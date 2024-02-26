193 su sarnıcı ziyaretçilerini bekliyor

Yoğunlukla taştan yapılan sarnıçların “Konar-Göçer Yörük” kültürünün kilometre taşlarından biri olduğuna dikkat çeken Afatoğlu, “Sarnıçlar, ıssız dağ başlarında uçan ve kaçan hayvan ve haşeratın sebeb-i hayatıdır. Sarnıçlar, kervan yollarından geçen ve göçen yolcuların vuslat umududur. Ve yine sarnıçlar, ova diplerinde nev-i nebatatın can suyudur. Sarnıçlar, Türk-İslâm Kültürü’nde, suyun değerini en iyi anlayan ve anlatan su yapılarıdır. Tanımayan sevmez, sevmeyen sahip çıkmaz, sahip çıkmayan da korumaz. Bu topraklarda yaşadığımızın nişanesi ve Anadolu’da az sayıda olan milli kültür ürünlerimizin son numunelerinin korunması ve yaşatılması, bu topraklarda hür ve bağımsız yaşama kararlığımızın bir göstergesi, atalarımıza ve şehitlerimize vefa borcumuz, geleceğimize ve çocuklarımıza görevimizdir. Bu sebepten dolayı dağ başlarında, ova diplerinde ve yol kenarlarında unutulmuş mimarî, tarihî, coğrafî, kültürel ve faydasal kıymeti olan, Yörük kültürümüzün önemli su yapıları olan sarnıçlarımızı titizlikle ve kıskançlıkla korumamız gerekmektedir” diye konuştu. Konuşmaların ardından sanatçı Süleyman Özbay, kısa bir konser verdi.