışlar kanunla sınırlandırılmıştır. Bununla birlikte, temel olarak, Alman hastaneleri uzun yıllardır yapısal yetersiz finansmandan muzdarip. Bu, esas olarak federal eyaletler tarafından yatırım maliyeti finansmanının olmamasından kaynaklanmaktadır. Federal eyaletler, yasal olarak bina, ekipman ve benzeri yatırımların tüm maliyetlerini üstlenmekle yükümlü. Ama bunu uzun zamandır yapmıyorlar.