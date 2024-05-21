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Ekonomi
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2000 sonrası sigortalı olanlara emeklilik fırsatı!

2024-05-21 10:16:49
2000 sonrası sigortalı olanlara emeklilik fırsatı!

Bağ-Kur'lu esnafın büyük bir merakla beklediği 7200 prim gün ile erken emeklilik imkanı sunan düzenleme nihayet gündeme geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur'luların emeklilik için gereken prim gün sayısının 9000 günden 7200 güne düşürülmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Bu değişiklikle birlikte, esnafın 9000 gün yerine 7200 günle emekli olmasının önü açılacak. İşte yeni torba yasa ile ilgili son gelişmeler ve erken emeklilik hakkında bilmeniz gerekenler...

1
#1
Foto - 2000 sonrası sigortalı olanlara emeklilik fırsatı!

Bağ-Kur 7200 prim gün sayısı ile ilgili çalışmalar sona yaklaştı. Bağ-Kur'lu esnafların prim gün sayısının 9000 günden 7200 güne düşürülmesi süreci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Bakan Işıkhan, bu konuda verilen sözün yerine getirileceğini ifade etti. İşte Bağkur prim eşitlemesine yönelik son gelişmeler...

#2
Foto - 2000 sonrası sigortalı olanlara emeklilik fırsatı!

BAĞ-KUR 7200 PRİM ÇIKTI MI, NE ZAMAN YASALAŞACAK? İçerisinde Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesi ve 3600 ek gösterge gibi düzenlemelerin yer alacağı torba yasa görüşmelerine çevrildi. Torba yasa düzenlemesiyle ilgili AK Parti tarafından çalışma yapıldığı bilgisi çeşitli vesilelerle kamuoyuyla paylaşıldı. Ancak düzenlemenin taslak metninin ne zaman hazırlanacağı ve görüşülmek üzere Meclis Başkanlığı'na ne zaman sunulacağı henüz bilinmiyor.

#3
Foto - 2000 sonrası sigortalı olanlara emeklilik fırsatı!

BAĞKUR 7200 PRİM GÜN SAYISI NE ZAMAN ÇIKACAK? TBMM Genel Kurulu'nda önceki gün bakanlığının bütçesi üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bakan Bolat, Bağkur prim eşitleme düzenlemesine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Küçük esnafı da desteklemeye devam ettiklerini vurgulayan Bolat, esnafın finansman desteğinin geri ödeme oranının ise yüzde 99'un üzerinde olduğunu kaydetti. BAĞ-KUR 7200 PRİM ÇIKTI MI, NE ZAMAN YASALAŞACAK? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz aylarda Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Işıkhan, “Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak zorundayız. Bunu da prim gelirleriyle sağlıyoruz. Bu yüzden vatandaşlarımızı mümkün olduğu sürece istihdamda ve çalışma hayatında tutmaya gayret ediyoruz. Emeklilik aslında bir sonuçtur. Hepimiz çalışıyoruz, belli bir noktada hak ediyoruz. Burada tabii ki Bağ-Kur'luların beklentisini saygıyla karşılıyorum. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200'e düşürülmesi konusu da seçim öncesinde verilen bir vaatti. Biz bunu da yerine getireceğiz.” ifadelerine yer verdi.

#4
Foto - 2000 sonrası sigortalı olanlara emeklilik fırsatı!

ESNAFA ERKEN EMEKLİLİKTE SON DURUM Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur emeklilik düzenlemesi ve ev kadınlarına prim desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200’e düşürülmesine ilişkin konuşan Bakan Işıkhan, "Onu Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız tabii ki." ifadelerini kullandı. Ev hanımlarına emeklilik (prim desteği), kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, SSK-Bağkur prim eşitlemesi gibi birçok çalışmayı kapsayan yeni torba yasada Bağ-Kur 7200 prim günü ile emekliliğin de olması bekleniyor. Düzenlemenin Meclis'ten geçmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşması öngörülüyor.

#5
Foto - 2000 sonrası sigortalı olanlara emeklilik fırsatı!

BAĞKUR 7200 GÜN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER, KİMLER FAYDALANABİLECEK? Bağkur 7200 prim müjdesinin detayları belli olmasa da kapsamı şu şekilde ifade ediliyor; Düzenlemeden Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına kayıtlı bakkal, kasap, kuaför, ayakkabıcı, berber, kıraathane sahipleri gibi küçük esnaf yararlanacak. Şirket sahibi olan, bilanço esasına göre defter tutan büyük işletme sahipleri yasal düzenlemeden faydalanamayacak. 5 YIL ÖNCE EMEKLİ OLUNABİLECEK Bağ-Kur'lular 9000 prim günü şartı nedeniyle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasından faydalanamamıştı. Bağ-Kur'lu çalışanlar için bakanlık tarafından çalışma başlatılmıştı. Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte Bağ-kur'lular 5 yıl önce emekli olabilecek. (Yeni Şafak)

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Yorumlar

Memur

Ya emekli sandığı mensupları. Onların da 9000 iş günü. Bu yasa her sigorta kolları için çıkmalı.

Emekli.

Herkesi emekli edin, aman kimse kalmasın. Ülke emekli cehennemine dönsün.
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