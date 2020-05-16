1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik çelik kuleleri tamamlandı

"Marmara’nın kuzeyini, Kınalı-Tekirdağ, Çanakkale Balıkesir Otoyolu ile batı ve güneyini Balıkesir-Bursa ve Kocaeli Otoyolları ile, tüm Marmara’nın etrafındaki otoyol ringini tamamlayacak. Avrupa ve Trakya üzerinden, Ege ve İç Anadolu’nun batısına, Adana-Konya aksı ve Batı Akdeniz Bölgelerine yönelecek karayolu trafiği için İstanbul Boğazı geçişine yeni bir alternatif olacak. 101 kilometre olacak otoyolumuz ile, mevcut devlet yolu, yaklaşık 40 kilometre kısalacak. Zaman ve yakıttan yapılacak tasarruf yıllık 567 milyon lira olacak. Tüm Dünya’yı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına karşı da tüm tedbirlerimize alarak sosyal mesafe, hijyen ve düzenli sağlık kontrolleri yaparak, çalışmalarımızı sürdürüyoruz.