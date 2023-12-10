2023-12-10 01:20:59 21 personel göçük altında kalmıştı! AFAD ve Valilik açıklama yaptı
21 personel göçük altında kalmıştı! AFAD ve Valilik açıklama yaptı
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21 personel göçük altında kalmıştı! AFAD ve Valilik açıklama yaptı
Zonguldak'ta heyelan nedeniyle yıkılan tek katlı müstakil evin olduğu bölgede çalışma yürüten ekipten 21 kişi, ikinci heyelanda yaralandı. İşte son durum...
Kentte etkili olan yağış sonucu Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta heyelan yaşandı.
Sokaktaki tek katlı müstakil ev, üzerine gelen toprak ve kaya parçalarının etkisiyle yıkıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, evde olduğu değerlendirilen anne ve oğlunun kurtarılması için çalışma başlattı. İkinci bir heyelan meydana gelen bölgede, çalışma yürüten ekipten 21 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin anne ve oğlunu kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgede bulunan evler güvenlik tedbiri olarak tahliye edildi. Öte yandan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve diğer ilgililer de bölgeye geldi.
Valilikten gelen açıklamada İlk heyelanda yıkılan tek katlı müstakil evin bulunduğu bölgede ekiplerin çalışması sırasında meydana gelen ikinci toprak kaymasında 21 kişinin yaralı kurtarıldığını söyledi. İlk heyelanda iki kişinin (anne ve oğlu) yıkılan evin enkazı altında kaldığını aktaran Hacıbektaşoğlu, "Heyelan bölgesi çok sıkıntılı olduğu için arkadaşlarımız orada yine bakıyorlar, gözetliyorlar ikinci heyelana maruz kalan var mı yok mu diye her ihtimale karşı. İlk heyelanda kalanlar dışında heyelan altında kimse olmadığını değerlendiriyoruz." diye konuştu. Hacıbektaşoğlu, bölgenin riskli olduğunu vurgulayarak, "Oranının emniyeti alınmadan oraya müdahale edilmez. Emniyetli bir şekilde müdahale edilecek.
kinci heyelandan sonra bütün mahalle, orada çok fazla sayıda ekibimiz vardı, onlar tahliye edildi. Şu anda orada ekiplerimiz takip ediyorlar. Çalışma imkanı olduğu anda çalışmalar devam ediyor, devam edecek." ifadelerini kullandı.
fet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'da (AFAD) olayla ilgili açıklama yaptı. AFAD, "9 Aralık 2023 saat 20.00 sıralarında, Asma mahallesi Tulumbaüstü sokakta bulunan iki katlı bir ev heyelan sebebi ile çökmüştür. Göçük altında kalan iki vatandaşımızı arama kurtarma çalışmalarına süratle başlanmış olup, çalışmalarda #AFAD, @jandarma , madenci, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri görev almaktadır.
Arama kurtarma çalışmaları sırasında ikinci bir heyelan meydana gelmiş ve ekiplerimizden 21 personel göçük altında kalmıştır. Göçük altında kalan personellerimiz kurtarılarak hastaneye sevk edilmiş olup sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi alınmıştır. Yaralı personelimize Allah'tan acil şifalar dileriz.
Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Ankara, Sakarya, İstanbul, Eskişehir, Afyonkarahisar, Düzce, Çorum, Karabük AFAD il ekiplerimizden 78 Arama Kurtarma Personelimiz, 19 araç ile çalışmalara destek vermek üzere bölgeye sevk edilmiştir.
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