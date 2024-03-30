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Yaşam
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17 seçmenli mahallede 2 aday var!

2024-03-30 20:55:04
17 seçmenli mahallede 2 aday var!

Balıkesir Çallı Kırsal Mahallesi’nde 17 seçmen sandık başına gidecek.

#1
Foto - 17 seçmenli mahallede 2 aday var!

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinin Çallı Kırsal Mahallesi’nde 17 seçmen sandık başına gidecek.

#2
Foto - 17 seçmenli mahallede 2 aday var!

1960’lı yıllarda 40 haneli bir köy iken su sıkıntısı nedeniyle 5 haneye düşen Burhaniye’nin Çallı Kırsal Mahallesi’nde Pazar günü kurulacak sandıkta 17 seçmen oy kullanacak. 17 seçmenin kayıt olduğu kırsal mahallede kardeş olan 2 muhtar adayı seçim yarışına girecek.

#3
Foto - 17 seçmenli mahallede 2 aday var!

Köy sakini Serhan Köşgeroğlu “Bu köyün suyu kesildiği için 60'lı yıllardan sonra terk edilmiş. Bundan dolayı köyde yaşayan kalmamış. 17 tane sadece hayvancılıkla geçinen seçmenimiz var burada. İki tane muhtar adayımız var. Güzel bir köy. Bu köy zamanla su geldiği için yaşayan insan alacak, sonra da güzelleşecek.”dedi.

#4
Foto - 17 seçmenli mahallede 2 aday var!

Çallı Mahalle Muhtarı Hüseyin Özen “Köyümüzde hayvancılık yaparak geçimimizi sağlıyoruz. 17 seçmenimiz var. Yarın demokrasi yarışı olacak. Köyün büyük kısma büyük şehirlere ve Balıkesir'e göç etmiş. Biz de köyümüze sahip çıkıyoruz.”dedi.

#5
Foto - 17 seçmenli mahallede 2 aday var!

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