2 yıl sonra tekrar ortaya çıktı

Bunun aslında menşei Çin’dir. Çin üzerinde 1950’de tespit edildi. Onun üzerinden Rusya, Gürcistan ve Ukrayna ve daha sonrasında Türkiye’ye geldi. Karadeniz’den Marmara’ya kadar yayıldı. Büyük ihtimalle Avrupa’ya doğru ilerliyor. Aslında tropikal bölgede yaşamını süren bir tür. Fakat bu tür bu kuşakta da yer bulabiliyor. Bu böcek aslında bitkinin özsuyunu emiyor. Yılda tek döl vermesine rağmen yani Temmuz ayında döl verip Ağustos ayında yetişkin hale gelmesine rağmen çok ciddi popülasyonun artmasından ötürü bölgedeki tarımsal ürünlere ciddi derecede zarar veriyor. Özellikle bizim bölgemizde çaya. Batı bölgelerinde fındığa. Bizim burada ticari olarak yetiştirmediğimiz fasulye ve mısır gibi bahçedeki ürünlere zarar veriyor" dedi.