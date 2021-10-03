2021-10-03 11:29:14 2 yıl önceki yangın sonrası çıktı! Trabzon’da ilgi çeken görüntüler
Trabzon’un tarihi miraslarından Boztepe yamacındaki Kızlar Manastırı’nın alt kısmında, 2 yıl önce çıkan yangın sonrası, çatısı ve bazı duvarları çökünce atıl kalan evde, Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği'nce 2 bin yıllık şapel bulundu. 2019'da tescillenip korumaya alınan ve manastırla bağlantısı olduğu değerlendirilen şapelin, gün yüzüne çıkarılması bekleniyor. Dernek Başkanı Doç. Dr. Coşkun Erüz, “Trabzon’un altında bir Trabzon daha yatıyor. Tarihi kentin izleri toprağın altında” dedi.