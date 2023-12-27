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Ekonomi
22
2024 yılı asgari ücretine iş dünyasından ilk tepkiler!

2023-12-27 21:51:27
2024 yılı asgari ücretine iş dünyasından ilk tepkiler!

2024 yılında verilecek asgari ücreti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı. Açıklama sonrası iş dünyasından da peş peşe açıklamalar yapıldı.

#1
Foto - 2024 yılı asgari ücretine iş dünyasından ilk tepkiler!

Bakan Işıkhan, 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak yeni asgari ücretin net 17 bin 2 Türk lirası olacağını duyurdu.

#2
Foto - 2024 yılı asgari ücretine iş dünyasından ilk tepkiler!

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

#3
Foto - 2024 yılı asgari ücretine iş dünyasından ilk tepkiler!

"Bizim talebimiz 18 bin liraydı. Yılda 2 kez artış bekliyorduk. Fiyat artışları ortada pazarda, markette. Burada talebimizi söylemiş olduk. Sayın bakanın ve işveren temsilcisinin imkanı bu şekilde, kendilerine teşekkür ederiz. Yeni asgari ücretle ilgili iş dünyasından ise peş peşe açıklamalar geldi.

#4
Foto - 2024 yılı asgari ücretine iş dünyasından ilk tepkiler!

İşte yeni asgari ücretin iş dünyasına yansımaları.

#5
Foto - 2024 yılı asgari ücretine iş dünyasından ilk tepkiler!

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Genel Başkanı Orhan Aydın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın açıkladığı asgari ücret kararını değerlendirdi.

#6
Foto - 2024 yılı asgari ücretine iş dünyasından ilk tepkiler!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni asgari ücrete ilişkin, "17 bin 2 lira net asgari ücret ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" dedi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 17 bin 2 lira olarak açıklanan asgari ücrete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Hisarcıklıoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

#7
Foto - 2024 yılı asgari ücretine iş dünyasından ilk tepkiler!

17 bin 2 lira net asgari ücret ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Gelir vergisi dilimleri de yukarıya doğru güncellenerek çalışanların alım gücü artırılmalı. Bizim gündemimiz; üretim, yatırım, istihdam ve ihracat. Ülkemizin üretim gücünün korunması ve firmaların sürdürülebilirliğinin zarar görmemesi için enflasyonla mücadele kararlı bir şekilde sürmeli, reel sektöre destekler artırılarak devam ettirilmeli.

#8
Foto - 2024 yılı asgari ücretine iş dünyasından ilk tepkiler!

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın konuya ilişkin şunları ifade etti:

#9
Foto - 2024 yılı asgari ücretine iş dünyasından ilk tepkiler!

Öncelikle işveren ve işçi tarafının ortak bir mutabakatla anlaşılmış olması son derece memnuniyet verici. 700 TL devlet desteği ile yüzde 49 artışla net 17 bin 02’TL olan asgari ücreti enflasyonist bir ortamda iş insanları olarak beklediğimiz, makul karşıladığımız bir orandır.

#10
Foto - 2024 yılı asgari ücretine iş dünyasından ilk tepkiler!

Bu artışla birlikte enflasyonla olan mücadelemizin devam ederek vatandaşlarımızın enflasyona karşı ezdirilmemesi temennimizdir. Bu konuda tavizsiz verilecek olan mücadele hem vatandaşlarımızın alım gücünü güçlendirecektir hem de ekonomide normalleşme sağlanacaktır. Özellikle enflasyona karşı vatandaşlarımızın edindirilmemesi üzerine fedakârca alınan yeni asgari ücret kararını suiistimal ederek vatandaşın cebine göz dikenlere göz açtırılmamalı bunu suiistimal edenler en ağır mali cezalara çarptırılmalıdır

#11
Foto - 2024 yılı asgari ücretine iş dünyasından ilk tepkiler!

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç yeni asgari ücret rakamıyla ilgili açıklamada bulundu.

#12
Foto - 2024 yılı asgari ücretine iş dünyasından ilk tepkiler!

