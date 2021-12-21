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Aktüel
13
2021'in en iyi doğa fotoğrafları seçildi

2021-12-21 10:51:18
2021'in en iyi doğa fotoğrafları seçildi

Nature Photographer of the Year 2021 (2021 Yılın Doğa Fotoğrafçısı) yarışmasının kazanan fotoğrafları belli oldu.

#1
Foto - Hayvan Portreleri kategorisinde birinci seçilen İngiliz fotoğrafçı William Burrard-Lucas'ın Siyah Leopar başlıklı fotoğrafı.

Hayvan Portreleri kategorisinde birinci seçilen İngiliz fotoğrafçı William Burrard-Lucas'ın Siyah Leopar başlıklı fotoğrafı.

#2
Foto - Yarışmanın Memeliler kategorisinin birincisi Avusturyalı fotoğrafçı Josef Friedhuber'in çalışması.

Yarışmanın Memeliler kategorisinin birincisi Avusturyalı fotoğrafçı Josef Friedhuber'in çalışması.

#3
Foto - Norveçli fotoğrafçı Terje Kolaas'ın Kış Göçü başlıklı çalışması.

Norveçli fotoğrafçı Terje Kolaas'ın Kış Göçü başlıklı çalışması.

#4
Foto - Su Altı kategorisinin kazananı Alman fotoğrafçı Georg Nies'in Kırmızıda Kırmızı başlıklı çalışması.

Su Altı kategorisinin kazananı Alman fotoğrafçı Georg Nies'in Kırmızıda Kırmızı başlıklı çalışması.

#5
Foto - Gençlik kategorisinde birinci seçilen İsviçreli fotoğrafçı Levi Fitze'nin Güzel Dünya başlıklı çalışması.

Gençlik kategorisinde birinci seçilen İsviçreli fotoğrafçı Levi Fitze'nin Güzel Dünya başlıklı çalışması.

#6
Foto - Bitki ve Mantarlar kategorisinin birincisi Avusturyalı fotoğrafçı Rupert Kogler'in çalışması.

Bitki ve Mantarlar kategorisinin birincisi Avusturyalı fotoğrafçı Rupert Kogler'in çalışması.

#7
Foto - Doğa Manzarası kategorisinde birinci seçilen Rus fotoğrafçı Denis Budkov'un 'Ejderhanın Yuvası' fotoğrafı, Rusya'nın aktif yanardağlarıyla bilinen Kamçatka Yarımadasında çekildi.

Doğa Manzarası kategorisinde birinci seçilen Rus fotoğrafçı Denis Budkov'un 'Ejderhanın Yuvası' fotoğrafı, Rusya'nın aktif yanardağlarıyla bilinen Kamçatka Yarımadasında çekildi.

#8
Foto - Başka Hayvanlar kategorisinin birincisi İspanyol fotoğrafçı Ruben Perez Novo'nun çalışması.

Başka Hayvanlar kategorisinin birincisi İspanyol fotoğrafçı Ruben Perez Novo'nun çalışması.

#9
Foto - Fred Hazelhoff Ödülü kategorisinde birinci seçilen ABD'li fotoğrafçı Lea Lee Inoue'nin çalışması.

Fred Hazelhoff Ödülü kategorisinde birinci seçilen ABD'li fotoğrafçı Lea Lee Inoue'nin çalışması.

#10
Foto - Hollanda'nın Doğası kategorisinde birincilik ödülünü kazanan Hollandalı fotoğrafçı Andius Teijgeler'in 'Köprüden Geçen Tilki' başlıklı çalışması.

Hollanda'nın Doğası kategorisinde birincilik ödülünü kazanan Hollandalı fotoğrafçı Andius Teijgeler'in 'Köprüden Geçen Tilki' başlıklı çalışması.

#11
Foto - İnsan ile Doğa kategorisinde birincilik ödülünü kazanan İspanyol fotoğrafçı Javier Murcia'nın Okyanusun Kralı başlıklı fotoğrafı.

İnsan ile Doğa kategorisinde birincilik ödülünü kazanan İspanyol fotoğrafçı Javier Murcia'nın Okyanusun Kralı başlıklı fotoğrafı.

#12
Foto - Siyah ve Beyaz kategorisinin kazananı İsrailli fotoğrafçı Roie Galitz'in Beyaz Düğün başlıklı çalışması

Siyah ve Beyaz kategorisinin kazananı İsrailli fotoğrafçı Roie Galitz'in Beyaz Düğün başlıklı çalışması

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