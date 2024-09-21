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Kültür Sanat
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2 bin yıllık heykel o müzede sergilenecek

2024-09-21 17:19:58
2 bin yıllık heykel o müzede sergilenecek

Blaundos Antik Kenti'nde bulunan 2 bin yıllık heykel, Uşak Arkeoloji Müzesi'nde sergilenecek.

#1
Foto - 2 bin yıllık heykel o müzede sergilenecek

Uşak'ın Ulubey ilçesindeki Blaundos Antik Kenti'nde bulunan Roma dönemine ait yaklaşık 2 bin yıllık kadın heykeli, bakım ve restorasyon çalışmalarının ardından Uşak Arkeoloji Müzesi'nde sergilenecek.

#2
Foto - 2 bin yıllık heykel o müzede sergilenecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bugün açıklanan Blaundos Antik Kenti'ndeki arkeolojik keşifle ilgili değerlendirmelerde bulunan Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Ceylan, antik kentin Büyük İskender'in Anadolu seferinde Makedonya'dan gelen askerlerin yerleşmesi nedeniyle "garnizon kent" olarak bilindiğini söyledi.

#3
Foto - 2 bin yıllık heykel o müzede sergilenecek

Uşak Arkeoloji Müzesi başkanlığında 2018 yılından bu yana devam eden kazılarda bu yıl Demeter Tapınağı bölgesine yoğunlaşıldığını aktaran Ceylan, tapınağın batı kısmında bir heykel olduğunun tespit edildiğini belirtti.

#4
Foto - 2 bin yıllık heykel o müzede sergilenecek

Yaklaşık 1,5 metre derinlikten gün yüzüne çıkartılan, başı ve kolları olmayan heykelin erken Roma dönemine tarihlendiğini aktaran Ceylan, 190 santimetre boyundaki heykelin Uşak Arkeoloji Müzesi'nde koruma altına alındığını dile getirdi.

#5
Foto - 2 bin yıllık heykel o müzede sergilenecek

Ceylan, "Heykeli, müze müdürlüğümüz ve bakanlığımız uzmanları tarafından restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra Uşak Arkeoloji Müzesi'nde sergileyeceğiz. Ortalama 5-6 ay içerisinde restorasyonun tamamlanacağını ve heykelin sergilenmeye başlanacağını söyleyebiliriz." dedi.

#6
Foto - 2 bin yıllık heykel o müzede sergilenecek

Aynı bölgede 2021 yılında iki heykel bulunduğunu da anımsatan Ceylan, "Demeter Tapınağı kentin merkezi ve ruhsal bir alan. Bu nedenle şehrin kalbi diyebiliriz. Bu bölgede her zaman için sürprizlere hazırlıklıyız. Yeni buluntuları da bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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