20 yıllık çalışma sonuç verdi! Herkesi heyecanlandıran gelişme

Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Endüstri Bitkileri Bölüm Başkanı Dr. Canan Kaya, AA muhabirine, Erzurum'un Pasinler ve Bitlis'in Ahlat ilçelerinin bölgedeki önemli patates merkezlerinden olduğunu söyledi. Patates tohumu ıslah çalışmalarını anlatan Kaya, "Yapmış olduğumuz çalışmalardaki amacımız, bölgenin ekolojik koşullarına uygun yeni patates çeşitleri geliştirmek. Hedefimiz bölge üreticimizin eline, sağlıklı materyal, verimi yüksek, bölgenin ekolojik koşullarına uygun olarak geliştirilmiş, verimli ve kademeli yüksek tohumluklar ulaştırmak." dedi.