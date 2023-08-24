2 bin yıllık tiyatro ortaya çıkarılıyor

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Toptepe Mevkiinde bulunan Atik Tiyatro 1980’li yıllarda yapılan kazı çalışmaları sonucu ortaya çıkarıldı. Ancak, turizme açılır duruma gelmediği için, bakımsız kaldı. Tiyatro içerisinde ağaçlar büyüdü. Tarihi kalıntılar toprak altında kaldı. Belediyenin başlattığı çalışmalarla Antik Tiyatro ortaya çıktı. Toptepe Antik Tiyatrosu’nda Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’ndan ve Müze Müdürlüğü’nden izinleri alarak bu bölgede bir temizlik çalışması başlattık. 1980’li yıllarda kazılara başlanmış ancak yapılan kazı süreci sona erdikten sonra burada herhangi bir temizlik çalışması olmamış. İçinden ağaçlar yükselmiş. Bunların temizlenmesi için kuruldan izin alarak çalışmalar başlattık. Çalışmalar esnasında Müze Müdürlüğü’nden görevli arkadaşlarımız çalışma alanında bulunuyorlar. Çalışmaları onların gözetimleri altında yapıyoruz. Alaşehir artık turizm değerlerine, kültür varlıklarına sahip çıkan bir yapıya kavuşuyor. Turizm alanlarına yönlendirme ve bilgilendirme levhaları yaptık. Alaşehir Philadelphia antik kenti üzerine kurulmuş bir şehirdir. İnşallah Alaşehir turizm açısından da ideal bir şehir olacak. Bu çalışmalar sonucunda gelecek nesillere kültür varlıklarını aktaran ve sergileyen bir yapıya kavuşturacağız" dedi.