  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
5
20 gündür bu halde! Tır şoförü bakın niye kontak kapattı

2024-04-21 00:18:26
20 gündür bu halde! Tır şoförü bakın niye kontak kapattı

Tam yola çıkmak üzereyken fark etti günlerdir bekliyor. Tır şoföründen takdir toplayan hareket.

1
#1
Foto - 20 gündür bu halde! Tır şoförü bakın niye kontak kapattı

Bilecik'te bir tır şoförü, kabinin üstüne yuva yapan ve yavruları bulunan kumruyu rahatsız etmemek için 20 gündür aracını hareket ettirmiyor.

#2
Foto - 20 gündür bu halde! Tır şoförü bakın niye kontak kapattı

Tır şoförü Selman Altıntaş, yola çıkmak üzereyken aracının üstüne bir kuşun yuva yaptığını ve yavrularının bulunduğunu gördü.

#3
Foto - 20 gündür bu halde! Tır şoförü bakın niye kontak kapattı

Aracı hareket ettirdiğinde anne kumrunun yavrularını bırakacağını düşünen Altıntaş, o günden beri tırı yerinden oynatmadı.

#4
Foto - 20 gündür bu halde! Tır şoförü bakın niye kontak kapattı

Altıntaş, 25 yıldır tır şoförlüğü yaptığını, kendisine ait olan bu araçla genellikle İstanbul'a yük taşıdığını söyledi. Kumruyla karşılaşmasını anlatan Altıntaş, "20 gün önce sabah işe gitmek için tırın yanına geldim. Her zaman yaptığım gibi lastikleri ve diğer kontrolleri yaparken, kabinin üzerinde yuva yapmış kuşu gördüm. Korkutmadan baktığımda bir yavru ve yumurta olan yuva vardı. Kumru olduğunu öğrendiğim kuşu ve yavrularının yuvasını yerinden oynatmamaya karar verdim." diye konuştu. Tırın kasasının boş olduğunu dile getiren Altıntaş, kuşlar yuvadan uçup gidinceye kadar çalışmayacağını, aracını hareket ettirmeyeceğini sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Korkunç şüphe! Nebioğlu’nun son videosu sonrası cevap bekleyen sorular
Gündem

Korkunç şüphe! Nebioğlu’nun son videosu sonrası cevap bekleyen sorular

Metin Akpınar'ın Suphiye Orancı ile evlilik dışı ilişkisinden 1988'de dünyaya gelen Duygu Nebioğlu, annesinin iftiralara ve türlü kötülükler..
Muhalif yazar Nihat Genç’ten İmamoğlu’na “Sömürgeci şirketlerin yeni Zelenkysi
Gündem

Muhalif yazar Nihat Genç’ten İmamoğlu’na “Sömürgeci şirketlerin yeni Zelenkysi"

Muhalif yazar Nihat Genç "Akıl almaz servetini gizleyen" İmamoğlu’nu Sömürgeci şirketlerin Zelenskysine benzeterek ağır ithamlarda bulundu...
PKK ile çok haşır neşir oldular artık isimleri dillerinden düşmüyor! CHP’de skandal Cemil Bayık gafı!
Gündem

PKK ile çok haşır neşir oldular artık isimleri dillerinden düşmüyor! CHP’de skandal Cemil Bayık gafı!

İzmir'in Aliağa ilçesinde MHP'li Serkan Acar'ın üçüncü kez Belediye Başkanı seçilmesinin ardından Belediye Meclisinin 2. oturumu yapıldı. Be..
17 üniversite ortak bildiri yayımladı! Sosyal medyada gündem oldu!
Eğitim

17 üniversite ortak bildiri yayımladı! Sosyal medyada gündem oldu!

Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği (BKÜB) üyesi 17 üniversite, son zamanlarda uluslararası öğrencilere yönelik yapılan açıklamalara ilişki..
Müjde geldi! Ev satın almak isteyenler, TOKİ müjde gibi haber geldi: 2+1 3+1 konutlar uygun fiyatlı satılacak
Aktüel

Müjde geldi! Ev satın almak isteyenler, TOKİ müjde gibi haber geldi: 2+1 3+1 konutlar uygun fiyatlı satılacak

Türkiye Toplu Konut Kurumu (TOKİ), ülkenin konut gereksinimlerini karşılamak amacıyla 2024 yılında da aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Ye..
CHP'de düğmeye basıldı: Özel ve İmamoğlu kendilerine muhalif olanları ihraç ediyor!
Siyaset

CHP'de düğmeye basıldı: Özel ve İmamoğlu kendilerine muhalif olanları ihraç ediyor!

CHP, il ve ilçe örgütlerine gönderdiği bir yazıyla, 31 Mart yerel seçimlerinde partiye karşı açık veya gizli çalışmalar yapan üyelerin ihraç..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23