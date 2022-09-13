2023 yılında 450 adet vagon üretilecek!

"Siz olmazsanız burada bir başarı öyküsünden bahsedemeyiz. Büyük bir emek harcanıyor, büyük bir gayret söz konusu ve bu da başarıyı getiriyor. Burası ülkemizde vagon üretiminde söz sahibi, aynı zamanda öncü bir kurum. Devletimizin rehber olması, yol göstermesi, onlarla iş birliği yapması sayesinde de bu üretim başlamış durumda. Bu sektörü, bu kurumumuz domine etmeye devam ediyor. İnşallah bundan sonra da güzel başarılara imza atacaktır. Bu fabrikamızda 2023 yılında 450 vagon üretimi olacak. Bu gerçekten güzel bir başarı. Her geçen gün kendisini yenileyen, geliştiren bir kurum. Üretimde robot da kullanılmaya başlanmış, bu da gösteriyor ki kurumumuz her geçen gün kendini yeniliyor ve teknolojik gelişmeleri kullanıyor."