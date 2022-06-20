2 tır ile 1 minibüs zincirleme kazaya karıştı: 1 ölü

Zincirleme kazanın başlangıcında emniyet şeridinde duran tıra arkadan çarpan tırın şoförü Han, araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından çıkarıldı. Sağlık ekipleri, Ferhat Han'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle yola dökülen mazot, görevlilerce kumlama yapılarak temizlendi. Trafik tek şeritten kontrollü sağlanırken, ekipler kazaya karışan araçları kaldırmak için çalışma yürüttü. Öte yandan polis, kazayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.