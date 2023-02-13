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2 bin yıllık tarihi eser depremde bu hale geldi

2023-02-13 07:22:12
2 bin yıllık tarihi eser depremde bu hale geldi

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem 10 ilde etkili oldu.

#1
Foto - 2 bin yıllık tarihi eser depremde bu hale geldi

Büyük yıkıma neden olan depremler sadece binaları yıkmadı.

#2
Foto - 2 bin yıllık tarihi eser depremde bu hale geldi

Camiler, kiliseler ve birçok tarihi eser de depremlerin ardından kullanılamaz hale geldi.

#3
Foto - 2 bin yıllık tarihi eser depremde bu hale geldi

Onlardan biri de Adıyaman'da bulunan Karakuş Tümülüsü oldu.

#4
Foto - 2 bin yıllık tarihi eser depremde bu hale geldi

Nemrut Dağı eteklerinde bulunan 2 bin yıllık Karakuş Tümülüsü içerisinde yer alan tokalaşma sütunu depremden etkilenerek yıkıldı.

#5
Foto - 2 bin yıllık tarihi eser depremde bu hale geldi

Yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki sütun üzerinde Grekçe yazıtlar yer alıyordu.

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