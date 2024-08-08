20 yıllık çalışma sonuç verdi! Herkesi heyecanlandıran gelişme

melezleme ile başlıyor ve değişik kademelerde seleksiyon yöntemleriyle devam ediyor. Son aşamada tescilli çeşitlerimizin tohum üretimi geliyor. Patates, diğer bitkilere göre hastalık ve zararları çok hassas bitki olduğu için mutlaka patatesin yüksek kademeli sertifikalı tohumluk üretiminde biyoteknolojik yöntemlerin devreye girmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı. Yürüttükleri çalışmalarla yüksek kademeli sertifikalı tohumluk üretimi yaptıklarını vurgulayan Kaya, "şöyle devam etti: "Genelde sertifikalı tohumluk kullanımı dışında kaynağı belli olmayan patatesler tohumluk olarak kullanılıyor. Bunlar bölge çiftçisinin hem verim düşüklüğüne hem de toprakların hastalık bulaşmasına sebep oluyor. Amacımız, sürdürülebilir sağlıklı bir tohumculuk sistemini devam ettirmek ve özellikle biyoteknolojik yöntemler kullanılarak yapılacak tohumluk üretim sisteminde de önder rolü oynamak."