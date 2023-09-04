2 Eylül'de biber tarlasına düştü! 4 milyon liradan satışa çıktı

Baskil ilçesine bağlı Gemici köyünde yaşayan Hüseyin Tilkat, tarlada biber toplarken dikkatini çeken parlak bir taş buldu. Küçük, ağır ve farklı görüntüye sahip taşı eve getiren Tilkat, taşın ağırlığının yaklaşık 5 kilogram olduğunu ve manyetik özelliğinin olduğunu fark etti. Mıknatısın taşa yapıştığını gören Tilkat, bunun üzerine göktaşı olma ihtimali üzerine araştırma yapacağını kaydetti. Taşı incelerken aynı zamanda açıklamalarda bulunan Tilkat, “Bu taşı biber tarlasında gördük. Küçük bir taş olmasında rağmen yaklaşık beş kilo geliyor. Mıknatısı yaklaştırdığımız da mıknatısı tutuyor. Ne olduğunu bizde bilmiyoruz. Göktaşı olabilir” dedi. Bilindiği üzere önceki akşam gökyüzünde mavi ve kırmızı ışık hüzmeli görüntü belirmiş, ışık Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerde görülmüş ve göktaşı olduğu değerlendirilmişti.