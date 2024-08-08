  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Nükleer denizaltılar için harekete geçtiler

Nüfusu 73 bin! Bu ilçe 85 milyonluk Türkiye'nin ticari araç merkezi

Ortalama ömrü geçti! Bu goril tam 50 yaşında

20 yıllık çalışma sonuç verdi! Herkesi heyecanlandıran gelişme

Hasankeyf'te çalışmaların yüzde 98'i tamamlandı

Yüzlerce yıllık geçmişe sahip! Burası Afrika savanaları değil Bursa

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye'nin listedeki yeri ortalığı karıştırdı: 3 sıra birden değişti

Tepkilerin odağında yer alıyordu! Milli Muharip Uçak Kaan'ın rakibi için son karar alındı

Türk hava sahasını koruyacak! Çelik Kubbe yerli ve milli silahlarla benzersiz olacak

Abdullah Ağar'dan Türkiye'ye şok eden İsrail uyarısı! Asıl mesele İran değil, orayı karıştırabilirler
Yaşam
10
20 yıllık çalışma sonuç verdi! Herkesi heyecanlandıran gelişme

2024-08-08 18:01:26
20 yıllık çalışma sonuç verdi! Herkesi heyecanlandıran gelişme

Erzurum'da 20 yıllık çalışmayla "Ata 25" ve "Kaan" patates çeşitleri geliştirildi.

#1
Foto - 20 yıllık çalışma sonuç verdi! Herkesi heyecanlandıran gelişme

Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsünce 20 yıllık çalışma sonucu "Ata 25" ve "Kaan" adları verilen patates tohumları geliştirildi.

#2
Foto - 20 yıllık çalışma sonuç verdi! Herkesi heyecanlandıran gelişme

Nüfusunun çoğunluğunun geçimini sağladığı tarım ve hayvancılık sektöründe Türkiye'nin önemli kentlerinden olan Erzurum'da patates üretimi en önemli gelir kaynaklarının başında geliyor.

#3
Foto - 20 yıllık çalışma sonuç verdi! Herkesi heyecanlandıran gelişme

Kentteki patates ekiminin önemli noktalarından Pasinler Ovası'nda üretimin daha verimli ve kaliteli olması için Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsünde yıllardır bilimsel çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalar kapsamında enstitüde yerli, yeni patates çeşidi olarak "Ata 25", yemeklik ve parmak patates kullanımına uygun olarak geliştirildi.

#4
Foto - 20 yıllık çalışma sonuç verdi! Herkesi heyecanlandıran gelişme

"Ata 25"in yanında yemekliğe uygun olarak geliştirilen "Kaan" da bölge koşullarına uygunluğu, yumru verimi ve yüksek teknolojik kalitesi, uzun boyu, oval yumru şekli ile 111-120 gün aralığında olgunlaşıyor. Patates çeşitlerinin ürün ve toprak sağlığı açısından deneme süreci devam ediyor.

#5
Foto - 20 yıllık çalışma sonuç verdi! Herkesi heyecanlandıran gelişme

Enstitüde 20 yıllık laboratuvar, sera ve tarladaki ıslah çalışmaları sonucu geliştirilerek bölgeye uygun hale getirilen tohumların, hem çiftçiye hem de sektöre önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.

#6
Foto - 20 yıllık çalışma sonuç verdi! Herkesi heyecanlandıran gelişme

Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Endüstri Bitkileri Bölüm Başkanı Dr. Canan Kaya, AA muhabirine, Erzurum'un Pasinler ve Bitlis'in Ahlat ilçelerinin bölgedeki önemli patates merkezlerinden olduğunu söyledi. Patates tohumu ıslah çalışmalarını anlatan Kaya, "Yapmış olduğumuz çalışmalardaki amacımız, bölgenin ekolojik koşullarına uygun yeni patates çeşitleri geliştirmek. Hedefimiz bölge üreticimizin eline, sağlıklı materyal, verimi yüksek, bölgenin ekolojik koşullarına uygun olarak geliştirilmiş, verimli ve kademeli yüksek tohumluklar ulaştırmak." dedi.

#7
Foto - 20 yıllık çalışma sonuç verdi! Herkesi heyecanlandıran gelişme

melezleme ile başlıyor ve değişik kademelerde seleksiyon yöntemleriyle devam ediyor. Son aşamada tescilli çeşitlerimizin tohum üretimi geliyor. Patates, diğer bitkilere göre hastalık ve zararları çok hassas bitki olduğu için mutlaka patatesin yüksek kademeli sertifikalı tohumluk üretiminde biyoteknolojik yöntemlerin devreye girmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı. Yürüttükleri çalışmalarla yüksek kademeli sertifikalı tohumluk üretimi yaptıklarını vurgulayan Kaya, "şöyle devam etti: "Genelde sertifikalı tohumluk kullanımı dışında kaynağı belli olmayan patatesler tohumluk olarak kullanılıyor. Bunlar bölge çiftçisinin hem verim düşüklüğüne hem de toprakların hastalık bulaşmasına sebep oluyor. Amacımız, sürdürülebilir sağlıklı bir tohumculuk sistemini devam ettirmek ve özellikle biyoteknolojik yöntemler kullanılarak yapılacak tohumluk üretim sisteminde de önder rolü oynamak."

