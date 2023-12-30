2023'de servetlerini katladılar! İşte o zenginler listesi

Mark Zuckerberg: +84,08 milyar dolar Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarını bünyesinde bulunduran Meta'nın sahibi Marck Zuckerberg, 2023'de servetini en çok artıran ikinci isim oldu. Yıl içinde, Musk ile 'kafes dövüşü' yapacağı haberleriyle de gündem olan Zuckerberg şu anda dünyanın en zengin 6. milyarderi konumunda. Quest 3, Ray-Ban Meta akıllı gözlükler, yapay zeka stüdyolarının piyasaya sürülmesi ile yapay zeka ve karma gerçekliği geliştirmek için yaptıkları çalışmalar gibi konularla 2023'te sıkça konuşulan Meta'nın, şirket hisselerindeki yükseliş Zuckerberg'in servetine 84 milyar dolar artış olarak yansıdı. Zuckerberg'in toplam serveti 129 milyar civarında.