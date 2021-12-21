2021-12-21 10:51:18 2021'in en iyi doğa fotoğrafları seçildi
Nature Photographer of the Year 2021 (2021 Yılın Doğa Fotoğrafçısı) yarışmasının kazanan fotoğrafları belli oldu.
Nature Photographer of the Year 2021 (2021 Yılın Doğa Fotoğrafçısı) yarışmasının kazanan fotoğrafları belli oldu.
Hayvan Portreleri kategorisinde birinci seçilen İngiliz fotoğrafçı William Burrard-Lucas'ın Siyah Leopar başlıklı fotoğrafı.
Yarışmanın Memeliler kategorisinin birincisi Avusturyalı fotoğrafçı Josef Friedhuber'in çalışması.
Norveçli fotoğrafçı Terje Kolaas'ın Kış Göçü başlıklı çalışması.
Su Altı kategorisinin kazananı Alman fotoğrafçı Georg Nies'in Kırmızıda Kırmızı başlıklı çalışması.
Gençlik kategorisinde birinci seçilen İsviçreli fotoğrafçı Levi Fitze'nin Güzel Dünya başlıklı çalışması.
Bitki ve Mantarlar kategorisinin birincisi Avusturyalı fotoğrafçı Rupert Kogler'in çalışması.
Doğa Manzarası kategorisinde birinci seçilen Rus fotoğrafçı Denis Budkov'un 'Ejderhanın Yuvası' fotoğrafı, Rusya'nın aktif yanardağlarıyla bilinen Kamçatka Yarımadasında çekildi.
Başka Hayvanlar kategorisinin birincisi İspanyol fotoğrafçı Ruben Perez Novo'nun çalışması.
Fred Hazelhoff Ödülü kategorisinde birinci seçilen ABD'li fotoğrafçı Lea Lee Inoue'nin çalışması.
Hollanda'nın Doğası kategorisinde birincilik ödülünü kazanan Hollandalı fotoğrafçı Andius Teijgeler'in 'Köprüden Geçen Tilki' başlıklı çalışması.
İnsan ile Doğa kategorisinde birincilik ödülünü kazanan İspanyol fotoğrafçı Javier Murcia'nın Okyanusun Kralı başlıklı fotoğrafı.
Siyah ve Beyaz kategorisinin kazananı İsrailli fotoğrafçı Roie Galitz'in Beyaz Düğün başlıklı çalışması
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