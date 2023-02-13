2023-02-13 07:22:12 2 bin yıllık tarihi eser depremde bu hale geldi
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem 10 ilde etkili oldu.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem 10 ilde etkili oldu.
Büyük yıkıma neden olan depremler sadece binaları yıkmadı.
Camiler, kiliseler ve birçok tarihi eser de depremlerin ardından kullanılamaz hale geldi.
Onlardan biri de Adıyaman'da bulunan Karakuş Tümülüsü oldu.
Nemrut Dağı eteklerinde bulunan 2 bin yıllık Karakuş Tümülüsü içerisinde yer alan tokalaşma sütunu depremden etkilenerek yıkıldı.
Yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki sütun üzerinde Grekçe yazıtlar yer alıyordu.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23