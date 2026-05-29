  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tapusu olanlar aman dikkat! Bayram sebebiyle ödeme yöntemi değişti Skandal ötesi olay: İstihbaratın has adamı, 300’den fazla külçe altınla enselendi Toroslar'dan çıkan büyük başarı: 30 yıl önce bir kazanla başladı! Şimdi dünyaya satıyor 2064 yılı için korkutan uyarı! Bilim insanları felaket senaryosunu açıkladı Acun Ilıcalı’ya çok büyük şok: Derhal soruşturma başlatıldı Hatay'da kan donduran vahşet: Madde bağımlısı cani baba 3 yaşındaki Poyraz'ı katletti Siiirt'te tesadüfen bulundu: Tam 400 milyon yıllık! Batı'ya Şeriat resti çeken İslam ülkesi Rusya ile masaya oturdu! Dengeleri sarsan askeri anlaşma
Gündem
11
Yeniakit Publisher
2064 yılı için korkutan uyarı! Bilim insanları felaket senaryosunu açıkladı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

2064 yılı için korkutan uyarı! Bilim insanları felaket senaryosunu açıkladı

Küresel araştırmalar, iklim değişikliği ve kaynakların kıtlığı nedeniyle insan nüfusunda çöküşe yol açabileceğini ortaya koydu.

#1
Foto - 2064 yılı için korkutan uyarı! Bilim insanları felaket senaryosunu açıkladı

İtalya'daki Milano Üniversitesi araştırmacılarının yayınladığı yeni çalışma, insanlığın geleceğine ilişkin dikkat çekici bir senaryoyu ortaya koydu.

#2
Foto - 2064 yılı için korkutan uyarı! Bilim insanları felaket senaryosunu açıkladı

ENDİŞE VERİCİ TABLO DİKKAT ÇEKTİ Chaos, Solitons & Fractals dergisinde yayımlanan çalışmada, Neolitik dönemden günümüze uzanan 12 bin yıllık nüfus verileri incelendi. Araştırmacılar, 'en kötü durum senaryosu' olarak tanımladıkları bir modelleme ile geleceğe dair endişe verici bir tablo ortaya koydular.

#3
Foto - 2064 yılı için korkutan uyarı! Bilim insanları felaket senaryosunu açıkladı

2064 YILINDA YARIYA İNEBİLİR Bu senaryoya göre, gezegenin taşıma kapasitesinin aniden 2 milyar insana düşmesi halinde, küresel nüfusta keskin ve hızlı bir çöküş yaşanması bekleniyor. Bu durum, 2064 yılı itibarıyla dünya nüfusunun yarıya inmesine yol açabilir.

#4
Foto - 2064 yılı için korkutan uyarı! Bilim insanları felaket senaryosunu açıkladı

'TAHMİN DEĞİL, MATEMATİKSEL SENARYO' Bilim insanları bunun kesin bir tahminden ziyade "matematiksel senaryo" olduğunun altını çizdi. Araştırmacılar mevcut nüfus eğrisinin şimdilik nispeten istikrarlı olduğunu ve kapıda acil bir çöküş sinyali bulunmadığını belirtti.

#5
Foto - 2064 yılı için korkutan uyarı! Bilim insanları felaket senaryosunu açıkladı

Uzmanlar çalışmanın amacının, ani çevresel veya toplumsal değişimlere karşı insanlık nüfusunun ne kadar hassas olduğunu matematiksel olarak göstermek olduğunu vurguluyor.

#6
Foto - 2064 yılı için korkutan uyarı! Bilim insanları felaket senaryosunu açıkladı

Araştırmaya göre çöküşü tetikleyebilecek olası felaketler şunlar:

#7
Foto - 2064 yılı için korkutan uyarı! Bilim insanları felaket senaryosunu açıkladı

- Geri döndürülemez iklim çöküşleri

#8
Foto - 2064 yılı için korkutan uyarı! Bilim insanları felaket senaryosunu açıkladı

- Yıkıcı küresel salgın hastalıklar

#9
Foto - 2064 yılı için korkutan uyarı! Bilim insanları felaket senaryosunu açıkladı

- Uluslararası büyük çatışmalar ve savaşlar

#10
Foto - 2064 yılı için korkutan uyarı! Bilim insanları felaket senaryosunu açıkladı

- Gıda, su ve enerji gibi temel kaynakların tükenmesi/ kaynak: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şaşırdık mı? Kızıl Soros'a ödül
Gündem

Şaşırdık mı? Kızıl Soros'a ödül

İsveç merkezli Gilel Storch Ödülü, halkın oylarıyla seçilen dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hü..
Özgür Özel için TOMA'ya zarar veren şahıs İmam Hatip Müdür Yardımcısı çıktı!
Gündem

Özgür Özel için TOMA'ya zarar veren şahıs İmam Hatip Müdür Yardımcısı çıktı!

İzmir'de Özgür Özel'e destek eylemi sırasında TOMA'nın üzerine çıkarak araca zarar veren Deniz Yolçu tutuklandı. Şahsın, İstanbul'da bir kız..
Türkiye'ye iki kilometre mesafede alçak uçuş! Çatışmaya hazırlanıyorlar
Dünya

Türkiye'ye iki kilometre mesafede alçak uçuş! Çatışmaya hazırlanıyorlar

Yunan savaş uçakları, Türkiye kıyılarına 2 kilometre, Yunan ana karasına 580 kilometre uzaklıkta bulunan Meis Adası'nda alçak uçuş yaptı. Ül..
Şırnak Türk Eğitim-Sen’de resmi hesaptan utanç verici skandal: Eğitim camiası ayağa kalktı!
Gündem

Şırnak Türk Eğitim-Sen’de resmi hesaptan utanç verici skandal: Eğitim camiası ayağa kalktı!

​Eğitim çalışanlarının haklarını korumak ve topluma örnek olmakla mükellef bir sendikanın resmi kurumsal hesabı, adeta bir skandal merkezine..
Son dakika koduyla duyuruldu: ABD ile İran anlaştı
Gündem

Son dakika koduyla duyuruldu: ABD ile İran anlaştı

Ünlü medya kuruluşu Axios, ABD ile İran arasında anlaşmaya varıldığını ve Donald Trump'ın nihai onayının beklendiğini duyurdu...
İran ateşkes kararını ilan etti
Dünya

İran ateşkes kararını ilan etti

İran basını, Amerika Birleşik Devletleri ile İranlı müzakerecilerin ateşkesin uzatılması ve İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmelerin ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23