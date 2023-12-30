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Ekonomi
12
2023'de servetlerini katladılar! İşte o zenginler listesi

2023-12-30 11:12:23
2023'de servetlerini katladılar! İşte o zenginler listesi

2023'de servetini en çok artıran zenginler listesinin ilk sırasında Elon Musk yer aldı. İkinci sırada ise Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg oldu.

#1
Foto - 2023'de servetlerini katladılar! İşte o zenginler listesi

2023'te servetlerine servet kattılar. Birinci sırada ise Elon Musk yer alıyor. Bloomberg'in haberine göre 2023'te servetine servet katanlar sıralaması şöyle:

#2
Foto - 2023'de servetlerini katladılar! İşte o zenginler listesi

Elon Musk: +95,4 milyar dolar Dünyanın en zengini insanı ünvanını alma yarışında lüks tüketim ürünleri grubu LVMH'nin Başkanı Bernard Arnault'yu geride bırakan Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk 232 milyar dolarlık serveti ile 2023'ü lider olarak kapatıyor. Tesla hisselerinin yükselmesinin katkısı ile servetini 95 milyar dolar arttıran Musk aynı zamanda 2023'ün en çok servetini artıran milyarderi olarak dikkat çekiyor.

#3
Foto - 2023'de servetlerini katladılar! İşte o zenginler listesi

Mark Zuckerberg: +84,08 milyar dolar Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarını bünyesinde bulunduran Meta'nın sahibi Marck Zuckerberg, 2023'de servetini en çok artıran ikinci isim oldu. Yıl içinde, Musk ile 'kafes dövüşü' yapacağı haberleriyle de gündem olan Zuckerberg şu anda dünyanın en zengin 6. milyarderi konumunda. Quest 3, Ray-Ban Meta akıllı gözlükler, yapay zeka stüdyolarının piyasaya sürülmesi ile yapay zeka ve karma gerçekliği geliştirmek için yaptıkları çalışmalar gibi konularla 2023'te sıkça konuşulan Meta'nın, şirket hisselerindeki yükseliş Zuckerberg'in servetine 84 milyar dolar artış olarak yansıdı. Zuckerberg'in toplam serveti 129 milyar civarında.

#4
Foto - 2023'de servetlerini katladılar! İşte o zenginler listesi

Jeff Bezos: +71,3 milyar dolar Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengin insanı ünvanını bir süre elinde tutan Jeff Bezos, şu anda 178 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin üçüncü milyarderi konumunda. 2023'de servetini 71 milyar dolar artıran Bezos, servetinin büyük bir kısmını bağışlamayı planlıyor.

#5
Foto - 2023'de servetlerini katladılar! İşte o zenginler listesi

Steve Ballmer: + 44,7 milyar dolar Microsoft'un hissedarlarından Steve Ballmer, servetini 44 milyar dolar artışla 130,5 milyar dolara yükseltti. Ballmer, Bloomberg Milyardeler Endeksi'nde 5. sırada.

#6
Foto - 2023'de servetlerini katladılar! İşte o zenginler listesi

Larry Page: +43,9 milyar dolar Yapay zeka alanında kızışan rekabet, 2023'te Larry Page ile beraber Google kurucularından olan Sergey Brin'ı şirkete döndürdü. Page 2023'te servetini 44 milyar dolar artırdı. 126 milyar dolarlık serveti ile Page dünyanın en zengin 7. kişisi.

#7
Foto - 2023'de servetlerini katladılar! İşte o zenginler listesi

Sergey Brin: +41 milyar dolar Google kurucularından olan Sergey Brin servetini 41 milyar dolar artırdı. 120 milyar dolarlık serveti ile Page dünyanın en zengin 9. kişisi.

#8
Foto - 2023'de servetlerini katladılar! İşte o zenginler listesi

Amancio Ortega: +33 milyar dolar Zara, Oysho gibi markaları bünyesinde bulunduran İspanya merkezli hazır giyim devi Inditex'in kurucusu ve CEO'su Amancio Ortega, bu yıl servetini 33 milyar dolar artırdı. Ortega'nın toplam serveti 87 milyar dolar seviyesinde.

#9
Foto - 2023'de servetlerini katladılar! İşte o zenginler listesi

Larry Ellison: +32 milyar dolar Yazılım şirketi Oracle'ın kurucusu Larry Ellison'un serveti, yapay zeka konusundaki gelişmelerin şirket hisselerindeki olumlu etkisiyle 32 milyar dolar artarak 123 milyar dolara yükseldi. Ellison dünyanın en zenginleri listesinde 8. sırada yer alıyor.

#10
Foto - 2023'de servetlerini katladılar! İşte o zenginler listesi

Bill Gates: +31 milyar dolar Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates 2023'te servetini 31 milyar dolar artırarak 140 milyar dolara çıkarttı. Bill Gates şu anda şu anda dünyanın en zengin 4. insanı.

#11
Foto - 2023'de servetlerini katladılar! İşte o zenginler listesi

Jensen Huang: +30,2 milyar dolar 2023'de en çok konuşulan konulardan birisi yapay zeka oldu. Yapay zeka rallisinin meyvesini toplayanların başında ise çip üreticisi NVIDIA'nın CEO'su Jensen Huang geliyor. NVDIA hisselerindeki yükselişle birlikte servetine 30 milyar dolar ekleyen Huang'ın toplam serveti 44 milyar dolar.

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