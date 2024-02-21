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Yaşam
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150 haneli köy adeta kayboldu!

2024-02-21 10:47:02
150 haneli köy adeta kayboldu!

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 150 haneli tek katlı evlerden oluşan Gökçe köyü, yer yer karda kayboldu.

#1
Foto - 150 haneli köy adeta kayboldu!

İlçenin Gökçe köyünde kış, aylardır etkisini sürdürüyor. Kar kalınlığı yer yer 3 metreyi geçti. 150 hanelik köyde tek katlı evler karda kayboldu.

#2
Foto - 150 haneli köy adeta kayboldu!

Vatandaşlar, kardan kapanan evlerin temizliğini yapmak için günlerdir küreklerle cam ve kapı önlerini temizliyor.

#3
Foto - 150 haneli köy adeta kayboldu!

Menduh Timur, günlerdir kar temizliği yaptığını, tek katlı evlerin çoğu kar altında kaldığını söyledi.

#4
Foto - 150 haneli köy adeta kayboldu!

Geçen yıla göre çok kar yağdığını belirten Timur, "3 metreye yakın kar yağmış durumda. Bizde evlerde rutubet olmasın diye sürekli çatıları, cam ve kapı önlerini temizliyoruz.

#5
Foto - 150 haneli köy adeta kayboldu!

Çok zorlanıyoruz ama mecburuz, başka çaremiz yok. Nisan ayında buraya bahar gelecek, hayvanlarımızı dağa çıkaracağız" dedi.

#6
Foto - 150 haneli köy adeta kayboldu!

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