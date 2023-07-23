  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kültür Sanat
9
1500 yıldır göz kamaştırıyor

2023-07-23 13:37:46
1500 yıldır göz kamaştırıyor

Kapadokya'nın gizli hazinelerinden olan tarihi yapı ziyaretçileri cezbediyor.

#1
Foto - 1500 yıldır göz kamaştırıyor

Aksaray’da 5 ve 6. yüzyıllarda Ortodoks mezhebi kurucularından Aziz Gregorius adına yaptırılan ve Kapadokya'nın gizli hazinesi olan bin 500 yıllık Kızıl Kilise ziyaretçilerini cezbediyor.

#2
Foto - 1500 yıldır göz kamaştırıyor

Adını kesme kızıl taşlardan alan Kızıl Kilise, Kapadokya’ya açılan kapı olan Aksaray’ın Güzelyurt ilçesine bağlı Sivrihisar köyünde dağların arasındaki ovada bulunuyor. Ortodoks mezhebi kurucularından Aziz Gregorius adına yaptırılan Kızıl Kilise, inşa edilirken kullanılan kızıl taşlardan ismini alıyor.

#3
Foto - 1500 yıldır göz kamaştırıyor

. Aziz Gregorius'un İstanbul'dan Güzelyurt'a döndükten sonra hayatının son günlerini burada geçirdiği ve ölümünden sonra da bu topraklara gömüldüğü belirtiliyor. Dünya Anıtlar Fonu tarafından 2008 yılında "Dünya'nın En Fazla Tehlike Altında Bulunan 100 Tarihi Eseri Listesi"ne alınan Kızıl Kilise'nin 2011 yılında başlayan restorasyon çalışmaları devam ediyor.

#4
Foto - 1500 yıldır göz kamaştırıyor

Hristiyanlığın Roma'da yasaklanmasından sonra Aziz Gregorius'un Aksaray'a, Basil'in ise Kapadokya bölgesine gelerek faaliyetlerini devam ettirdiği bilinirken, bölge Ortodokslar için özel bir anlam ifade ediyor.

#5
Foto - 1500 yıldır göz kamaştırıyor

Günümüzde halen ziyaretçilerini ağırlayan Kızıl Kilise, zaman zaman definecilerin de hedefi oluyor.

#6
Foto - 1500 yıldır göz kamaştırıyor

Ovanın tam ortasında kalan tek yapı olan kilisenin duvarları her türlü olumsuz koşula rağmen yıkılmadan sapasağlam ayakta kalırken, kilisenin duvarlarının sprey boya ve delici aletlerle tahrip edildiği görülüyor.

#7
Foto - 1500 yıldır göz kamaştırıyor

Bölge sakinlerinden Kürşat Balcan, “Kızıl Kilise, 5. ve 6. yüzyıllarda Ortodoks mezhebi kurucularından Aziz Gregorius adına yaptırılan Kapadokya’nın gizli hazinesi. Aziz Gregorius, İstanbul’dan Güzelyurt’a döndükten sonra hayatının son günlerini burada geçirmiş ve ölümünden sonra bu topraklara gömüldüğü söyleniyor. Adının Kızıl Kilise oluşu ise kırmızı taşlardan yapılmış olmasıdır” dedi.

#8
Foto - 1500 yıldır göz kamaştırıyor

Rusya anlaşmayı bitirmişti! Ukrayna tahıl sevkiyatında alternatif rotayı buldu
Dünya

Rusya anlaşmayı bitirmişti! Ukrayna tahıl sevkiyatında alternatif rotayı buldu

Romanya'nın Köstence kenti liman idaresinden yapılan açıklamada, bu yılın ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,5 artışla ..
En büyük destekçisi o yazar da noktayı koydu… Kılıçdaroğlu bitmiştir… “Bu kötü bir bitiştir”
Gündem

En büyük destekçisi o yazar da noktayı koydu… Kılıçdaroğlu bitmiştir… “Bu kötü bir bitiştir”

CHP'deki son gelişmelerden sonra Kemal Kılıçdaroğlu'na olan tepkiler artarken, destekçileri de bir bir eleştirmeye başladı. Kılıçdaroğlu'na ..
Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan kanlı saldırıya ilişkin ilk açıklama! Bişgin'in namazını kılarken öldürüldüğü öğrenildi
Gündem

Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan kanlı saldırıya ilişkin ilk açıklama! Bişgin'in namazını kılarken öldürüldüğü öğrenildi

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Adana'da parti binasına yönelik kanlı saldırıya ilişkin mesaj paylaştı.
Ormanı ateşe veren kundakçı hakkında karar verildi
Gündem

Ormanı ateşe veren kundakçı hakkında karar verildi

İzmir'in Çeşme ilçesinde çamlık alanda çıkan yangında kundaklama iddiası ile gözaltına alınan şüpheli hakkında karar verildi...
İlaç fiyatlarına zam! Resmi Gazete'de yayımlandı
Gündem

İlaç fiyatlarına zam! Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yer alan cumhurbaşkanı kararıyla ilaç fiyatlandırmasında kullanılan Euro kuruna yüzde 30,5 zam geldi.
Kılıçdaroğlu'ndan Halk TV'ye büyük darbe! CHP televizyonla tüm anlaşmalarını feshetti
Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan Halk TV'ye büyük darbe! CHP televizyonla tüm anlaşmalarını feshetti

2023 seçiminden sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedef alındığı Halk TV'ye, CHP'den şoke edici bir yaptırım geldi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23