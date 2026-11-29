Antalya'nın Manavgat ilçesinde uzun süredir baktığı ineğinin ölümünün ardından yaktığı ağıtla tüm Türkiye'yi duygulandıran Hapa Dönek'in yüzü, Afyonkarahisarlı hayırsever bir ailenin uzattığı şefkat eliyle yeniden güldü. Kapalı kasa kamyonetle evinin kapısına kadar getirilen 6 aylık gebe ineği teslim alan yaşlı kadın, yanında gönderilen mektubu 20 yaşındaki torunu İlyas Bahar'a okuttu. Mektuptaki "Bizim anneannemiz, babaannemiz bu dünyadan erken göçtü. Biz seni onların yerine koyduk. Sen bir daha hiç ağlama, üzülme. Bu vatanın evlatları hep senin yanında" ifadeleri karşısında duygusal anlar yaşayan Dönek, yeni ineğine 'Sarı Maya' adını vererek maniler eşliğinde ahırına yerleştirdi.