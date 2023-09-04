2 Eylül'de biber tarlasına düştü! 4 milyon liradan satışa çıktı

Taşın satıldığı takdirde köye katkıda bulunacaklarını belirten muhtar Güneş, “2 gün öncesine kadar böyle bir taşa hiç rastlamadık. Meteorun düşmesinden sonra çocuklar gidip bölgede araştırma yapıyor. Orada taşı bulup eve getiriyorlar. Şimdiye kadar ilk defa böyle bir cisme rastladık. Kuzenim Ankara’da birileriyle irtibata geçmiş. Kendisi taşı kazıdığınız takdirde parmağınızda bir renk oluşursa meteor taşının olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Herkesin köyümüzü gelip tanımasını tabi ki çok isteriz. Sonuçta köyümüze meteor taşı düşmüş. Olur da taşı anlaşabileceğimiz birine satarsak köyümüze de katkıda bulunacağız” diye konuştu.