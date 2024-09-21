2 bin yıllık heykel o müzede sergilenecek

Aynı bölgede 2021 yılında iki heykel bulunduğunu da anımsatan Ceylan, "Demeter Tapınağı kentin merkezi ve ruhsal bir alan. Bu nedenle şehrin kalbi diyebiliriz. Bu bölgede her zaman için sürprizlere hazırlıklıyız. Yeni buluntuları da bekliyoruz." ifadelerini kullandı.