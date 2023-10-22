150 araç 15 dakika içinde satıldı! Yüzde 100 elektrikli Jeep® Avenger Türkiye’de

Jeep® Avenger serisinin en üst donanım seviyesi olan Summit versiyonu, gelişmiş sürücü destek sistemleri, yeni nesil bilgi-eğlence sistemi ve özel stil detaylarıyla donatıldı. 6 yönlü manuel sürücü koltuğu ile 4 yönlü manuel yolcu koltuğu yolculuk deneyimine konfor katıyor. Elmas kesim 18 inçlik alaşım jantlar, tasarımın güçlü görünümünü destekliyor. Full LED farlar, gündüz farları, arka stoplar ve sis farlarıyla şehirdeki görünürlüğü artırıyor. 360° Ön-Arka Koruma Plakaları ve drone açısı ile 180° geri-görüş kamerası, adaptif cruise kontrol, ikinci seviye otonom sürüş destek sistemi, trafik işareti algılama sistemi, otonom acil fren desteği, yokuş iniş kontrolü, kör nokta uyarı sistemi gibi sürüş asistanları daha güvenli bir sürüş deneyimini destekliyor. Sınıfında standart olarak elektrikli bagaj kapağı ile donatılan tek otomobil olan Avenger işlevselliğiyle hayatı kolaylaştırıyor. Avenger’ın yeni nesil bilgi-eğlence sistemi 10,25” full dijital göstergeler ve 10,25” Uconnect dokunmatik multimedya ile toplamda 20,5” boyutunda bir ekran grubuna sahip. Bu sistem kablosuz Apple Car Play ve Android Auto ile araç sahiplerine kullanıcı dostu bir deneyim yaşatıyor.