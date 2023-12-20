2023-12-20 12:52:22 1915 Çanakkale Köprüsü ödüle doymuyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilen, inşaat çalışmalarından sonra işletmesi Türkiye’den Limak ve Yapı Merkezi, Güney Kore’den DL E&C ve SK ecoplant şirketlerinin kurduğu ortak girişim tarafından yürütülen 1915 Çanakkale Köprüsü Projesi, uluslararası inşaat sektöründe bir dergi tarafından geçtiğimiz Ekim ayında düzenlenen yarışmada ‘Köprü ve Tünel’ kategorisinde birincilik ödülüne layık görülmüştü.