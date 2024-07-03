17'lik gençten ses getiren buluş

Mahallesindeki görme engellilerin tek başına yürümekte zorlandığına bizzat şahit olduğunu anlatan Aminu, "Bizim mahallede çok görme engelli var. Onlara yardımcı olmak için bu yola çıktım. Onlar kimsenin yardımı olmadan dışarıya çıkamıyor ve bu konuda çok zorlanıyor." diye konuştu.