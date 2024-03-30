17 seçmenli mahallede 2 aday var!

Köy sakini Serhan Köşgeroğlu “Bu köyün suyu kesildiği için 60'lı yıllardan sonra terk edilmiş. Bundan dolayı köyde yaşayan kalmamış. 17 tane sadece hayvancılıkla geçinen seçmenimiz var burada. İki tane muhtar adayımız var. Güzel bir köy. Bu köy zamanla su geldiği için yaşayan insan alacak, sonra da güzelleşecek.”dedi.