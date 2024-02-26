193 su sarnıcı ziyaretçilerini bekliyor

Söyleşiye konuşmacı olarak katılan araştırmacı yazar İbrahim Afatoğlu, Yörüklerin göç yollarıyla ilgili açıklama yaptı. Su sarnıçlarının sadece su ihtiyacının karşılanan yerler olmadığına dikkat çeken Afatoğlu, ‘Sarnıçlar; insanların ve hayvanların su ihtiyaçlarını karşılamak üzere, kar ve yağmur sularını biriktirmek amacıyla, özellikle dağlarda, ovalarda ve göç yolları üzerinde inşa edilmiş tarihî, mimarî, coğrafî, kültürel ve faydasal değeri olan su yapılarıdır. Yaptığımız araştırmalara göre Tavas’ta 66, Kale’de 10, Beyağaç’ta 7, Çal’da 71, Güney’de 31, Acıpayam’da 5, Çardak’ta 2, Merkezefendi ilçesinde 1 olmak üzere, toplam Denizli’de 193 sarnıç bulunmaktadır. Bu sarnıçlar mimari, tarihi, coğrafi ve kültürel açıdan hepsi yaban hayatı ve faydasal önemi açısından korunması ve yaşatılması gereken su yapılarıdır. Çünkü sarnıçlar, ihtiyaç sahiplerine su sağlayan basit su depoları değildir. Sarnıçlar, “ab-ı hayat”ın muhafaza edildiği hazine yapılarıdır. Bu hazine yapılarının içerisinde; yörenin mimarî anlayışının ifadesi vardır; suya verilen kutsallık ve önemin ölçüsel değeri vardır. Zekat ibadetinin ifasında ulaştığı en cömert ihsanı vardır; yöresel tarihin düştüğü not vardır” dedi.