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Ekonomi
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23 hastane iflas etti! 80 tane daha iflas geliyor... Milyonlarca Türk'ü tedirgin eden haber

2024-03-04 01:28:43
23 hastane iflas etti! 80 tane daha iflas geliyor... Milyonlarca Türk'ü tedirgin eden haber

Küresel ekonomik kriz bu kez sağlık sektörünü vurdu. Bu kez 80 hastanenin iflas edeceği açıklandı.

#1
Foto - 23 hastane iflas etti! 80 tane daha iflas geliyor... Milyonlarca Türk'ü tedirgin eden haber

Dünya genelindeki ekonomik kriz artık içinde çıkılamaz hale gelmiş durumda.

#2
Foto - 23 hastane iflas etti! 80 tane daha iflas geliyor... Milyonlarca Türk'ü tedirgin eden haber

Geçtiğimiz yıllarda dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi ile başlayan iflaslar bitmek bilmezken her geçen gün çoğalıyor.

#3
Foto - 23 hastane iflas etti! 80 tane daha iflas geliyor... Milyonlarca Türk'ü tedirgin eden haber

Ukrayna-Rusya savaşıyla adeta zirve yapan şirketlerin iflası küresel ölçekte tedirginliğe sebep oldu.

#4
Foto - 23 hastane iflas etti! 80 tane daha iflas geliyor... Milyonlarca Türk'ü tedirgin eden haber

Son dönemde milyonlarca Türk'ün yaşadığı Almanya'da 24 saatte bir iflas gelişmesi yaşanmaya başladı.

#5
Foto - 23 hastane iflas etti! 80 tane daha iflas geliyor... Milyonlarca Türk'ü tedirgin eden haber

Aydınlık'ta yer alan habere göre, Almanya’daki hastaneler iflas dalgası ile karşı karşıya. Hastaneler ekonomik kriz yüzünden kapılarına birer birer kilit vuruyor.

#6
Foto - 23 hastane iflas etti! 80 tane daha iflas geliyor... Milyonlarca Türk'ü tedirgin eden haber

Alman Hastaneler Birliği (DKG) yaşananları Aydınlık Avrupa’ya değerlendirdi. Kaç hastane iflas etti? Kaç hastane daha kapanacak? İflaslar neden yaşanıyor? Çözüm yolu ne? DKG bu sorulara yanıt verdi. Bu yıl için beklenen iflas rakamları ürkütücü. DKG 80’e yakın hastanenin kapanacağı görüşünde. Bu yıl daha şimdiden 6 hastana kapısına kilit vurdu. DKG “Fedaral hükümet acilen yardım etmeli” çağrısında bulundu.

#7
Foto - 23 hastane iflas etti! 80 tane daha iflas geliyor... Milyonlarca Türk'ü tedirgin eden haber

Yıllara göre iflas eden hastanelerin rakamları kaç? Hangi hastanelerin iflas etmesi özellikle olumsuz bir etki yaratıyor?

#8
Foto - 23 hastane iflas etti! 80 tane daha iflas geliyor... Milyonlarca Türk'ü tedirgin eden haber

2023 yılında 34 lokasyonda 29 iflas yaşandı. Bu bir rekor. 2024 yılı için de 80'e yakın iflas bekliyoruz. Yalnızca Ocak 2024'te, 7 lokasyona sahip 6 hastane şimdiden iflas etti. Özellikle kırsal alanlardaki hastaneler etkilenmektedir. 2023'te iflas eden hastanelerin yalnızca üçünün nüfusu 100.000'den fazla olan şehirlerde bulunuyordu. Hastaneler, her şeyden önce, tıbbi bakımın zaten daha zor olduğu yerlerde iflas eder.

#9
Foto - 23 hastane iflas etti! 80 tane daha iflas geliyor... Milyonlarca Türk'ü tedirgin eden haber

Hastaneler neden iflas ediyor? Bunun ana nedeni, gelir ve gider arasındaki uçurum. Buna sebep olan şey ise 2022'de Rusya - Ukrayna savaşı ve ardından enflasyonun artması. Hastaneler daha fazla harcama yapmak zorunda, ancak bu maliyet artışlarını daha yüksek fiyatlarla karşılayamıyor. Artışlar kanunla sınırlandırılmıştır. Bununla birlikte, temel olarak, Alman hastaneleri uzun yıllardır yapısal yetersiz finansmandan muzdarip. Bu, esas olarak federal eyaletler tarafından yatırım maliyeti finansmanının olmamasından kaynaklanmaktadır. Federal eyaletler, yasal olarak bina, ekipman ve benzeri yatırımların tüm maliyetlerini üstlenmekle yükümlü. Ama bunu uzun zamandır yapmıyorlar.