#8
Foto - 20 yıllık çalışma sonuç verdi! Herkesi heyecanlandıran gelişme

Enstitüde patates ıslah çalışmalarına ilişkin 4 tohumun geliştirildiğini anlatan Kaya, "Ata 25 ve Kaan, patates ıslah çalışmaları kapsamında geliştirdiğimiz çeşitler. Yaklaşık biyoteknolojik yöntemleri dahil edersek 20 yılı bulan bir süre çalışma yapıldı. Bu yıl 2 çeşidimiz daha tescillendi. Daha önce Can ve Mete ismiyle tescillerimiz oldu." diye konuştu. Çeşitlerin yemeklik ve parmak patates kullanıma uygun çeşitler olduğunu belirten Kaya, sertifikalı tohumluk üretim çalışmalarının devam ettiğini ve çiftçiye ulaşması için en az 3 yıllık bir zamana daha ihtiyaç olduğunu söyledi.

#9
Foto - 20 yıllık çalışma sonuç verdi! Herkesi heyecanlandıran gelişme

Çalışmaları yapılan tohumların çiftçiler için önemli faydalar sağlayacağını dile getiren Kaya, "Sağlıklı tohumluk olduğu için toprak sağlığının ve verimliliğin devam etmesi, bu çalışmaların en önemli çıktısı olacak. Üretici, vermiş olduğu emeği ve maliyetini misli ile çıkarmış olacak." değerlendirmesini yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yaşı 80’e dayanmış, dinleyicisine küfür ediyor! Ajda Pekkan’dan protokoldeki kişi hakaret…
Sosyal Medya

Yaşı 80’e dayanmış, dinleyicisine küfür ediyor! Ajda Pekkan’dan protokoldeki kişi hakaret…

Ajda Pekkan, konseri sırasında protokolde oturan bir kişinin konser bitmeden kalkıp gitmesine tepki gösterdi.

Afyon'da neler oluyor! Japon Hükümeti bile harekete geçti!
Gündem

Afyon'da neler oluyor! Japon Hükümeti bile harekete geçti!

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine gelen Japon arkeologlar M.Ö 2 bin 350 yılına ait 'Puruşhanda'yı buldu. Arkeologlar Japon Hükümeti'ndeb d..
Laikçi yobazlar ikiyüzlülükte sınır tanımıyor! Mini etek serbest, takke suç Adaletiniz batsın!
Gündem

Laikçi yobazlar ikiyüzlülükte sınır tanımıyor! Mini etek serbest, takke suç Adaletiniz batsın!

Milletin manevi değerleriyle kavgalı olan ve 28 Şubat’ın karanlık günlerini arzulayan laikçi yobazlar ikiyüzlülükte sınır tanımıyor...
Demokrasi yok ediliyor, soykırım yapılıyor diyerek ABD’nin silahlı güçleri Türkiye’ye müdahale edebilir. ‘Türkiye de renkli devrim tezgahına hazırlıklı olmalı’
Gündem

Demokrasi yok ediliyor, soykırım yapılıyor diyerek ABD’nin silahlı güçleri Türkiye’ye müdahale edebilir. ‘Türkiye de renkli devrim tezgahına hazırlıklı olmalı’

Vatan Partisi Lideri Perinçek, Ulusal Kanal'da yaptığı değerlendirmede, ‘Türkiye’de de renkli devrimler tezgahlanır. ABD ve Avrupa bunların ..
Özgür Özel’den başla Yılmaz Özdil’e kadar… ‘Atatürk’ten ders almadınız mı’ dediler okkalı cevabı yediler
Medya

Özgür Özel’den başla Yılmaz Özdil’e kadar… ‘Atatürk’ten ders almadınız mı’ dediler okkalı cevabı yediler

Akit TV'de yayınlanan "Manşetlerin Dili" programında, dindar insanları tahkir eden, Özgür Özel’den Yılmaz Özdil’e kadar Atatürk’ün sözlerini..
Ekrem’in iki yüzü! Paris ve İstanbul…
Gündem

Ekrem’in iki yüzü! Paris ve İstanbul…

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Paris’te bulunan ve günlük 300 bin Avro’ya kiralanan Palais Galliera isimli sarayda etkinlik düzenledi. İs..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23