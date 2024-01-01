2024'e girdiğimize sevinemeyeceğiz! Felaket resmen adım adım geliyor: Uzmanlar, psikolojimizin bozulacağı tarihi verdi

Heyecanla 2024’e günleri sayarken uzan isim bizi bekleyenleri anlattı. 2024'e girdiğimizde sevinemeyeceğiz! Herkes hazırlıklı olsun. Felaket resmen adım adım geliyor, uzmanlar psikolojimizin bozulacağı tarihi verdi... 21. yüzyılın en büyük tehdidi olarak kabul edilen küresel iklim değişikliğinin, bireylerin psikolojik sağlığını olumsuz etkilediğine dikkat çeken uzmanlar, yaşanan bu değişimlerin kaygı, depresyon, travma ve genel stres düzeylerinde artışa neden olduğunu belirtti. Sabah'ın haberine göre, Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF-Türkiye) gerçekleştirdiği Türkiye'nin Yarınları Projesi Sonuç Raporu'nda Türkiye'de iklim değişikliği nedeniyle sıcaklık artışına değinerek "Sıcaklık artışı 2030'lu yılların sonuna kadar sınırlı kalacak, bu dönemden sonra hızlı bir artış gözlenecek. Mevsimsel ve bölgesel farklılıklar göstermekle beraber sıcaklık artışının kış mevsiminde 4°C, yazın ise 6°C civarına ulaşması bekleniyor. Kış yağışlarında Türkiye'nin genelinde azalma görülürken bir tek Kuzey Anadolu'nun doğu yarısında yağışlarda artış görülecek. 2011 yılında yayımlanan İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı'na göre Türkiye'de yıllık ortalama sıcaklık gelecek yıllarda 2,5°-4°C artacak ve yakın gelecekte daha sıcak, daha kurak ve yağışlar açısından daha belirsiz bir iklim yapısına sahip olacağız." ifadeleri kullanıldı.