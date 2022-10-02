18 yaşından önce sigortalı olanlara müjde! EYT’nin yolu açılıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin son yaptığı açıklamada konu ile ilgilii, "Biliyorsunuz stajda sağlık sigortası yapılıyor ama emeklilik sigortası yapılmıyor. Çok eski bir düzenleme. Bu konunun yeniden ele alınması gerekiyor. Ben bu konuda bir çalışma yaptırıyorum. Bunun sonuçları ne olur? EYT kapsamında da bunu değerlendirmek gerekir. EYT çalışmamız tamamlandığı zaman bu soru da aydınlanmış olur" ifadelerini kullanmıştı. Pek çok kişi ise iş hayatına 18 yaşından önce başlıyor. Peki 18 yaş altındaki sigorta geçerli mi, bu primler EYT kapsamında yer alacak mı, staj ve çıraklıkta 18 yaş altı sayılacak mı? İşte merak edilen konun detayları..