#10
Foto - 23 hastane iflas etti! 80 tane daha iflas geliyor... Milyonlarca Türk'ü tedirgin eden haber

İflaslar devam eder mi? Evet. Bu yıl 80'e varan iflas bekliyoruz.

#11
Foto - 23 hastane iflas etti! 80 tane daha iflas geliyor... Milyonlarca Türk'ü tedirgin eden haber

Bu iflasların önüne nasıl geçilebilir. Çözüm ne? Federal hükümet, enflasyondan oluşan zararı karşılayabilir. Ancak, şu anda bunu yapacağına dair herhangi bir sinyal yok.

#12
Foto - 23 hastane iflas etti! 80 tane daha iflas geliyor... Milyonlarca Türk'ü tedirgin eden haber

Yaşananlar sağlık sistemini nasıl etkiliyor. Hastaların hizmet almasını etkiliyor mu? Hastanelerin iflas etmesinin veya kapanmasının değişik sonuçları olabilir. Her şeyden önce, genellikle doktor muayenehanesi bulmanın zaten zor olduğu bölgelerde bir sağlık tesisi kaybedilir. Ayrıca, az gelişmiş bölgelerdeki hastaneler gerçek ekonomik faktörlerdir. İşveren olarak endüstri, araştırma veya büyük bir yönetimin olmadığı yerlerde, hastane yüksek gelirli birçok nitelikli insanı istihdam etmekte. Hastane kapanmak zorunda kalırsa, bu iyi maaşlı insanlar da vergi mükellefi olarak bölgelerden göç edecekler. İflas dalgası çalışanları etkilediği gibi hastaları da tedirgin ediyor.

#13
Foto - 23 hastane iflas etti! 80 tane daha iflas geliyor... Milyonlarca Türk'ü tedirgin eden haber

Hastane kapanma sayısının artması, hastalar için daha uzun mesafeler anlamına geliyor. Buna ek olarak, acil bakımın durumu kötüleşiyor. Özellikle büyük şehirlerin dışında acil yardım için gidilebilecek tek yer hastane olduğu için acil bakım durumu daha da kötüleşmektedir.

#14
Foto - 23 hastane iflas etti! 80 tane daha iflas geliyor... Milyonlarca Türk'ü tedirgin eden haber

Federal Almanya Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana, kırsal bölgelerdeki insanların şehirlerdekilere eşdeğer yaşam koşullarına sahip olmalarını sağlama ilkesi olmuştur. Bu, eğitime, kültüre, bakıma ve tabii ki sağlığa eşit erişim anlamına gelir. Bu siyasi vaat giderek daha fazla tehdit altında.

#15
Foto - 23 hastane iflas etti! 80 tane daha iflas geliyor... Milyonlarca Türk'ü tedirgin eden haber

Alman Hastaneler Birliği (DKG) Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach’ın reform planlarını eleştiriyor. DKG, “Lauterbach gerekli enflasyon ayarlamasını reddetmeye devam ederse, federal eyaletlere Şeffaflık Yasasını onaylamamaları çağrısında bulunuyorum” dedi.

#16
Foto - 23 hastane iflas etti! 80 tane daha iflas geliyor... Milyonlarca Türk'ü tedirgin eden haber

Birlik, Lauterbach’ın ‘Şeffaflık Yasası’nı hastanelere performans grupları tahsis etmek için çıkarmak istediği görüşünde.

#17
Foto - 23 hastane iflas etti! 80 tane daha iflas geliyor... Milyonlarca Türk'ü tedirgin eden haber

Federal Sağlık Bakanı Lauterbach, planladığı reformla her hastanenin hangi vakaları tedavi edip hangilerini edemeyeceğini belirlemek istiyor. Bu noktada Sağlık Bakanı’na ağır eleştirilerde bulunan DKG, “1900 kliniğin koşullarını bile bilmiyor. Lauterbach, eyaletleri by-pas etmek ve gerçek hastane reformu gerçekleşmeden önce gerekçeleri yaratmak istiyor” tepkisi verdi.

#18
Foto - 23 hastane iflas etti! 80 tane daha iflas geliyor... Milyonlarca Türk'ü tedirgin eden haber

Sağlık Bakanı Lauterbach ise bu konuda köklü bir hastane reformu planlıyor. ‘Şeffaflık Yasası’ Lauterbach’ın hastane sisteminde köklü bir reform yapmak istediği yasalardan sadece biri. Planlanan büyük reformun merkezinde ise hastaneleri giderek daha fazla hastayı tedavi etme yönündeki ekonomik baskıdan kurtarmayı amaçlayan yeni bir ücretlendirme sistemi yer alıyor.

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