1915 Çanakkale Köprüsü ödüle doymuyor

Törene katılan 1915 Çanakkale Köprüsü CEO’su Mustafa Tanrıverdi, “Öncelikle, bizi bu prestijli ödüle layık gördükleri için ENR ekibine ve değerli jüri üyelerine teşekkür ederim. Bu başarı, birçok kurum ve kişinin katkısı olmadan mümkün olamazdı. Bu vesileyle ilk olarak, değerli destekleri için Ulaştırma Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü’ne, sağladıkları finansman için 25 uluslararası kredi kuruluşuna, üst düzey yönetim katkıları için proje ortakları DL E&C, Limak, SK ecoplant ve Yapı Merkezi’ne ve verdikleri emek için 30 binden fazla kahraman çalışana en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bölgenin daha hızlı gelişimi için inşa edilen, sahip olduğu özelliklerle rekorlar kıran bu köprü projesi, daha verimli lojistik ve Avrupa ile Türkiye arasındaki sınır ötesi ticaret aracılığıyla ülkenin ekonomik büyümesine çok önemli katkı sağlayacaktır” dedi.