Avdagiç, "2024 yılına ilişkin asgari ücretin çalışanlarımızın refahına, firmalarımıza ve ülkemizin kalkınmasına olumlu katkılar vermesini diliyorum. Hayırlı olsun." dedi.

#13
Foto - 2024 yılı asgari ücretine iş dünyasından ilk tepkiler!

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Karaca: Çalışanlarımızın mağdur olmaması ve refah içinde yaşamaları hepimizin ortak arzusu. Üretimi ve ihracatı artırma hedefimize çalışanlarımızla birlikte takım halinde yürüyoruz. Ancak, geldiğimiz noktada yapılan ücret artışları çalışanlar açısından anlamını kaybederken, işveren tarafında ise tam tersi bir durum yaratıyor.

#14
Foto - 2024 yılı asgari ücretine iş dünyasından ilk tepkiler!

Bakıldığında yapılan zamlara rağmen asgari ücretin kişi başına milli gelir karşısındaki gerilemesi sürüyor. Yani, asgari ücretlinin alım gücü artışa rağmen her geçen gün azalıyor. Ancak, işveren tarafında etkileri daha farklı oluyor. Yapılan asgari ücret artışının etkilerini özellikle emek yoğun sektörler olan tekstil, hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerinde göreceğiz. Son birkaç yılda asgari ücrete yapılan artışı sanayiciler ve ihracatçılar olarak maliyetlere yansıtabilmiştik. Çünkü, artan iç talebin yanında ihracatımız da güçlü seyrediyordu. 2023’le birlikte başlayan süreçte ise sanayi üretiminde ve ihracatta düşüşler yaşanmaya başladı. Dünyada rekabet gücümüzün azaldığı, ihracat pazarlarımızın daraldığı, ithalatın arttığı bir dönemde, çalışan giderlerini nasıl yöneteceğimiz konusunda zorlanacağımızı düşünüyorum. Asgari ücrette tek seferlik artış yapılmasının ise işveren açısından yıllık maliyetleri belirleme noktasında faydalı olacağı kanaatindeyim. Öte yandan, asgari ücrette yapısal bir değişikliğe gidilmesi de yararlı olabilir. Ayrıca, bölgesel bir asgari ücret belirleneceği gibi, İstanbul ile diğer şehirlerde asgari ücretin farklılaşması hususu da masaya yatırılabilir.

#15
Foto - 2024 yılı asgari ücretine iş dünyasından ilk tepkiler!

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya: Son dönemlerde enflasyonda ciddi bir artış süreci yaşandı. Değişen ekonomi yönetimi ile birlikte enflasyonla ciddi bir mücadele başladı. Ancak gelinen noktada alım gücü düşen çalışanlarımızın maaşlarında bir düzenleme yapılması elzemdi. Asgari ücrette yapılan artışla birlikte çalışanlarımızın bir nebze olsun rahatlayacağını düşünüyoruz. Diğer taraftan bakıldığında ise asgari ücretin işveren kesiminde oluşturduğu bir maliyet var. Dünyada ağırlaşan şartlar, daralan ihracat pazarları, sertleşen rekabet ortamı, yükselen maliyetler göz önüne alındığında ihracatçıların önünde daha zor bir yıl olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada işveren tarafında oluşan maliyet baskısının azalması ve rekabet gücümüzü kaybetmemek adına devletimizden çok daha ciddi boyutlarda destek bekliyoruz. İhracatçılar olarak devletimizden aldığımız güçle üretimi, ihracatı ve istihdamı artırmak için elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğiz.

#16
Foto - 2024 yılı asgari ücretine iş dünyasından ilk tepkiler!

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu: Asgari ücrete yapılan artış ülkemizin ve dünyanın içinden geçtiği bu zor süreçte çok kıymetli. Bu noktada ülkenin üreten gücü olarak her daim çalışanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Çalışanlarımızın refah seviyesinin yükselmesi, alım gücünün artması en büyük temennimiz. Ancak, işveren tarafında da devletimizden destek bekliyoruz. Özellikle işveren katkı payları noktasında yılın ilk 6 ayında dahi olsa rakamların yükseltilmesi faydalı olacaktır. Bu destek, biz sanayici ve ihracatçılar için çok kıymetli. Bunun dışında özellikle deprem bölgesindeki sanayi kuruluşları için ekstra bir desteğin sunulmasının büyük fayda sağlayacağına inanıyoruz. Ülkesi için çalışan, ülkesi için üreten ve istihdam sağlayan ihracatçılar olarak üretimin, ihracatın ve istihdamın daha da artmasına yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz.

