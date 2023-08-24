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Kültür Sanat
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2 bin yıllık tiyatro ortaya çıkarılıyor

2023-08-24 10:54:38
2 bin yıllık tiyatro ortaya çıkarılıyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde antik tiyatronun ortaya çıkarılması için kazı çalışmaları başladı.

#1
Foto - 2 bin yıllık tiyatro ortaya çıkarılıyor

Manisa’nın Alaşehir ilçe merkezindeki Toptepe mevkiinde bulunan Helenistik dönem antik tiyatronun ortaya çıkarılması için Alaşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde kazı çalışmaları başladı. Tiyatronun ortaya çıkarılması ile İncil’de adı geçen 7 kiliseden biri olan Saint Jean Kilisesine ev sahipliği yapan Alaşehir’in turizmine de önemli katkı sağlaması bekleniyor. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 1980'li yıllarda varlığı tespit edilen ve yapılan kazı çalışmasının ardından bir daha dokunulmayan antik tiyatronun yeniden ortaya çıkarılması için Alaşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığının iş birliğinde kazı çalışmaları başladı. Yaklaşık 3 ay içinde tiyatro basamakları ve sahnenin ortaya çıkarılmasının hedeflendiği kazı çalışması tamamlandığında Alaşehir turizmine de önemli katkı sağlaması bekleniyor.

#2
Foto - 2 bin yıllık tiyatro ortaya çıkarılıyor

Alaşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle Alaşehir’in tarihini canlandırıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı izinleriyle Alaşehir kültürel mirasına ve tarihine kavuşacak. İlk etapta geçtiğimiz yıl Müze Müdürlüğü kontrolünde temizliği yapılan Toptepe Antik Tiyatro çalışmaları, şimdi de adeta iğne ile kazılarak kurtarma çalışmaları başladı. Alaşehir Belediyesi Toptepe mevkiinde bulunan Antik Tiyatro sahasında temizlik çalışmalarını tamamladıktan sonra, şimdi de Manisa Müze Müdürlüğü başkanlığında Philadelphia Antik Kenti tiyatrosunda kazı kurtarma restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmaları başladı. Philadelphia Antik Kenti Gezi Güzergâhı projesi dahilinde yönlendirme levhalarının montajları tamamlandı.

#3
Foto - 2 bin yıllık tiyatro ortaya çıkarılıyor

Kazı heyetindeki bilimsel danışman ve Manisa Müze Müdürlüğü başkanlığında Alaşehir Belediyesi ve belediye personelinin destekleriyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle arkeologlar, sanat tarihçi, restoratör, mimar, harita teknikerinden oluşan ekip ile kazı ve restorasyon çalışmaları yürütülüyor.

#4
Foto - 2 bin yıllık tiyatro ortaya çıkarılıyor

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Toptepe Mevkiinde bulunan Atik Tiyatro 1980’li yıllarda yapılan kazı çalışmaları sonucu ortaya çıkarıldı. Ancak, turizme açılır duruma gelmediği için, bakımsız kaldı. Tiyatro içerisinde ağaçlar büyüdü. Tarihi kalıntılar toprak altında kaldı. Belediyenin başlattığı çalışmalarla Antik Tiyatro ortaya çıktı. Toptepe Antik Tiyatrosu’nda Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’ndan ve Müze Müdürlüğü’nden izinleri alarak bu bölgede bir temizlik çalışması başlattık. 1980’li yıllarda kazılara başlanmış ancak yapılan kazı süreci sona erdikten sonra burada herhangi bir temizlik çalışması olmamış. İçinden ağaçlar yükselmiş. Bunların temizlenmesi için kuruldan izin alarak çalışmalar başlattık. Çalışmalar esnasında Müze Müdürlüğü’nden görevli arkadaşlarımız çalışma alanında bulunuyorlar. Çalışmaları onların gözetimleri altında yapıyoruz. Alaşehir artık turizm değerlerine, kültür varlıklarına sahip çıkan bir yapıya kavuşuyor. Turizm alanlarına yönlendirme ve bilgilendirme levhaları yaptık. Alaşehir Philadelphia antik kenti üzerine kurulmuş bir şehirdir. İnşallah Alaşehir turizm açısından da ideal bir şehir olacak. Bu çalışmalar sonucunda gelecek nesillere kültür varlıklarını aktaran ve sergileyen bir yapıya kavuşturacağız" dedi.

#5
Foto - 2 bin yıllık tiyatro ortaya çıkarılıyor

Philadelphia Antik Kenti Gezi Güzergahı Projesi hakkında da bilgi veren Başkan Öküzcüoğlu, "Philadelphia Antik Kenti Gezi Güzergahı Projesinde yönlendirme levhalarının montajları tamamlandı. Bilgilendirme panolarının İzmir 2 numaralı kültür varlıkları koruma bölge kurulundan izinleri alındı. Yeni başlayan kazı çalışmalarından dolayı mutluyuz. Alaşehir’imiz antik bir şehir. Eski Philadelphia'nın üzerinde oturuyor. M.Ö. 150. yıla kadar geçmişi dayanıyor. Alaşehir'imizin antik kentinden kalma Helenistik dönem Philadelphia Antik Tiyatro’dayız. Burada kazı çalışmalarımız başladı. 2019 yılından beri Kültür Bakanlığı ile yazışmalarımız devam ediyordu. Kazı izinlerini aldık. Jeo radarlarla basamakların yerlerini bulduk ve kazı çalışmalarımız sonucunda, üçüncü ay itibariyle basamakları, sahneyi ortaya çıkaracağız. Bu Antik tiyatromuzu gelecek kuşaklara ve Alaşehir’in kültürel değerlerini ön plana çıkarmak için çalışacağız. İnşallah bu sayede turizmimiz gelişecek. Buradaki kültürel değerlerimiz ön plana çıkacak” dedi.

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