'2018 yılında ölecek isimler' listesini açıkladılar!
ABD merkezli 'The DeathList' internet sitesi bu yıl da geleneği bozmayarak yıl içerisinde ölecek isimlere dair tahminlerini paylaştı. Listede bu yıl da 50 ünlü isim yer aldı. 2018'in Nisan ayına gelindiğinde, sitenin tahminlerinin tuttuğu da görülüyor. Listede yer alan ünlü fizikçi Stephan Hawking 14 Mart 2018'de hayatını kaybederken, ABD'nin eski First Lady'si Barbara Bush da dün hayatını kaybetti. Önceki senelerde yaptığı tahminlerde başarılı sonuçlar elde ederek tüm dünyada adından söz ettiren gizemli bir site olan The DeathList, bu yıl da öleceğini tahmin ettiği isimleri açıkladı.
Öncelikle sitenin başarılı tahminlerine bir bakalım. 2016 yılında David Bowie, Muhammed Ali, George Michael ve Carrie Fisher gibi spor, sinema ve sanat dünyasının önemli isimlerinin öleceğini tahmin eden site, bu yıl da gerçekleşmesini hiç istemediğimiz bazı tahminlerde bulunmuş.
Kirk Douglas / Oyuncu
Buna göre listenin ilk sırasında, Michael Douglas'ın da babası olan 102 yaşındaki Kirk Douglas yer alıyor.
Leah Bracknell / Oyuncu
Edinburgh Dükü Philip Mountbatten, Birleşik Krallık kraliçesi II. Elizabeth'in eşi
Billy Graham / Evanjelist Hristiyan vaiz-kanaat önderiJohn McCain / ABD Senatörü
John McCain / ABD Senatörü
Pierre Cardin / Moda tasarımcısı
Stan Lee / Çizgi roman yazarı
Spider Man, Fantastik Dörtlü, X-Men, Daredevil, Hulk ve Iron Man süperkahraman karakterlerinin yaratıcısıdır.
Doris Day / Oyuncu
Jimmy Carter / Eski ABD Başkanı
George Bush Senior / Eski ABD Başkanı
Baba Bush olarak da tanınır
Barbara Bush / Eski First Lady
Eski ABD Başkanı George Bush Senior'un eşi.
Robert Mugabe / Eski Nijerya Başbakanı
Hüsnü Mübarek / Önceki Mısır Başbakanı
Ronnie Wood / Müzisyen
Ronnie Wood Rolling Stones isimi efsane müzik grubunun gitaristliğini üstlendi.