#17
Foto - 2024 yılı asgari ücretine iş dünyasından ilk tepkiler!

İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı: Çalışanlarımızın yüksek enflasyona karşı alım gücünün düştüğü bu ortamda yapılan artışın hayırlı olmasını diliyorum. Çalışanlarımızın kazançlarının artması, refah seviyelerinin daha da yükselmesi en büyük dileklerimiz arasında. Asgari ücretteki artışın anlamlı olabilmesi de enflasyonun dizginlenmesinden geçiyor.

#18
Foto - 2024 yılı asgari ücretine iş dünyasından ilk tepkiler!

Ekonomi yönetimimizin bu yönde yaptığı çalışmaları da takdirle takip ediyoruz. İşverenler olarak çalışanlarımızın her zaman yanında yer almaya devam edeceğiz. Öte yandan, ihracatçılar olarak da bazı beklentilerimizin olduğunu söylemeliyiz. Dünyada rekabetçi yapımızla ön plana çıkıyoruz. Artan maliyetler, dünyada yaşanan gelişmeler ve değişen ihracat pazarları göz önüne alındığında rekabet gücümüzü kaybetmemek adına devletimizden destek bekliyoruz. İstihdam maliyetleri, işverenlerin rekabet gücünü doğrudan etkileyen bir faktör. Bu aşamada asgari ücret desteğinin devamı çok kıymetli.

#19
Foto - 2024 yılı asgari ücretine iş dünyasından ilk tepkiler!

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz: Yeni asgari ücretin başta çalışanlarımız olmak üzere ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Enflasyonist bir dönemden geçerken, çalışanları mağdur etmemek için gösterilen çabayı takdirle karşılıyoruz. Ülkesi için çalışan sanayiciler ve ihracatçılar olarak ekonominin gerçekleri göz önünde bulundurularak işverenlerin üzerindeki yükün de göz ardı edilmemesinin çok önemli olduğunu söylememiz gerekiyor. Bununla birlikte küresel ölçekte yaşanan talep daralmasıyla sektörümüzde üretimin azalması söz konusu. Asgari ücrette yaşanan artış, üretim maliyetlerimizi artırıyor ancak bunu ihraç fiyatlarına yansıtamıyoruz. Artan maliyetlerle birlikte dünyanın en büyük beşinci tekstil ihracatçısı konumunda bulunan Türkiye’nin rekabetteki gücünü kaybetmemesinin çok önemli olduğunu da vurgulamak isterim.

#20
Foto - 2024 yılı asgari ücretine iş dünyasından ilk tepkiler!

Bu çerçevede özellikle imalat sanayiindeki sektörlerde asgari ücret üzerindeki vergi yükü gibi bazı ilave maliyet unsurların işverene yansıtılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Böylelikle hem işçimiz kazanır hem de işveren en azından maliyetlerini rasyonel seviyelere indirebilir. İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hayri Diler:

#21
Foto - 2024 yılı asgari ücretine iş dünyasından ilk tepkiler!

Asgari ücrete yapılan artış, çalışanların refahı açısından oldukça önemli. Alım gücünün düştüğü bir dönemde yapılan artışla çalışanlarımızın bir nebze olsun rahatlayacağına inanıyoruz. Ülke olarak üretimimizi ve ihracatımızı artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Burada sanayiciler ve çalışanlar kol kola yürüyoruz. Çalışanlarımızın alım gücünün artması ne kadar önemliyse, işverenlerin de desteklenmesi bir o kadar değerli. Döviz kurlarının enflasyon oranında artmadığı düşünüldüğünde ihracatçının rekabet gücünü kaybetmemesi için verilen desteklerin artmasının çok önemli olduğunu vurgulamalıyız. Bir denge üzerinde ilerlenilmesi ülkenin gelişimi için çok kritik.

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