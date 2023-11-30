2024 Dacia Duster'da Türkiye detayı şok etti!

Ayrıca 50 litre gaz deposu bulunan doğuştan LPG'li motor seçeneği de yeni Dacia Duster'da bulunacak. 1.6 litrelik benzinli motora sahip üçüncü seçenek ise bir çift elektrik motoru ile desteklenecek. Dacia, gerçekleştirdiği lansmanda yeni nesil Duster için herhangi bir fiyat bilgisi vermedi. Ayrıca otomobilin ne zaman seri üretime gireceği ve satışa çıkacağı gibi bilgiler de belirsizliğini koruyor.