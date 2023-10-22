150 araç 15 dakika içinde satıldı! Yüzde 100 elektrikli Jeep® Avenger Türkiye’de

Avenger, macera severlere yüksek güç ve tork seviyesi, altı farklı sürüş modu, şehir içinde, toprak ve zorlu yollarda sınıfındaki en iyi yaklaşma, uzaklaşma ve tepe açıları sayesinde üstün sürüş keyfi sağlıyor. Avenger, standart olarak Selec-Terrain® ve Eğim İniş Kontrolü ile donatılan ilk önden çekişli Jeep aracı olma özelliğine sahip. Selec-Terrain®; günlük sürüş için Normal, yüksek verimlilik ve menzili artırmak için Eko, otoyol ve asfalt sürüşünde gelişmiş sürüş keyfi için Sport, kaygan zeminlerde maksimum çekiş için Snow (Kar), toprak zeminde gelişmiş sürüş kontrolü için Mud (Çamur) ve Sand (Kum) olmak üzere altı sürüş modunu kullanıma sunuyor. Avenger aynı zamanda kısa çıkıntılar ve büyük tekerleklerle sınıfının en iyi yerden yüksekliğini (200 mm), üstün yaklaşma (20°), tepe (20°) ve uzaklaşma (32°) açılarını sunuyor.