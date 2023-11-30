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Otomotiv
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2024 Dacia Duster'da Türkiye detayı şok etti!

2023-11-30 13:58:31
2024 Dacia Duster'da Türkiye detayı şok etti!

Dacia, düzenlediği bir etkinlikte 2024 model Duster'ı tanıttı. İşte otomobilin öne çıkan özellikleri.

#1
Foto - 2024 Dacia Duster'da Türkiye detayı şok etti!

Dacia tarafından 2010 yılında tanıtılan Duster, 2 milyon satış adetine ulaşarak şirket tarihinde önemli bir başarıya ulaştı.

#2
Foto - 2024 Dacia Duster'da Türkiye detayı şok etti!

Üretim bandından ortalama her 63 saniyede bir Duster inerken, günde ortalama 1.000 adet Duster üretiliyor.

#3
Foto - 2024 Dacia Duster'da Türkiye detayı şok etti!

Türkiye, 152 bin 406 adetle, en fazla Duster satışı gerçekleşen 4'üncü ülke olarak dikkat çekiyor.

#4
Foto - 2024 Dacia Duster'da Türkiye detayı şok etti!

Türkiye'de üretilecek yeni Duster tanıtıldı Renault'un alt markası olarak ticari yaşamını sürdürmeye devam eden Dacia, düzenlediği bir etkinlikte 2024 model Duster'ı tanıttı.

#5
Foto - 2024 Dacia Duster'da Türkiye detayı şok etti!

Tasarım açısından da teknik özellikleri açısından da ciddi bir değişim gerçekleştiren 2024 Dacia Duster, şimdiden dikkat çekmeyi başardı.

#6
Foto - 2024 Dacia Duster'da Türkiye detayı şok etti!

İç kısım yenilendi 2024 model Dacia Duster'ın iç kısmına geçtiğimizde, tamamen yenilenmiş bir kabin karşımıza çıkıyor. 7 inç tam dijital gösterge ekranı ile 10,2 inç boyutlu bilgi-eğlence ekranının bulunduğu otomobilde 4 adet USB şarj girişi, kablosuz şarj pedi ve kablosuz Android Auto ile Apple CarPlay teknolojilerine yer veriliyor.

#7
Foto - 2024 Dacia Duster'da Türkiye detayı şok etti!

Tüketicilere opsiyonel olarak sunulacak Uyku Paketi ise arka koltukların tamamen yatıp, çift kişilik yatak hâline dönüşmesini sağlayacak.

#8
Foto - 2024 Dacia Duster'da Türkiye detayı şok etti!

Teknik detaylar Dacia, yeni nesil Duster'da birkaç farklı motor seçeneğine yer verecek. Bunlardan ilki 1.2 litrelik turboşarjlı benzinli motor olarak karşımıza çıkıyor.

#9
Foto - 2024 Dacia Duster'da Türkiye detayı şok etti!

Altı vitesli manuel şanzıman ile satın alınabilecek bu motor seçeneğinde hibrit destek de sunulacak.

#10
Foto - 2024 Dacia Duster'da Türkiye detayı şok etti!

Ayrıca 50 litre gaz deposu bulunan doğuştan LPG'li motor seçeneği de yeni Dacia Duster'da bulunacak. 1.6 litrelik benzinli motora sahip üçüncü seçenek ise bir çift elektrik motoru ile desteklenecek. Dacia, gerçekleştirdiği lansmanda yeni nesil Duster için herhangi bir fiyat bilgisi vermedi. Ayrıca otomobilin ne zaman seri üretime gireceği ve satışa çıkacağı gibi bilgiler de belirsizliğini koruyor.

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