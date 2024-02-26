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Yaşam
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193 su sarnıcı ziyaretçilerini bekliyor

2024-02-26 16:01:38
193 su sarnıcı ziyaretçilerini bekliyor

Denizli Yörükleri Derneği tarafından düzenlenen söyleşiye konuk olan araştırmacı yazar İbrahim Afatoğlu, Denizli ve ilçelerinde 193 su sarnıcı bulunduğunu belirtti.

#1
Foto - 193 su sarnıcı ziyaretçilerini bekliyor

Denizli Yörükleri Derneği tarafından kültür hizmeti olarak ‘Denizli Yörüklerinin Sarnıcı Göç Yolunda, Türbesi Dağ Başında Olur’ konulu söyleşi Çatalçeşme Oda Tiyatrosunda düzenlendi.

#2
Foto - 193 su sarnıcı ziyaretçilerini bekliyor

Açılış konuşmasını yapan Denizli Yörükleri Derneği Başkanı Yaşar Celal Ceylan, “Denizli’de yörük kültürünü yaşatmak gelecek kuşaklara aktarmak için elimizden geldiğince çalışıyoruz. Bu yola çıktığımızda bir avuç insandık, şimdi salonlara sağmıyoruz. Ekibime ve dernek üyelerime çok teşekkür ediyorum” dedi.

#3
Foto - 193 su sarnıcı ziyaretçilerini bekliyor

Söyleşiye konuşmacı olarak katılan araştırmacı yazar İbrahim Afatoğlu, Yörüklerin göç yollarıyla ilgili açıklama yaptı. Su sarnıçlarının sadece su ihtiyacının karşılanan yerler olmadığına dikkat çeken Afatoğlu, ‘Sarnıçlar; insanların ve hayvanların su ihtiyaçlarını karşılamak üzere, kar ve yağmur sularını biriktirmek amacıyla, özellikle dağlarda, ovalarda ve göç yolları üzerinde inşa edilmiş tarihî, mimarî, coğrafî, kültürel ve faydasal değeri olan su yapılarıdır. Yaptığımız araştırmalara göre Tavas’ta 66, Kale’de 10, Beyağaç’ta 7, Çal’da 71, Güney’de 31, Acıpayam’da 5, Çardak’ta 2, Merkezefendi ilçesinde 1 olmak üzere, toplam Denizli’de 193 sarnıç bulunmaktadır. Bu sarnıçlar mimari, tarihi, coğrafi ve kültürel açıdan hepsi yaban hayatı ve faydasal önemi açısından korunması ve yaşatılması gereken su yapılarıdır. Çünkü sarnıçlar, ihtiyaç sahiplerine su sağlayan basit su depoları değildir. Sarnıçlar, “ab-ı hayat”ın muhafaza edildiği hazine yapılarıdır. Bu hazine yapılarının içerisinde; yörenin mimarî anlayışının ifadesi vardır; suya verilen kutsallık ve önemin ölçüsel değeri vardır. Zekat ibadetinin ifasında ulaştığı en cömert ihsanı vardır; yöresel tarihin düştüğü not vardır” dedi.

#4
Foto - 193 su sarnıcı ziyaretçilerini bekliyor

Yoğunlukla taştan yapılan sarnıçların “Konar-Göçer Yörük” kültürünün kilometre taşlarından biri olduğuna dikkat çeken Afatoğlu, “Sarnıçlar, ıssız dağ başlarında uçan ve kaçan hayvan ve haşeratın sebeb-i hayatıdır. Sarnıçlar, kervan yollarından geçen ve göçen yolcuların vuslat umududur. Ve yine sarnıçlar, ova diplerinde nev-i nebatatın can suyudur. Sarnıçlar, Türk-İslâm Kültürü’nde, suyun değerini en iyi anlayan ve anlatan su yapılarıdır. Tanımayan sevmez, sevmeyen sahip çıkmaz, sahip çıkmayan da korumaz. Bu topraklarda yaşadığımızın nişanesi ve Anadolu’da az sayıda olan milli kültür ürünlerimizin son numunelerinin korunması ve yaşatılması, bu topraklarda hür ve bağımsız yaşama kararlığımızın bir göstergesi, atalarımıza ve şehitlerimize vefa borcumuz, geleceğimize ve çocuklarımıza görevimizdir. Bu sebepten dolayı dağ başlarında, ova diplerinde ve yol kenarlarında unutulmuş mimarî, tarihî, coğrafî, kültürel ve faydasal kıymeti olan, Yörük kültürümüzün önemli su yapıları olan sarnıçlarımızı titizlikle ve kıskançlıkla korumamız gerekmektedir” diye konuştu. Konuşmaların ardından sanatçı Süleyman Özbay, kısa bir konser verdi.

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