1800 yıllık tarih gün yüzüne çıktı!

M.S. 2 ve 3'üncü yüzyıllarda dönemin moda oyunları olan gladyatör oyunları ve diğer oyunların oynandığı biliniyor. 3 ve 4'üncü yüzyıllarda, 5 ve 6'ncı yüzyıllara kadar dini amaçlarla kullanıldığı biliniyor. 8'inci yüzyıldan sonra terk ediliyor. Bu tiyatro yapısının taşları, İznik surlarının yapımı için kullanılıyor. 12 ve 13'üncü yüzyıllarda buralarda kiliseler inşa ediliyor. Özellikle 15'inci yüzyıldan sonra İznik çini üretimiyle buraya birçok fırın inşa ediliyor. 16 ve 17'nci yüzyıllarda özellikle korunaklı tonozlara inşa edilmiş çini fırınları burası için önemli hale geliyor. 17'nci yüzyıldan sonra çini ustalarının İstanbul'a taşınmasıyla burası terk ediliyor. Bu bölge deprem bölgesi olduğu için tiyatro birçok deprem geçiriyor.