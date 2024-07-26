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Aktüel
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2 kişinin öldüğü feci kaza

2024-07-26 08:29:53
2 kişinin öldüğü feci kaza

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobilin tırın altına girmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza, anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

#1
Foto - 2 kişinin öldüğü feci kaza

Kaza, saat 16.15 sıralarında Bursa-Yalova karayolu Orhangazi girişinde meydana gelmişti. Bir mermer fabrikasında çalışan Yunus Demircan ile mesai arkadaşı Harun Sabanlı'nın bulunduğu otomobil, Orhangazi girişinde kontrolden çıkarak park halindeki bir tırın altına girmişti.

#2
Foto - 2 kişinin öldüğü feci kaza

Kazada otomobil sürücüsü Yunus Demircan ile mesai arkadaşı Harun Sabanlı hayatını kaybetmişti. Kaza güvenlik kameralarına yansıdı Feci kaza bölgedeki bir akaryakıt istasyonu ile bir başka iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

#3
Foto - 2 kişinin öldüğü feci kaza

Görüntülerde otomobilin kontrolden çıkarak yolda savrulup tırın altına girdiği görüldü.

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