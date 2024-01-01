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2024'e girdiğimize sevinemeyeceğiz! Felaket resmen adım adım geliyor: Uzmanlar, psikolojimizin bozulacağı tarihi verdi

2024-01-01 18:25:41
2024'e girdiğimize sevinemeyeceğiz! Felaket resmen adım adım geliyor: Uzmanlar, psikolojimizin bozulacağı tarihi verdi

Heyecanla 2024’e günleri sayarken uzan isim bizi bekleyenleri anlattı. 2024'e girdiğimizde sevinemeyeceğiz! Herkes hazırlıklı olsun. Felaket resmen adım adım geliyor, uzmanlar psikolojimizin bozulacağı tarihi verdi... 21. yüzyılın en büyük tehdidi olarak kabul edilen küresel iklim değişikliğinin, bireylerin psikolojik sağlığını olumsuz etkilediğine dikkat çeken uzmanlar, yaşanan bu değişimlerin kaygı, depresyon, travma ve genel stres düzeylerinde artışa neden olduğunu belirtti. Sabah'ın haberine göre, Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF-Türkiye) gerçekleştirdiği Türkiye'nin Yarınları Projesi Sonuç Raporu'nda Türkiye'de iklim değişikliği nedeniyle sıcaklık artışına değinerek "Sıcaklık artışı 2030'lu yılların sonuna kadar sınırlı kalacak, bu dönemden sonra hızlı bir artış gözlenecek. Mevsimsel ve bölgesel farklılıklar göstermekle beraber sıcaklık artışının kış mevsiminde 4°C, yazın ise 6°C civarına ulaşması bekleniyor. Kış yağışlarında Türkiye'nin genelinde azalma görülürken bir tek Kuzey Anadolu'nun doğu yarısında yağışlarda artış görülecek. 2011 yılında yayımlanan İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı'na göre Türkiye'de yıllık ortalama sıcaklık gelecek yıllarda 2,5°-4°C artacak ve yakın gelecekte daha sıcak, daha kurak ve yağışlar açısından daha belirsiz bir iklim yapısına sahip olacağız." ifadeleri kullanıldı.

#1
Foto - 2024'e girdiğimize sevinemeyeceğiz! Felaket resmen adım adım geliyor: Uzmanlar, psikolojimizin bozulacağı tarihi verdi

Uzman Psikolog Tuğçe Dabağer Dilek, iklim değişikliğinin psikolojimiz üzerindeki etkilerini değerlendirerek "Öncelikle iklim değişikliği, gelecekteki belirsizliklerle ilgili büyük endişe yaratan önemli bir faktördür" dedi. İklimin psikolojimizi etkilemesinin nedenlerini açıklayan Dilek, doğal felaketler, hava olayları gibi belirsizliklerle karşılaşmanın, psikolojik sağlıkları olumsuz etkileyebildiğini ve iklim değişikliğinin çevresel sorunlar ve yaşam tarzı değişiklikleriyle de bağlantılı olduğunu vurgulayarak "Bu belirtiler elbette kişiden kişiye değişim göstermektedir. Bu belirtilerin sizde de olduğunu düşünüyorsanız, başkalarıyla durumunuzu paylaşabilir ve gerekli gördüğünüz yerde uzman desteği alabilirsiniz." dedi. Uzman Psikolog, iklim değişikliğinin psikolojik etkilerini fark etmek için dikkat edilmesi gereken belirtileri şu şekilde sıraladı:

#2
Foto - 2024'e girdiğimize sevinemeyeceğiz! Felaket resmen adım adım geliyor: Uzmanlar, psikolojimizin bozulacağı tarihi verdi

Üzüntü ve Çaresizlik: İklim değişikliğiyle ilgili sorunlara karşı devamlı üzgün ve umutsuz olma. Sosyal İzolasyon: İklim kaygısı nedeniyle çevrenizle bağlantı kurmaktan kaçınma veya sosyal etkileşimde azalma. Konsantrasyon Zorlukları: İklim değişikliği düşüncelerinin günlük görevlere odaklanmayı zorlaştırması. Doğayla Bağlantıda Azalma: Doğal çevre ile bağlantıda azalma veya doğal alanlara ilginin kaybı. Sürekli Düşünmek: Sürekli iklim değişikliği konusunu düşünme ve bu konuda endişe duyma. Fiziksel Belirtiler: İklim değişikliği düşünceleri nedeniyle uyku düzeni bozulması, baş ağrısı, mide rahatsızlıkları gibi stresin fiziksel belirtileri, enerji kaybı ve genel halsizlik hissi.

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