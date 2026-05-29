2064 yılı için korkutan uyarı! Bilim insanları felaket senaryosunu açıkladı
Küresel araştırmalar, iklim değişikliği ve kaynakların kıtlığı nedeniyle insan nüfusunda çöküşe yol açabileceğini ortaya koydu.
Küresel araştırmalar, iklim değişikliği ve kaynakların kıtlığı nedeniyle insan nüfusunda çöküşe yol açabileceğini ortaya koydu.
İtalya'daki Milano Üniversitesi araştırmacılarının yayınladığı yeni çalışma, insanlığın geleceğine ilişkin dikkat çekici bir senaryoyu ortaya koydu.
ENDİŞE VERİCİ TABLO DİKKAT ÇEKTİ Chaos, Solitons & Fractals dergisinde yayımlanan çalışmada, Neolitik dönemden günümüze uzanan 12 bin yıllık nüfus verileri incelendi. Araştırmacılar, 'en kötü durum senaryosu' olarak tanımladıkları bir modelleme ile geleceğe dair endişe verici bir tablo ortaya koydular.
2064 YILINDA YARIYA İNEBİLİR Bu senaryoya göre, gezegenin taşıma kapasitesinin aniden 2 milyar insana düşmesi halinde, küresel nüfusta keskin ve hızlı bir çöküş yaşanması bekleniyor. Bu durum, 2064 yılı itibarıyla dünya nüfusunun yarıya inmesine yol açabilir.
'TAHMİN DEĞİL, MATEMATİKSEL SENARYO' Bilim insanları bunun kesin bir tahminden ziyade "matematiksel senaryo" olduğunun altını çizdi. Araştırmacılar mevcut nüfus eğrisinin şimdilik nispeten istikrarlı olduğunu ve kapıda acil bir çöküş sinyali bulunmadığını belirtti.
Uzmanlar çalışmanın amacının, ani çevresel veya toplumsal değişimlere karşı insanlık nüfusunun ne kadar hassas olduğunu matematiksel olarak göstermek olduğunu vurguluyor.
Araştırmaya göre çöküşü tetikleyebilecek olası felaketler şunlar:
- Geri döndürülemez iklim çöküşleri
- Yıkıcı küresel salgın hastalıklar
- Uluslararası büyük çatışmalar ve savaşlar
- Gıda, su ve enerji gibi temel kaynakların tükenmesi/ kaynak: haber7
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23