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Otomotiv
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150 araç 15 dakika içinde satıldı! Yüzde 100 elektrikli Jeep® Avenger Türkiye’de

2023-10-22 15:03:52
150 araç 15 dakika içinde satıldı! Yüzde 100 elektrikli Jeep® Avenger Türkiye’de

Jeep®’in yüzde 100 elektrikli ilk temsilcisi olan Avenger’ın Türkiye ön satışı online.jeep.com.tr üzerinden başladı. Satışa sunulan ilk 150 araç 15 dakika içinde satıldı.

#1
Foto - 150 araç 15 dakika içinde satıldı! Yüzde 100 elektrikli Jeep® Avenger Türkiye’de

Jeep® markasının tamamen elektrikli ilk modeli olan Avenger, en üst donanım paketi Summit ile online.jeep.com.tr satış kanalından Türkiye’de ön satışa sunuldu. Satışa sunulan ilk 150 araç 15 dakika içinde satıldı. Ön satış ekim ayı sonuna kadar devam edecek.

#2
Foto - 150 araç 15 dakika içinde satıldı! Yüzde 100 elektrikli Jeep® Avenger Türkiye’de

Markanın 2030 yılına kadar tamamen elektrikli araçlardan oluşacak ürün gamına öncülük eden Avenger, aynı zamanda Jeep’in dünyada sıfır emisyonlu en çevreci SUV markası olma yolundaki küresel elektrifikasyon stratejisinin önemli bir adımını temsil ediyor. İkonik Jeep DNA'sını kompakt boyutlara taşıyan Avenger, tasarım, tarz, işlevsellik ve gelişmiş teknolojik niteliklerle müşterilerin gereksinimlerini en iyi şekilde karşılıyor. Avrupa’da ‘Yılın Otomobili 2023’, ödülünü kazanan Avenger, kasım ayında Türkiye yollarıyla buluşacak.

#3
Foto - 150 araç 15 dakika içinde satıldı! Yüzde 100 elektrikli Jeep® Avenger Türkiye’de

Jeep online satış kanalı üzerinden, lansmana özel 1.559.000 TL’den başlayan fiyatlarla ön satışa sunulan Avenger; İstanbul, Ankara, İzmit, İzmir, Antalya ve Konya’daki showroom’larda sergilenmeye başladı. Avenger, lansmana özel ayrıcalıklarla sunuluyor. Aracını online.jeep.com.tr üzerinden sipariş eden müşteriler, otomobilin sportif kimliğini öne çıkaran desenine sahip, benzersiz Avenger motor kaputu kaplaması (sticker) ile alma şansına sahip oluyorlar. Ayrıca Avenger alan herkes 20 bin TL değerinde şarj imkanı sunan EŞARJ enerji kartı fırsatından yararlanıyor.

#4
Foto - 150 araç 15 dakika içinde satıldı! Yüzde 100 elektrikli Jeep® Avenger Türkiye’de

Stellantis’in yeni nesil güç aktarma sistemiyle donatılan Jeep Avenger, WLTP döngüsünde 400 km, şehir içinde ise 550km’ye varan menzil sunuyor. Avenger, 115 kW (156 beygir) güç ve 260 Nm tork üreten 400 voltluk elektrik motoru ile yeni 54 kWh bataryaya sahip. Hızlı şarj noktalarında DC 100 kW Mod 4 kablo ile 30 km sürüş menzili için 3 dakikada şarj oluyor. Bataryalar yüzde 20’den yüzde 80’e sadece 24 dakikalık sürede şarj edilebiliyor. Tüm bu özellikler onu, sıfır emisyonlu bir alternatif arayanlar için ideal bir seçenek haline getiriyor.

#5
Foto - 150 araç 15 dakika içinde satıldı! Yüzde 100 elektrikli Jeep® Avenger Türkiye’de

Avenger, macera severlere yüksek güç ve tork seviyesi, altı farklı sürüş modu, şehir içinde, toprak ve zorlu yollarda sınıfındaki en iyi yaklaşma, uzaklaşma ve tepe açıları sayesinde üstün sürüş keyfi sağlıyor. Avenger, standart olarak Selec-Terrain® ve Eğim İniş Kontrolü ile donatılan ilk önden çekişli Jeep aracı olma özelliğine sahip. Selec-Terrain®; günlük sürüş için Normal, yüksek verimlilik ve menzili artırmak için Eko, otoyol ve asfalt sürüşünde gelişmiş sürüş keyfi için Sport, kaygan zeminlerde maksimum çekiş için Snow (Kar), toprak zeminde gelişmiş sürüş kontrolü için Mud (Çamur) ve Sand (Kum) olmak üzere altı sürüş modunu kullanıma sunuyor. Avenger aynı zamanda kısa çıkıntılar ve büyük tekerleklerle sınıfının en iyi yerden yüksekliğini (200 mm), üstün yaklaşma (20°), tepe (20°) ve uzaklaşma (32°) açılarını sunuyor.

#6
Foto - 150 araç 15 dakika içinde satıldı! Yüzde 100 elektrikli Jeep® Avenger Türkiye’de

Jeep® Avenger serisinin en üst donanım seviyesi olan Summit versiyonu, gelişmiş sürücü destek sistemleri, yeni nesil bilgi-eğlence sistemi ve özel stil detaylarıyla donatıldı. 6 yönlü manuel sürücü koltuğu ile 4 yönlü manuel yolcu koltuğu yolculuk deneyimine konfor katıyor. Elmas kesim 18 inçlik alaşım jantlar, tasarımın güçlü görünümünü destekliyor. Full LED farlar, gündüz farları, arka stoplar ve sis farlarıyla şehirdeki görünürlüğü artırıyor. 360° Ön-Arka Koruma Plakaları ve drone açısı ile 180° geri-görüş kamerası, adaptif cruise kontrol, ikinci seviye otonom sürüş destek sistemi, trafik işareti algılama sistemi, otonom acil fren desteği, yokuş iniş kontrolü, kör nokta uyarı sistemi gibi sürüş asistanları daha güvenli bir sürüş deneyimini destekliyor. Sınıfında standart olarak elektrikli bagaj kapağı ile donatılan tek otomobil olan Avenger işlevselliğiyle hayatı kolaylaştırıyor. Avenger’ın yeni nesil bilgi-eğlence sistemi 10,25” full dijital göstergeler ve 10,25” Uconnect dokunmatik multimedya ile toplamda 20,5” boyutunda bir ekran grubuna sahip. Bu sistem kablosuz Apple Car Play ve Android Auto ile araç sahiplerine kullanıcı dostu bir deneyim yaşatıyor.

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