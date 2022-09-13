  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
6
2023 yılında 450 adet vagon üretilecek!

2022-09-13 23:04:57
2023 yılında 450 adet vagon üretilecek!

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) Sivas Bölge Müdürlüğü bünyesinde 2023 yılında 450 vagon üretimi gerçekleştirecek.

#1
Foto - 2023 yılında 450 adet vagon üretilecek!

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, TÜRASAŞ'ı ziyaret ederek Bölge Müdürü Atanur Karadağ'dan bilgi aldı.

#2
Foto - 2023 yılında 450 adet vagon üretilecek!

Şimşek, buradaki açıklamasında TÜRASAŞ'ın gelecek yıl 450 vagon üreteceğini belirtti.

#3
Foto - 2023 yılında 450 adet vagon üretilecek!

TÜRASAŞ'ın çok güzel çalışmalara imza attığını vurgulayan Şimşek, "Ülkemizin göz bebeği bir kurum ve vagon üretiminde gerçekten güzel bir çalışma ekibi var. Güzel çalışmalar sergileniyor. Başta bölge müdürümüz ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı. Müdürlüğün başarısındaki en büyük pay sahibinin çalışanlar olduğunu vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

#4
Foto - 2023 yılında 450 adet vagon üretilecek!

"Siz olmazsanız burada bir başarı öyküsünden bahsedemeyiz. Büyük bir emek harcanıyor, büyük bir gayret söz konusu ve bu da başarıyı getiriyor. Burası ülkemizde vagon üretiminde söz sahibi, aynı zamanda öncü bir kurum. Devletimizin rehber olması, yol göstermesi, onlarla iş birliği yapması sayesinde de bu üretim başlamış durumda. Bu sektörü, bu kurumumuz domine etmeye devam ediyor. İnşallah bundan sonra da güzel başarılara imza atacaktır. Bu fabrikamızda 2023 yılında 450 vagon üretimi olacak. Bu gerçekten güzel bir başarı. Her geçen gün kendisini yenileyen, geliştiren bir kurum. Üretimde robot da kullanılmaya başlanmış, bu da gösteriyor ki kurumumuz her geçen gün kendini yeniliyor ve teknolojik gelişmeleri kullanıyor."

#5
Foto - 2023 yılında 450 adet vagon üretilecek!

Karadağ ise ziyaretinden dolayı Vali Şimşek'e teşekkür etti.

Halk Tv'de ortalık karıştı! İsmail Küçükkaya ile İrfan Değirmenci birbirine girdi
Medya

Halk Tv'de ortalık karıştı! İsmail Küçükkaya ile İrfan Değirmenci birbirine girdi

FOX TV'den ayrılan ve Halk TV’ye transfer olan İsmail Küçükkaya ile İrfan Değirmenci arasında sözlü bir atışma başladı.
Gönül Dağı'nda kriz çıktı! Apar topar final mi yapıyor?
Gündem

Gönül Dağı'nda kriz çıktı! Apar topar final mi yapıyor?

TRT 1'in en çok izlenen dizileri arasına giren, daha ilk bölümü ile büyük ses getiren bozkır dizisi Gönül Dağı geçtiğimiz haftalarda yeni se..
Bill Gates geleceğin mesleğini açıkladı! Bu işi yapan paraya para demeyecek
Ekonomi

Bill Gates geleceğin mesleğini açıkladı! Bu işi yapan paraya para demeyecek

Microsoft'un kurucusu milyarder Bill Gates gelecekte en çok para kazandıracak olan mesleği açıkladı.
Dünya

"İyilik Treni" Pakistan'a ulaştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Ankara'dan hareket ede..
Durdurulan araçta şoke eden görüntü
Yerel

Durdurulan araçta şoke eden görüntü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta 2 uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi.
Kraliçe'nin cenaze törenine üç ülke davet edilmedi
Dünya

Kraliçe'nin cenaze törenine üç ülke davet edilmedi

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 19 Eylül'de düzenlenecek cenaze töreni için 3 ülkeye davet gönderilmediği ortaya çıktı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23