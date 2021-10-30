2 asırlık jandarma konağı restore edildi

Bu toprakların üzerindeki fitne odaklarının bitmek bilmediğini, özellikle yurt dışından uzanan ellerin içeridekilerle iş birliği yaparak Türkiye'nin birliğine kastettiğini vurgulayan Özhaseki, "Bizim bu coğrafyadan kaynaklanan zorluklarımız var, tarihte üstlendiğimiz misyondan kaynaklı zorluklarımız var. Bu zorluklar karşısında bir olacağız, beraber olacağız, bütün kötüleri yeneceğiz. İstedikleri kadar 50 yıl FETÖ'ye emek versinler, 50 yıl PKK'ya emek versinler, 50 yıl DHKPC'ye emek versinler, hiç önemli değil. Hem onları yeneceğiz hem de onların yurt dışındaki para babalarını yeneceğiz. Biz bir olacağız, beraber olacağız, yoksa Allah korusun bizi zor günler bekler." dedi.