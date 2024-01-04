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Spor
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2024'ün ilk bombası patlıyor: Galatasaray bu yıldıza gelene kadar tek tek saydı! Kuvvetli geliyor

2024-01-04 09:57:11
2024'ün ilk bombası patlıyor: Galatasaray bu yıldıza gelene kadar tek tek saydı! Kuvvetli geliyor

Galatasaray'da ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala çalışmalar hız kazandı. Sarı kırmızılılar bu ay önemli futbolcuları kadrosuna katarak üst üste 2. şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor. Bu doğrultuda Cimbom'un ara transferde patlatacağı ilk bomba belli oldu. Aslan'ın, Fenerbahçe'nin eski yıldızı için devreye girdiği ve transfere nokta koymaya çok yaklaştığı belirtildi. İşte gündem yaratan transfer haberinin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

#1
Foto - 2024'ün ilk bombası patlıyor: Galatasaray bu yıldıza gelene kadar tek tek saydı! Kuvvetli geliyor

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

#2
Foto - 2024'ün ilk bombası patlıyor: Galatasaray bu yıldıza gelene kadar tek tek saydı! Kuvvetli geliyor

Sarı kırmızılılar ara transferde önemli futbolcuları kadrosuna katarak üst üste 2. şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor.

#3
Foto - 2024'ün ilk bombası patlıyor: Galatasaray bu yıldıza gelene kadar tek tek saydı! Kuvvetli geliyor

Yönetim, transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala görüşmelerini sıklaştırdı.

#4
Foto - 2024'ün ilk bombası patlıyor: Galatasaray bu yıldıza gelene kadar tek tek saydı! Kuvvetli geliyor

Sarı kırmızılılarda, teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda sezonun ikinci yarısı için en az 3 takviye yapılması bekleniyor.

#5
Foto - 2024'ün ilk bombası patlıyor: Galatasaray bu yıldıza gelene kadar tek tek saydı! Kuvvetli geliyor

Galatasaray'da transfer yapılacak bölgelerin ise savunma, orta saha ve forvet hattına olacağı kaydedildi.

#6
Foto - 2024'ün ilk bombası patlıyor: Galatasaray bu yıldıza gelene kadar tek tek saydı! Kuvvetli geliyor

Listesinde hem yerli hem de yabancı birçok oyuncu bulunan sarı kırmızılılar, mali koşullara uygun ve kalitesi yüksek isimleri kadrosuna katmayı planlıyor.

#7
Foto - 2024'ün ilk bombası patlıyor: Galatasaray bu yıldıza gelene kadar tek tek saydı! Kuvvetli geliyor

Yönetim özellikle yaz ayında flaş yıldızları transfer etmişti.

#8
Foto - 2024'ün ilk bombası patlıyor: Galatasaray bu yıldıza gelene kadar tek tek saydı! Kuvvetli geliyor

Ancak bu oyunculardan bazıları istenen katkıyı sağlayamadı.

#9
Foto - 2024'ün ilk bombası patlıyor: Galatasaray bu yıldıza gelene kadar tek tek saydı! Kuvvetli geliyor

Sarı kırmızılı idareciler aynı hatayı bu kez tekrarlamak istemiyor.

#10
Foto - 2024'ün ilk bombası patlıyor: Galatasaray bu yıldıza gelene kadar tek tek saydı! Kuvvetli geliyor

Galatasaray, ara transferde takıma direkt katkı sağlayacak ve soru işareti yaratmayacak profilde net futbolcuları kadrosuna katmayı hedefliyor.

#11
Foto - 2024'ün ilk bombası patlıyor: Galatasaray bu yıldıza gelene kadar tek tek saydı! Kuvvetli geliyor

Cimbom uzun araştırmalar sonrası istenen profildeki futbolcuları belirledi.

#12
Foto - 2024'ün ilk bombası patlıyor: Galatasaray bu yıldıza gelene kadar tek tek saydı! Kuvvetli geliyor

Bu isimlere izleme komitesi ve Okan Buruk da onay verdi.

#13
Foto - 2024'ün ilk bombası patlıyor: Galatasaray bu yıldıza gelene kadar tek tek saydı! Kuvvetli geliyor

Bu doğrultuda sarı kırmızıların sürpriz bir yıldızın peşinde olduğu ortaya çıktı.

#14
Foto - 2024'ün ilk bombası patlıyor: Galatasaray bu yıldıza gelene kadar tek tek saydı! Kuvvetli geliyor

Aslan'ın devre arasında çok konuşulacak bir ismi transfer edeceği öne sürüldü.

#15
Foto - 2024'ün ilk bombası patlıyor: Galatasaray bu yıldıza gelene kadar tek tek saydı! Kuvvetli geliyor

Galatasaraylı idarecilerin geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe forması giyen o yıldız için devrede olduğu iddia edildi.

#16
Foto - 2024'ün ilk bombası patlıyor: Galatasaray bu yıldıza gelene kadar tek tek saydı! Kuvvetli geliyor

Sarı kırmızılılar bu transferi gerçekleştirmesi durumunda ezeli rakibine psikolojik olarak önemli bir üstünlük sağlayacak.

#17
Foto - 2024'ün ilk bombası patlıyor: Galatasaray bu yıldıza gelene kadar tek tek saydı! Kuvvetli geliyor

Yönetim, Davinson Sanchez ve Victor Nelsson'un ayrılık olasılığına karşın bu transferi bitirmeye çalışacak.

#18
Foto - 2024'ün ilk bombası patlıyor: Galatasaray bu yıldıza gelene kadar tek tek saydı! Kuvvetli geliyor

SZALAI ASLAN OLUYOR! Galatasaray, Almaya Bundesliga takımlarından Hoffenheim forması giyen Attila Szalai'yi gündemine aldı.

#19
Foto - 2024'ün ilk bombası patlıyor: Galatasaray bu yıldıza gelene kadar tek tek saydı! Kuvvetli geliyor

Stoper hattına ocak ayında kaliteli bir transfer yapmak isteyen Cimbom'un, Macar savunmacı için temaslara başladığı öne sürüldü.

#20
Foto - 2024'ün ilk bombası patlıyor: Galatasaray bu yıldıza gelene kadar tek tek saydı! Kuvvetli geliyor

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Alman ekibine imza atan Szalai'nin ise Türkiye'ye dönemek istediği kaydedildi.

#21
Foto - 2024'ün ilk bombası patlıyor: Galatasaray bu yıldıza gelene kadar tek tek saydı! Kuvvetli geliyor

Szalai'nin bu nedenle sarı kırmızılılardan gelen teklife olumlu yanıt verdiği iddia edildi.

#22
Foto - 2024'ün ilk bombası patlıyor: Galatasaray bu yıldıza gelene kadar tek tek saydı! Kuvvetli geliyor

A Spor'a göre; Galatasaraylı kurmayların, takımda forma şansı bulmakta zorluk çeken Szalai'yi 6 aylığına kiralamak istediği öne sürüldü.

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