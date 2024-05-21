2024-05-21 10:16:49 2000 sonrası sigortalı olanlara emeklilik fırsatı!
Bağ-Kur'lu esnafın büyük bir merakla beklediği 7200 prim gün ile erken emeklilik imkanı sunan düzenleme nihayet gündeme geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur'luların emeklilik için gereken prim gün sayısının 9000 günden 7200 güne düşürülmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Bu değişiklikle birlikte, esnafın 9000 gün yerine 7200 günle emekli olmasının önü açılacak. İşte yeni torba yasa ile ilgili son gelişmeler ve erken emeklilik hakkında bilmeniz gerekenler...