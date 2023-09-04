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Yaşam
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2 Eylül'de biber tarlasına düştü! 4 milyon liradan satışa çıktı

2023-09-04 14:50:40
2 Eylül'de biber tarlasına düştü! 4 milyon liradan satışa çıktı

Türkiye’de 2 Eylül tarihinde akşam saatlerinde Doğu ve Güneydoğu’da birçok ilde gözlemlenen göktaşının bir parçası Diyarbakır’ın Ergani ilçesine düştü. Köy sakinleri yarım kiloluk göktaşını 4 milyon liraya satışa çıkardı.

#1
Foto - 2 Eylül'de biber tarlasına düştü! 4 milyon liradan satışa çıktı

2 Eylül Cumartesi günü akşam saat 20.30 sıralarında Diyarbakır ve birçok ilde olmak üzere görülen göktaşı olarak değerlendirilen cismin havadan süzüldüğü görüldü. Bu esnada Ergani ilçesinin kırsal Güneştepe Mahallesi’nde arkadaşlarıyla oturan Umut Can Gümüş, gökyüzünün maviye bürünmesiyle harekete geçti. Tarlasında yaklaşık 4 saat aramanın sonucunda daha önce bölgede rastlamadıkları taşı gördü.

#2
Foto - 2 Eylül'de biber tarlasına düştü! 4 milyon liradan satışa çıktı

Taşı ilk gördüğünde dokunulamayacak şekilde sıcak olduğunu ve tişörtüne sarıp eve götürdüğünü belirten Güneş, taşın ağırlığının 500 gram olduğunu söyledi.

#3
Foto - 2 Eylül'de biber tarlasına düştü! 4 milyon liradan satışa çıktı

Taşın fotoğrafını çekip amcasına gönderen Güneş, işin uzmanlarından görüş aldıktan sonra göktaşı olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

#4
Foto - 2 Eylül'de biber tarlasına düştü! 4 milyon liradan satışa çıktı

“Elimdeki göktaşını köyümüzden az ötedeki taşlık alanda buldum. Taşı bulduğumda sıcaklığından dolayı elleyemedim. O sırada tişörtümü çıkarıp taşı içine koydum. Evde taşın fotoğrafını çekip öğretmen olan amcama gönderdim. Amcam da Ankara’da bu işlerle ilgilenen arkadaşlarına gönderdi. Arkadaşları da taşı kolonyayla yıkayıp parmağınızla taşı kazıyın dedi. Eğer siyah bir madde parmağa yapışırsa göktaşı olabileceğini söyledi. Meteor düştükten sonra 3-4 saat boyunca ben bu taşı aradım. Akşam olduğu için telefon ışığıyla aradım. En sonunda taşı buldum. İlk saatler taşın sıcaklığı geçmiyordu. Taşın ağırlığı yaklaşık 500 gram var. Taşın alıcısı olursa 4 milyon TL’ye satıyorum.”

#5
Foto - 2 Eylül'de biber tarlasına düştü! 4 milyon liradan satışa çıktı

Akşam saatlerinde Umut Can Güneş ile birlikte otururken göktaşının kaymasıyla gecenin gündüze döndüğünü söyleyen Hüseyin Güneş, taşı yanlarına götürdüğünde dokunulamayacak şekilde sıcak olduğunu söyledi.

#6
Foto - 2 Eylül'de biber tarlasına düştü! 4 milyon liradan satışa çıktı

Güneş, “Akşam köyümüzdeki gençlerle oturuyorken gökyüzünde bir cisim kaydı. Bahsettiğimiz cisim de çok parlaktı. O parça yere düştüğünde ışık saçarak indi. Aslında çok merak da ettik biz gitmedik. O sırada Umut da yanımızdaydı. Umut saatlerce taşı aradı. Baktı ki sıcak bir taşın yerde durduğunu gördü. Taşı yanımıza getirdiğinde elimize alamıyorduk. Gece olduğu için taş parlıyordu da” dedi.

#7
Foto - 2 Eylül'de biber tarlasına düştü! 4 milyon liradan satışa çıktı

Güneştepe Mahalle muhtarı Mehmet Güneş, 2 gün öncesine kadar bölgede böyle bir taşa rastlamadıklarını belirtti.

#8
Foto - 2 Eylül'de biber tarlasına düştü! 4 milyon liradan satışa çıktı

Taşın satıldığı takdirde köye katkıda bulunacaklarını belirten muhtar Güneş, “2 gün öncesine kadar böyle bir taşa hiç rastlamadık. Meteorun düşmesinden sonra çocuklar gidip bölgede araştırma yapıyor. Orada taşı bulup eve getiriyorlar. Şimdiye kadar ilk defa böyle bir cisme rastladık. Kuzenim Ankara’da birileriyle irtibata geçmiş. Kendisi taşı kazıdığınız takdirde parmağınızda bir renk oluşursa meteor taşının olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Herkesin köyümüzü gelip tanımasını tabi ki çok isteriz. Sonuçta köyümüze meteor taşı düşmüş. Olur da taşı anlaşabileceğimiz birine satarsak köyümüze de katkıda bulunacağız” diye konuştu.

#9
Foto - 2 Eylül'de biber tarlasına düştü! 4 milyon liradan satışa çıktı

Diğer yandan, Elazığ’da yaşayan Hüseyin Tilkat, biber tarlasında küçük olmasına rağmen ağırlığı yaklaşık 5 kilo gelen ve göktaşı olduğunu iddia ettiği taş buldu.

#10
Foto - 2 Eylül'de biber tarlasına düştü! 4 milyon liradan satışa çıktı

Baskil ilçesine bağlı Gemici köyünde yaşayan Hüseyin Tilkat, tarlada biber toplarken dikkatini çeken parlak bir taş buldu. Küçük, ağır ve farklı görüntüye sahip taşı eve getiren Tilkat, taşın ağırlığının yaklaşık 5 kilogram olduğunu ve manyetik özelliğinin olduğunu fark etti. Mıknatısın taşa yapıştığını gören Tilkat, bunun üzerine göktaşı olma ihtimali üzerine araştırma yapacağını kaydetti. Taşı incelerken aynı zamanda açıklamalarda bulunan Tilkat, “Bu taşı biber tarlasında gördük. Küçük bir taş olmasında rağmen yaklaşık beş kilo geliyor. Mıknatısı yaklaştırdığımız da mıknatısı tutuyor. Ne olduğunu bizde bilmiyoruz. Göktaşı olabilir” dedi. Bilindiği üzere önceki akşam gökyüzünde mavi ve kırmızı ışık hüzmeli görüntü belirmiş, ışık Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerde görülmüş ve göktaşı olduğu değerlendirilmişti.

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