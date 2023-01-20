2050'ye kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak! Sona gelindi

"Bu inşaatımızda da hattın 92 kilometrelik kısmını tamamlayarak yüzde 95'lik fiziki gerçekleşmeye ulaştık. Trabzonlu vatandaşlarımıza güvenilir ve sağlıklı içme suyu sağlamak adına, 'Bizim aşkımız su' diyerek dağları delmeye başladık. İsale hattı inşaatımızın en önemli virajlarından biri olan ve toplam 1012 metre uzunluğundaki Kutlugün İletim Tüneli'nde delgi işlemini tamamladık ve ışığı gördük. 4 metre çapındaki bu tünelle birlikte, Trabzon'da 14 bin metreküp kapasiteli 12 adet depo ile 8 adet terfi istasyonu da tamamlanmıştır. Trabzon İçmesuyu İsale Hattı ve Akoluk Arıtma Tesisi'mizi nisan ayı gibi hizmete almayı hedefliyoruz. Türkiye yüzyılına yakışan bir yatırım olan bu projemizle birlikte, Trabzon'un içme suyu sorununu ortadan kaldırmış ve vatandaşlarımıza memba kalitesinde bir içme suyu sağlamış olacağız."